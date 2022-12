Sportsponsoring ist eine der beliebtesten Möglichkeiten, das eigene Unternehmen einer neuen Kundengruppe zu präsentieren. Zum Jahresende darf man an die neuen Verträge denken.

Zum Jahresende werden die Karten neu gemischt – und das in vielen Bereichen des persönlichen wie auch unternehmerischen Lebens. Bei DNA teamsportswear weiß man nicht nur, wie Sportsponsoring aussehen kann, sondern bietet auch die passenden Produkte. Das Unternehmen ist auf individuelle Sportbekleidung spezialisiert. Wer also Dressen bedrucken lassen möchte, mit Logo und Firmenschriftzug, ist bei DNA teamsportswear genau an der richtigen Adresse.

„Wer auf der Suche nach einem Sponsor ist, kann diesen mit einer gut durchgeführten Vorrecherche zu Trikotpreisen meist überzeugen und auch gleich weitere Werbemaßnahmen zur Verfügung stellen, wie die Nennung des Sponsors auf der vereinseigenen Website oder auf den Social Media Kanälen“, wissen die kundigen Experten des Unternehmens. Die Bündelung dieser Werbemaßnahmen und das Zusammenstellen eines gesamten Konzeptes ist eines der Erfolgsgeheimnisse im Sportsponsoring. In diesem Konzept wird nicht nur präsentiert, wie der Sponsor sein Produkt bekannter machen kann, sondern auch, wofür das zur Verfügung gestellte Geld verwendet wird, vom Vereinstrikot über Trainingsgeräte bis hin zum Trainingslager.

Außerdem dürfen im Konzept durchaus mehrere mögliche Varianten des Sponsorings genannt werden. Dies kann Sponsoring in Form eines Geldtransfers genauso sein, wie die Vereinbarung, dass der Sponsor die Trikots bereitstellt oder für bestimmte Dienstleistungen wie die Verpflegung während eines Turniers aufkommt.

Alle Informationen zum Bedrucken von Trikots sowie zu den Sporttrikots aus österreichischer Herstellung finden Interessierte unter www.dnasport.at.

