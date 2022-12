LYSAKER, NORWEGEN / ACCESSWIRE / 12. Dezember 2022 / TECO 2030 (OSE:TECO, OTCQX:TECFF, ISIN: NO0010887516) und SinoHyKey (SHK) sind eine strategische Partnerschaft eingegangen, in deren Rahmen SHK Membran-Elektroden-Einheiten (MEAs), eine der Schlüsselkomponenten des Brennstoffzellensystems von TECO 2030 zur Dekarbonisierung des Seeverkehrs, liefern soll. Die Zusammenarbeit ist bereits angelaufen und wird voraussichtlich langfristig sein, wenn die wichtigsten Meilensteine in der Entwicklung erreicht werden können.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/68559/TECO2030SignsSupplierPartnershipSinoHyKeyGER_PRcom.001.jpeg

Ich freue mich, unsere Lieferantenvereinbarung mit SinoHyKey in Vancouver bekanntgeben zu können, und blicke einer großartigen, langjährigen Partnerschaft entgegen, meinte Tore Enger, Group CEO von TECO 2030. Gemeinsam sind wir in der Lage, der Welt emissionsfreie Energielösungen zu bieten, ergänzte Enger.

SinoHyKey freut sich sehr über die Partnerschaft mit TECO 2030, um das Potenzial der Wasserstoff-Brennstoffzelle in der Schifffahrt und anderen Schwerlastanwendungen zu demonstrieren – nicht nur in Europa, sondern weltweit. Die für das TECO-2030-Projekt bestimmten MEAs von SHK verfügen über eine hochmoderne Konstruktion, die eine hervorragende Leistungsdichte, Langlebigkeit und Kosteneffizienz bietet, sagte Dr. Yuquan Zou, CEO der SinoHyKey Technology Company.

TECO 2030 hat kürzlich bei mehreren Projekten Fortschritte bekanntgegeben. Implenia Norway hat einen HydroPilot-Container mit einer Energiekapazität von 800 kW bestellt, mit der Option, die Kapazität auf bis zu 1,6 MW zu erhöhen. Das Projekt wird zeigen, dass Baustellen emissionsfrei arbeiten können. Darüber hinaus soll das HydroPilot-Projekt von TECO 2030, das von ENOVA unterstützt wird, im dritten Quartal 2023 ausgeliefert werden. Der Auftragswert beträgt 20 Mio. NOK, und wenn die Option ausgeübt wird, erhöht sich der Gesamtwert auf 30 Mio. NOK.

Ein weiteres Pionierprojekt ist der angekündigte HyEkoTank, für den TECO 2030, Shell und Partner von Horizon Europe 5 Mio. EUR erhalten haben. Im Rahmen des HyEkoTank-Projekts soll 2024 ein Produktentanker mit 2,4-MW-Brennstoffzellen nachgerüstet werden, um einen emissionsfreien Hafenbetrieb zu ermöglichen und die Emissionen um bis zu 100 % zu reduzieren.

TECO 2030 hat außerdem mit seinem Entwicklungspartner AVL eine Absichtserklärung für die Lieferung von 12-MW-Brennstoffzellenstacks unterzeichnet. Diese sollen in 30 Schwerlastkraftwagen für einen ungenannten Eigentümer eingesetzt werden.

Über TECO 2030:

TECO 2030 forciert die Energiewende im Schifffahrtssektor durch die Bereitstellung einer Technologie, mit der die Schiffe ihre Umwelt- und Klimaauswirkungen reduzieren können. TECO 2030 entwickelt derzeit Wasserstoff-Brennstoffzellen, mit denen die Emissionsfreiheit von Schiffen und anderen Schwerlastanwendungen sichergestellt werden kann. Daneben arbeitet das Unternehmen auch noch an anderen Lösungen, die der Schifffahrtsindustrie bei der Emissionsreduktion helfen können, wie z.B. Abgasreinigungs- und Kohlenstoffabscheidungssysteme für Schiffe. TECO 2030 wurde im Jahr 2019 gegründet und hat seinen Firmensitz in Lysaker, Norwegen. Die Aktien des Unternehmens notieren unter dem Börsensymbol TECO im Marktsegment Euronext Growth an der Osloer Börse. TECO 2030 hat seine Wurzeln in der TECO Maritime Group, einer Gruppe, die seit 1994 Technologie- und Reparaturdienstleistungen für die internationale Schifffahrtsindustrie anbietet. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.teco2030.no

Über SinoHyKey

Das 2017 gegründete Unternehmen SinoHyKey Technology Company konzentriert sich auf die Entwicklung und Massenproduktion von CCMs und MEAs für Wasserstoff-Brennstoffzellenanwendungen und beschäftigt derzeit rund 350 Mitarbeiter weltweit. Mit Hauptsitz in Guangzhou, China, einer zweiten Produktionsstätte in Foshan (ebenfalls in der Provinz Guangdong) und einem internationalen Geschäftszentrum in Vancouver, Kanada, versorgt SHK den internationalen Markt mit hocheffizienten, kostenfreundlichen Wasserstofflösungen für alle Verkehrsträger. Im Jahr 2021 vertrieb SHK erfolgreich über 1 Million seiner MEAs an mehr als zwanzig Kunden weltweit, und im Jahr 2022 wurden weltweit schätzungsweise 1,7 Millionen MEAs von SHK ausgeliefert. Damit ist das Unternehmen ein international führender Anbieter von MEAs.

