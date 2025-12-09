zimmmer.at: Preissenkung, faire Sichtbarkeit und das 3. „m“ für Mitarbeiter

Fairness-Update: zimmmer.at bietet die volle Sichtbarkeit bereits im Gold-Paket ohne Tricks, führt Zahlung auf Rechnung ein und erklärt die Marke: Das 3. „m“ steht für „Zimmer für Mitarbeiter“.

Die Monteurzimmer-Plattform zimmmer.at, die in Österreich und Deutschland aktiv ist, verbessert sein Angebot. Im Fokus stehen Transparenz für Vermieter und eine klare Markenbotschaft.

Ab sofort wertet das Portal sein Gold-Paket massiv auf. „Wir lehnen Pay-to-Win ab“, erklärt Mario Baumüller, einer der Gründer von zimmmer.at. Unsere Gastgeber erhalten immer die volle Sichtbarkeit in den Suchergebnissen – ohne Aufpreis oder künstliche Drosselung durch Algorithmen. Die Unterkunft die am nächsten zum gesuchten Ort freie Zimmer hat, wird auch als erster gelistet. Parallel dazu senkt das Portal die Preise, um Vermieter in herausfordernden Zeiten zu entlasten.

Neu eingeführt wird zudem die „Zahlung auf Rechnung“. Dies bietet gewerblichen Partnern eine wichtige Alternative zur bestehenden Online-Sofortzahlung und vereinfacht interne Buchhaltungsprozesse.

Gleichzeitig nutzt das Unternehmen die Neuausrichtung, um seine einzigartige Schreibweise zu erklären: Das dritte „m“ in zimmmer.at ist kein Tippfehler, sondern steht für „Mitarbeiter“. Die Formel lautet: Zimmer für Mitarbeiter = zimmmer. Damit positioniert sich das Portal auch gegenüber Suchmaschinen klar als Spezialist für berufsbedingte Unterkünfte.

„Wer zimmmer eingibt, sucht nicht nur einen Raum, sondern ein Zuhause auf Zeit für Arbeitskräfte“, so der Gründer abschließend.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

feinquartiert GmbH

Herr Mario Baumüller

Weißbach 5

4624 Pennewang

Österreich

fon ..: +43 664 4285949

web ..: http://www.zimmmer.at

email : mario@zimmmer.at

Über die feinquartiert GmbH:

Die feinquartiert GmbH mit Sitz in Österreich betreibt moderne Unterkünfte für Arbeitskräfte und entwickelt digitale Lösungen für die professionelle Vermarktung von Monteurzimmern. Mit zimmmer.at gründete das Unternehmen eine Plattform mit Echtzeit-Anzeige freier Zimmer und setzt auf Transparenz, Technologie und klare Standards, um Vermietern und Unternehmen ein verlässliches Suchergebnis zu bieten.

Pressekontakt:

feinquartiert GmbH

Herr Mario Baumüller

Weißbach 5

4624 Pennewang

fon ..: +43 664 4285949

web ..: http://www.zimmmer.at

email : mario@zimmmer.at

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.