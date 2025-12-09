Neuer Impuls für das Gesundheitssystem: Gründung – International Society for Health & Future of Medicine e.V.

Unabhängiger Verein fokussiert sich auf die Förderung ganzheitlicher Prävention und Strukturoptimierungen in der Medizin.

Mit der International Society for Health and Future of Medicine e.V. (ISHFM) nimmt heute eine neue, unabhängige Organisation ihre Arbeit auf. Ziel des Vereins ist es, strukturelle Schwächen des heutigen Gesundheitssystems nicht nur zu benennen, sondern lösungsorientiert anzugehen. Der Fokus liegt dabei auf einer Stärkung der ganzheitlich-individualisierten Versorgung und einer konsequenteren Ausrichtung auf Prävention.

Die Initiatoren sehen erheblichen Handlungsbedarf in der aktuellen Versorgungslandschaft. „Wir beobachten defizitäre Gesundheitsaufklärung, zu kurze Arztkontakte, Intransparenz und finanzielle Fehlanreize sowohl in der Prävention als auch in der Akutmedizin“, erklärt das Gründungsteam um Niko Hems und Miguel Medina Stanivukovic. Digitale Plattformen können darüber hinaus wertvolle Orientierung und Motivation bieten, wirken jedoch ebenso als Verstärker für zu stark vereinfachte oder irreführende Botschaften. Diese zweischneidige Wirkung – mal hilfreiches Werkzeug, mal problematische Ablenkung – lässt die Grenze zwischen fundierter Information und Unsinn oft verschwimmen.

Die ISHFM versteht sich dabei als Brückenbauer zwischen Wissenschaft, analytischer Bewertung und praktischer Versorgung. Die Arbeit der Organisation erfolgt dabei ohne kommerzielle Interessen.

Geplant sind:

– Veröffentlichungen und Positionspapiere

– Workshops und Fachveranstaltungen

– Unabhängige Bewertungen aktueller Entwicklungen im Gesundheitsmarkt

Im Mittelpunkt steht der Anspruch, politische und gesellschaftliche Diskussionen auf eine solide Grundlage zu stellen. Die ISHFM möchte als Katalysator wirken, damit personalisierte und präventionsorientierte Ansätze in Deutschland schneller den Weg in die breite Regelversorgung finden.

Weitere Informationen unter: https://ishfm.com/

