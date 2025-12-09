Windoo Club erweitert Angebot um Haushalt- und Gesundheitsschutzbrief

Was bietet eine Mitgliedschaft beim Windoo.club
Düsseldorf, 08.12.2025 – Windoo Club, ein innovatives digitales Vorteilsprogramm, baut sein Leistungsportfolio weiter aus. Neben attraktiven Cashback-Möglichkeiten und exklusiven Bonusangeboten stehen Nutzern ab sofort auch zwei neue Serviceprodukte zur Verfügung: der Haushaltsschutzbrief sowie der Gesundheitsschutzbrief. Damit entwickelt sich Windoo Club zu einer umfassenden Plattform für finanzielle Vorteile, Alltagsunterstützung und persönliche Absicherung.
Windoo Club – Die neue Generation digitaler Vorteile
Windoo Club bietet seinen Mitgliedern bereits jetzt zahlreiche finanzielle Vorteile durch:
o Cashback bei Online- und Offline-Einkäufen
o Exklusive Rabattaktionen
o Bonusprogramme und Sonderangebote
o Sofortige Online-Nutzung ohne Mindestvertragslaufzeit
Mit der Einführung der Schutzbriefe erweitert Windoo Club sein Portfolio nun um zwei wichtige Bereiche des täglichen Lebens: Haushalt und Gesundheit.
NEU bei Windoo Club: Haushaltsschutzbrief & Gesundheitsschutzbrief
1. Haushaltsschutzbrief – Soforthilfe für Notfälle im Zuhause
Der Haushaltsschutzbrief bietet schnelle Unterstützung bei typischen Notfällen rund um Haus und Wohnung, unter anderem:
o Türöffnung bei Schlüsselverlust
o Rohrbruch, Wasserschäden, Heizungsausfall
o Stromausfall und elektrische Störungen
o Schädlingsbekämpfung, Entfernung von Wespennestern
o Organisation geprüfter Partnerbetriebe
o 24/7-Notfallservice
Dieser Service entlastet Kunden, spart Zeit und sorgt für schnelle Problemlösung, wenn im Alltag unerwartete Zwischenfälle auftreten.
2. Gesundheitsschutzbrief – Unterstützung bei medizinischen Konflikten
Der Gesundheitsschutzbrief ergänzt das Angebot mit Leistungen aus dem Gesundheits- und Rechtsbereich:
o Beratung bei vermuteten Behandlungsfehlern
o Unterstützung bei Streitigkeiten mit Kliniken, Ärzten, Therapeuten, Apotheken oder Pflegeeinrichtungen
o Zugang zu medizinischen Informations- und Beratungsdiensten
o Orientierungshilfe im Gesundheitswesen
o Organisatorische und rechtliche Erstunterstützung
Damit bietet Windoo Club nicht nur finanzielle Vorteile, sondern auch wertvolle Sicherheit in gesundheitlichen Ausnahmesituationen.
Warum Windoo Club jetzt besonders relevant ist
Steigende Preise, knappe Handwerkerkapazitäten und Unsicherheiten im Gesundheitswesen
führen dazu, dass Verbraucher nach verlässlichen digitalen Lösungen suchen, die sowohl
finanzielle Vorteile als auch praktische Unterstützung bieten. Windoo Club kombiniert beides:
Sparen im Alltag + Absicherung im Notfall.
Stimme aus dem Unternehmen
„Wir möchten unseren Kunden einen echten Mehrwert bieten – nicht nur finanziell, sondern auch
durch praktische Unterstützung im Alltag. Mit unseren neuen Schutzbriefen erweitern wir den
Service von Windoo Club deutlich und schaffen ein Gesamtkonzept, das Komfort, Sicherheit und
Vorteile verbindet“, so das Produktteam von Windoo.
Über Windoo Club
Windoo Club ist ein digitales Vorteils-, Cashback- und Serviceprogramm mit Sitz in Düsseldorf. Das
Unternehmen bietet Verbrauchern attraktive Ersparnisse, exklusive Angebote sowie neue
Schutzbriefleistungen für Haushalt und Gesundheit. Weitere Informationen unter:
https://www.windoo.club
Pressekontakt:
Windoo Club
Grafenberger Allee 277-287
40237 Düsseldorf
E-Mail: info@windoo.club
Telefon: 030 5490 663 49
