Zertifizierte PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Bergisch Gladbach mit sicherer Datenvernichtung

ProCoReX Europe GmbH bietet in Bergisch Gladbach professionelle PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling und garantiert die sichere Entsorgung und Vernichtung von Festplatten und Datenträgern.

In Bergisch Gladbach erweitert die ProCoReX Europe GmbH ihr Dienstleistungsportfolio und stellt Unternehmen eine umfassende Lösung für PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Bergisch Gladbach bereit. Dabei liegt der Fokus auf der Einhaltung höchster Sicherheitsstandards und gesetzlicher Vorgaben.

Die sichere Datenvernichtung ist ein zentrales Element des Angebots. ProCoReX Europe GmbH gewährleistet die sichere Entsorgung und Vernichtung von Festplatten und Datenträgern in Bergisch Gladbach nach den Vorgaben der DIN 66399. Die Einhaltung der DSGVO und weiterer Sicherheitsstufen garantiert den Schutz sensibler Informationen.

Das Unternehmen bietet eine kostenlose Abholung von IT-Geräten wie PCs, Laptops und Servern an und unterstützt Kunden bei der umweltgerechten Entsorgung und dem Recycling. Die Kombination aus Umweltbewusstsein und zertifizierter Vernichtung macht ProCoReX Europe GmbH zum verlässlichen Partner.

Mit modernster Technik und branchenspezifischer Expertise sorgt ProCoReX Europe GmbH für eine effiziente und transparente Vernichtung von Datenträgern. Das Angebot ist individuell auf die Bedürfnisse der Kunden abgestimmt und erfüllt alle gesetzlichen Anforderungen.

Für Unternehmen in Bergisch Gladbach ist ProCoReX Europe GmbH somit die erste Adresse für professionelle IT-Entsorgung und sichere Datenvernichtung. Das Team steht für eine persönliche Beratung jederzeit zur Verfügung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.kostenlose-computer-entsorgung.de/computer-entsorgung-bergisch-gladbach.html

email : info@procorex.de

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.kostenlose-computer-entsorgung.de/computer-entsorgung-bergisch-gladbach.html

email : info@procorex.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.