Professionelle PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Bergheim mit zertifizierter Datenträgervernichtung

ProCoReX Europe GmbH bietet in Bergheim sichere und gesetzeskonforme PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling sowie die sichere Entsorgung und Vernichtung von Festplatten und Datenträgern an.

Die ProCoReX Europe GmbH erweitert ihr Angebot in Bergheim und stellt Unternehmen sowie Organisationen eine umfassende Lösung für PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Bergheim zur Verfügung. Dabei steht die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und die Sicherheit der Datenvernichtung im Fokus.

Im digitalen Zeitalter gewinnen Datenschutz und Nachhaltigkeit zunehmend an Bedeutung. ProCoReX Europe GmbH garantiert mit zertifizierten Verfahren die sichere Entsorgung und Vernichtung von Festplatten und Datenträgern in Bergheim gemäß der DIN 66399. Die Sicherheitsstufen H-3 bis H-5 gewährleisten, dass sensible Informationen unwiderruflich gelöscht werden.

Das Unternehmen bietet eine kostenlose Abholung alter IT-Geräte an und unterstützt Kunden bei der Einhaltung der DSGVO sowie weiterer gesetzlicher Vorgaben. Die Kombination aus Umweltbewusstsein und höchster Vernichtungssicherheit macht ProCoReX Europe GmbH zum vertrauenswürdigen Partner für nachhaltiges IT-Recycling.

Mit modernster Technik und branchenspezifischer Expertise stellt ProCoReX Europe GmbH sicher, dass die Vernichtung von Datenträgern nicht nur gesetzeskonform, sondern auch effizient und transparent erfolgt. Kunden profitieren von einem maßgeschneiderten Angebot, das auf individuelle Anforderungen abgestimmt ist.

Die ProCoReX Europe GmbH in Bergheim ist somit die erste Wahl für Unternehmen, die Wert auf professionelle und sichere IT-Entsorgung legen. Für eine individuelle Beratung steht das Team jederzeit bereit.

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.kostenlose-computer-entsorgung.de/computer-edv-it-entsorgung-bergheim.html

email : info@procorex.de

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

