ZEQ verkündet den Gewinner der Weihnachtsspendenaktion 2025

Duha e. V. aus Mannheim gewinnt die ZEQ-Weihnachtsspendenaktion: 1.500 EUR für mehr Teilhabe, Entlastung von Familien und selbstbestimmten Alltag für Menschen mit Behinderung.

Teilhabe ermöglichen, Familien entlasten, Alltag selbstbestimmt gestalten: Mit diesem

Ansatz überzeugt Duha e. V. in diesem Jahr besonders viele Teilnehmende der ZEQWeihnachtsspendenaktion. Der gemeinnützige Verein mit Sitz in Mannheim wird als Gewinner der

Aktion mit einer Spende in Höhe von 1.500 Euro unterstützt.

Duha e. V. begleitet Menschen mit Behinderung sowie Kinder, Jugendliche und Familien in

unterschiedlichen Lebenssituationen und unterstützt sie dabei, ihren Alltag selbstbestimmt zu

gestalten. Ziel ist es, Familien zu entlasten sowie Menschen zu betreuen, zu begleiten und zu

beraten. Und damit Freiräume zu schaffen, die zugleich einen sicheren, entwicklungsfördernden

Rahmen bieten.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf inklusiven Projekten, die Teilhabe am gesellschaftlichen

Leben erleichtern – individuell, bedarfsgerecht und mit einem wertschätzenden Miteinander. Mit

kultursensibler Arbeit und einem mehrsprachigen Team fördert der Verein Integration,

Inklusion, Respekt und Toleranz.

„Unsere Weihnachtsspendenaktion zeigt jedes Jahr aufs Neue, wie viel wir gemeinsam bewegen

können. Duha e. V. steht für gelebte Teilhabe und Unterstützung dort, wo sie im Alltag wirklich

ankommt. Genau solche Initiativen möchten wir sichtbar machen und stärken“, sagt Dr. Nico

Kasper, Vorstand von ZEQ.

ZEQ gratuliert Duha e. V. herzlich zu diesem Erfolg und bedankt sich bei allen Kundinnen, Kunden

sowie Partnerinnen und Partnern für ihre Stimmen und die Unterstützung.

Weitere Informationen zu Duha e. V. finden Sie unter: www.duha-ev.de

ZEQ ist eine der führenden Unternehmensberatungen für Krankenhäuser, Psychiatrien und Rehakliniken. Zu den Kunden gehören über 600 Kliniken im deutschsprachigen Raum – darunter zahlreiche Universitätsklinika sowie große private und öffentliche Klinikverbünde. Vorrangiges Ziel ist es, jedes Krankenhaus zur jeweils möglichen maximalen Performance zu begleiten und dadurch den Markenkern „Für das beste Krankenhaus, das man sein kann“ in jedem Projekt zu realisieren. Dazu bietet ZEQ Leistungen in den Kompetenzfeldern Strategie, Wirtschaftlichkeit, Prozesse, Digitalisierung, Arbeitgeberattraktivität, Technologiemanagement, Labor/Pahtologie (1K) und Rehabilitation an. ZEQ wurde für die Branche Healthcare mehrfach ausgezeichnet – zuletzt als Hidden Champion Healthcare 2026/27.

