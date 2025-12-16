ZEQ als Hidden Champion Healthcare 2026/27 ausgezeichnet

ZEQ verteidigt den Titel Hidden Champion Healthcare und setzt sich erneut mit höchster Beratungskompetenz im Gesundheitswesen gegen die Wettbewerber durch.

ZEQ erhält zum zweiten Mal die Auszeichnung Hidden Champion Healthcare und hat damit den Titel erfolgreich verteidigt. Die erneute Auszeichnung nach 2024/25 zeigt: ZEQ liegt als Beratung mit Spitzenkompetenz in der Branche Healthcare deutlich vor seinen Wettbewerbern.

Das älteste Qualitätssiegel für Beratungsunternehmen in Deutschland

Das Wirtschaftsmagazin Capital kürt bereits zum zehnten Mal die Hidden Champions der Beratungsbranche. Die Sieger in unterschiedlichen Sparten werden anhand einer unabhängigen Studie der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Management und Beratung GmbH (WGMB) bestimmt. Das Besondere an diesem Qualitätssiegel ist, dass sich Unternehmen nicht selbst nominieren können, sondern von einem unabhängigen und hochkarätigen Expertengremium ausgewählt werden.

Ausgezeichnet werden Beratungen, die im Vergleich zu den großen Unternehmensberatungen McKinsey, BCG und Bain zwar deutlich weniger bekannt sind („Hidden“), in ihrem jeweiligen Fachgebiet jedoch die höchste Kompetenz aufweisen („Champion“).

ZEQ bestätigt als alleiniger Preisträger in der Branche Healthcare damit die bereits vor zwei Jahren erreichte Spitzenposition auch für 2026/27.

Die Titelverteidigung ist ein starkes Signal an die Branche

„Die erneute Auszeichnung als Beratung mit der höchsten Kompetenz in der Branche Healthcare macht uns extrem stolz“, sagt ZEQ-Gründer und Vorstand Rüdiger Herbold. „In jedem Projekt verfolgen wir das Ziel, unsere Kunden auf ihrem Weg zum ,besten Krankenhaus, das man sein kann‘ zu begleiten – von der Entwicklung innovativer Konzepte bis zu deren erfolgreicher Umsetzung. Diese Philosophie hebt uns von anderen Beratungen ab.“

Weiter führt Herbold aus: „Wirklich dankbar bin ich unserem großartigen Team, aber auch unseren Kunden, die uns bei schwierigsten Herausforderungen vertrauen und mit uns gemeinsam den Weg in eine zukunftsfähige Versorgung gehen.“

ZEQ – Für das beste Krankenhaus, das man sein kann

ZEQ ist das führende Beratungsunternehmen für Krankenhäuser und Rehakliniken in Deutschland. Zu den Kunden gehören über 600 Kliniken – darunter rund 80 Prozent aller Universitätsklinika sowie zahlreiche große Klinikverbünde. Die Mission von ZEQ lautet: Für das beste Krankenhaus, das man sein kann.

Der Erfolg von ZEQ beruht dabei auf zwei zentralen Säulen: Innovation und Umsetzungsstärke.

Das interdisziplinäre Beratungsteam entwickelt gemeinsam mit den Kunden Lösungen, mit denen sich Krankenhäuser und Rehakliniken nachhaltig von ihren Wettbewerbern abheben können. ZEQ hat das moderne Stationsmanagement entscheidend mitgeprägt, die nachhaltige Optimierung der Wirtschaftlichkeit von Krankenhäusern mehrfach erfolgreich umgesetzt, Universitätsklinika bei der Neuordnung ihrer IT-Prozess- und Systemlandschaft unterstützt, große Krankenhausverbünde bei Gründung, Neupositionierung und Transformation begleitet sowie innovative Projekte für mehr Arbeitgeberattraktivität realisiert.

Dabei fließen fortlaufend die Ergebnisse des eigenen Forschungsteams ein, das Wissen über die besten Krankenhäuser weltweit systematisch zusammenträgt, auswertet und für die Kunden nutzbar macht. So entstehen Beratungslösungen, die sich konsequent an Wirksamkeit, Ergebnissen und international bewährten Best Practices orientieren.

Mit der Auszeichnung als Hidden Champion Healthcare 2026/27 unterstreicht ZEQ den Anspruch, führender strategischer und operativer Partner für Krankenhäuser und Rehakliniken in Deutschland zu sein.

