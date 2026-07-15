ZEQ gründet Kompetenzfeld Private Equity und M&A

ZEQ baut sein Beratungsangebot im Gesundheitswesen weiter aus und gründet das Kompetenzfeld Private Equity und M&A.

Das neue Kompetenzfeld Private Equity und M&A bündelt die Erfahrungen von ZEQ in Bewertungen von Unternehmen und Krankenhäusern, Due-Diligence-Prüfungen, Investorenprojekten sowie Fusionen und Integrationsprozessen.

M&A und Private Equity in Healthcare und Life Sciences gewinnen an Bedeutung

Der Markt steht vor einer Phase zunehmender Konsolidierung. Innovationsdruck, regulatorische Anpassungen und steigende Anforderungen an Effizienz verändern die Grundlagen für Entscheider und Investoren. Zugleich öffnet das neue Kompetenzfeld Private Equity den Blick von ZEQ über die deutsche Krankenhaus- und Versorgungslandschaft hinaus. Life Sciences, Healthcare und internationale Investorenlogiken sind ein Wachstumsmarkt, auf dem ZEQ seine langjährige Expertise nun gebündelt einbringen wird.

ZEQ bündelt bestehende Expertise in einem neuen Kompetenzfeld

ZEQ begleitet Krankenhäuser, Klinikträger und Investoren seit über 25 Jahren in strategischen und wirtschaftlichen Fragestellungen. Dazu zählen Krankenhausbewertungen, Due-Diligence-Projekte, Marktanalysen, Synergiepotenzialbewertungen sowie Fusionen und Integrationsprozesse. Diese Leistungen gehörten bereits in der Vergangenheit zum Beratungsportfolio von ZEQ und werden nun angesichts der wachsenden Marktdynamik in einem eigenen Kompetenzfeld ausgebaut.

Zusätzlich zum deutschen Gesundheitsmarkt baut ZEQ seine Kompetenzen im Bereich Life Sciences aus und kann damit als Berater auch international agierende Unternehmen und Investoren entlang des gesamten Transaktionszyklus‘ begleiten.

„Der Life Sciences und Healthcare-Markt steht vor einer neuen Konsolidierungsphase. Für Unternehmen, Träger und Investoren wird es entscheidend sein, strategische Entscheidungen, wirtschaftliche Tragfähigkeit und operative Umsetzbarkeit gemeinsam zu betrachten. Mit dem Kompetenzfeld Private Equity und M&A bündeln wir unsere Leistungen in Wirtschaftlichkeit, Strategie und Transformation in einem spezialisierten Angebot“, sagt Rüdiger Herbold, Gründer von ZEQ und Kompetenzfeldleiter Wirtschaftlichkeit.

Dr. Isabelle Heiber übernimmt die Leitung

Die Leitung übernimmt Dr. Isabelle Heiber, die seit Anfang 2026 bei ZEQ tätig ist. Sie verfügt über langjährige Erfahrung in der Strategieberatung für die Gesundheits-, Pharma- und Life-Sciences-Branche. Vor ihrem Wechsel zu ZEQ war sie Partnerin bei EY-Parthenon Life Sciences Strategy. Zuvor war sie als Principal bei Strategy& (PwC) sowie als Senior Manager Strategy Life Sciences bei Accenture tätig.

„Transaktionen im Healthcare-Markt entscheiden sich nicht nur im Datenraum. Sie orientieren sich daran, ob Strategie, Marktlogik und Umsetzung zusammenpassen. Genau hier setzt ZEQ an: Wir schaffen belastbare Entscheidungsgrundlagen und unterstützen unsere Kunden dabei, Chancen realistisch zu bewerten und wirksam umzusetzen“, sagt Dr. Isabelle Heiber, Kompetenzfeldleiterin Private Equity und M&A bei ZEQ.

Vertiefte Services für Transaktionen im Gesundheitswesen

Das Kompetenzfeld richtet sich an Investoren, Klinikträger, Gesundheitsunternehmen, Portfoliounternehmen und Akteure der Healthcare-Industrie. Zum Leistungsangebot gehören Targetsuche, Markt- und Unternehmensbewertungen, Commercial DDs, Operational Due Diligence, Value-Creation-Programme, sowie Post-Merger-Integrationen und Krankenhausfusionen.

Mit dem Kompetenzfeld M&A und Private Equity positioniert sich ZEQ breiter im Gesundheitsmarkt und stärkt zugleich die Verbindung von Krankenhauskompetenz, Life-Sciences-Perspektive und Umsetzungsexpertise.

Mehr dazu lesen Sie auf der Webseite des Kompetenzfelds.

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ZEQ ist eine der führenden Unternehmensberatungen für Krankenhäuser, Psychiatrien und Rehakliniken. Zu den Kunden gehören über 600 Kliniken im deutschsprachigen Raum – darunter zahlreiche Universitätsklinika sowie große private und öffentliche Klinikverbünde. Vorrangiges Ziel ist es, jedes Krankenhaus zur jeweils möglichen maximalen Performance zu begleiten und dadurch den Markenkern „Für das beste Krankenhaus, das man sein kann“ in jedem Projekt zu realisieren.

ZEQ wurde für die Branche Healthcare mehrfach ausgezeichnet – zuletzt als Hidden Champion Healthcare 2026/27.

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