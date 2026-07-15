Mehr Leistung, kürzere Ladezeiten?

Thermomanagement als Entwicklungsengpass in der Elektromobilität

Die Diskussion um Reichweite dominiert seit Jahren die Elektromobilität. In der Entwicklung rückt jedoch zunehmend ein anderer Faktor in den Mittelpunkt: das Thermomanagement. Mit 800-Volt-Architekturen, immer höheren Ladeleistungen und steigenden Leistungsdichten wachsen die thermischen Belastungen von Batterien, Leistungselektronik und E-Antrieben erheblich. Die eigentliche Herausforderung liegt in der Beherrschung der entstehenden Wärme: dauerhaft, effizient und sicher.

Geänderte Anforderungen verändern den Entwicklungsprozess: Kühlkonzepte werden nicht länger nachgelagert entwickelt, sondern beeinflussen bereits die Architektur eines Fahrzeugs. Denn jede konstruktive Entscheidung, vom Kühlkanal über den Wärmetauscher bis zur Anordnung einzelner Komponenten, wirkt sich unmittelbar auf Leistungsfähigkeit, Lebensdauer und Schnellladefähigkeit aus.

Stößt klassische Entwicklung an ihre Grenzen?

„Thermomanagement wird häufig noch als Einzeldisziplin betrachtet“, so Dipl.-Ing. (TU) Stefan Merkle, Geschäftsführender Gesellschafter der Merkle CAE Solutions GmbH. „Tatsächlich beeinflussen sich Strömung, Wärmeübertragung, Materialeigenschaften und Regelstrategie permanent gegenseitig. Genau diese Wechselwirkungen entscheiden darüber, ob ein System im späteren Betrieb zuverlässig funktioniert.“

Physische Tests bleiben unverzichtbar. Ihr Nachteil jedoch: Sie beantworten meist nur die Frage, wie sich ein bereits entwickeltes System verhält. Kritische Temperaturspitzen, lokale Hotspots oder ungünstige Strömungsverteilungen werden häufig erst sichtbar, wenn Prototypen bereits aufgebaut sind, und Änderungen teuer werden.

Entscheidungen treffen, bevor Hardware entsteht

Hier setzt die simulationsgestützte Entwicklung an. Moderne Multiphysics-Modelle verbinden CFD-Simulation, Thermodynamik und 1D-Systemsimulation zu einem digitalen Gesamtsystem. So lassen sich Kühlkreisläufe, Wärmetauscher, Batteriemodule und Leistungselektronik bereits in frühen Entwicklungsphasen gemeinsam analysieren.

Ein typisches Beispiel ist die Auslegung eines Batterie-Kühlkreislaufs. Während klassische Versuche einzelne Betriebszustände untersuchen, können virtuelle Modelle unterschiedlichste Lastfälle innerhalb kurzer Zeit bewerten: vom Schnellladen über hohe Außentemperaturen bis zu dynamischen Fahrzyklen. Entwickler erkennen früh, wo Hotspots entstehen, welche Komponenten den Wärmehaushalt begrenzen und welche konstruktiven Änderungen die größte Wirkung erzielen.

Innovation beginnt mit besseren Entscheidungen

Der eigentliche Mehrwert moderner Simulation liegt nicht allein in der Verkürzung von Entwicklungszeiten. Sie verändert die Qualität technischer Entscheidungen. Varianten lassen sich bereits in der Konzeptphase objektiv vergleichen, Zielkonflikte zwischen Bauraum, Effizienz, Gewicht und Kühlleistung werden früh sichtbar und Entwicklungsrisiken deutlich reduziert.

Gerade vor dem Hintergrund immer kürzerer Innovationszyklen entwickelt sich Thermomanagement damit zum strategischen Erfolgsfaktor der Elektromobilität. Unternehmen, die thermische Zusammenhänge früh verstehen und digital absichern, schaffen die Grundlage für leistungsfähigere, robustere und wirtschaftlichere Fahrzeuggenerationen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Merkle CAE Solutions GmbH

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Deutschland

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Das Unternehmen Merkle CAE Solutions GmbH in Heidenheim wurde 1989 als Merkle & Partner GbR von Luft- und Raumfahrtingenieur Stefan Merkle gegründet. Merkle CAE Solutions GmbH zählt zu den ersten und führenden Dienstleistern für ingenieurwissenschaftliche Berechnungen und Simulationen in Deutschland. Am Hauptsitz Heidenheim und den Niederlassungen Homburg/Saar und Erfurt bearbeiten die ca. 50 Mitarbeiter jedes Jahr rund 500 Kundenprojekte aus den Kerngebieten Strukturanalyse, Strömungssimulation und virtuelle Produktentwicklung. Zum Kundenkreis zählen namhafte Unternehmen aus dem Maschinen- und Anlagenbau, der Luft- und Raumfahrttechnik, der Automobilindustrie, der Konsumgüterindustrie und dem Schiffbau.

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