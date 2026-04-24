Zahnzusatzversicherung online: Neue Website zahncare24.de gestartet

zahncare24.de ist online: Die neue Website von Mario Lux informiert verständlich über Zahnzusatzversicherung, Zahnersatz und Implantate und bietet persönliche Beratung.

Hessisch Lichtenau, 20. April 2026 – Mit zahncare24.de ist eine neue Website online gegangen, die Verbraucher über das Thema Zahnzusatzversicherung informiert und den Zugang zu persönlicher Beratung rund um die Absicherung von Zahnkosten digital erleichtert. Betreiber der Plattform ist Mario Lux, langjähriger Versicherungsvermittler der Württembergischen und Inhaber einer Generalagentur in Hessisch Lichtenau.

Die Website richtet sich an Menschen, die sich frühzeitig über eine passende Zahnzusatzversicherung, Leistungen für Zahnersatz, Implantate und weitere mögliche Kosten beim Zahnarzt informieren möchten. Im Mittelpunkt steht eine verständliche Aufbereitung der wichtigsten Informationen, damit sich Besucher leichter orientieren und fundierter entscheiden können.

Mit dem neuen Online-Auftritt macht Mario Lux sein Angebot im Bereich Zahnzusatzversicherung digital zugänglich. Interessierte erhalten auf zahncare24.de nicht nur Informationen zu Tarifen und Leistungen, sondern können bei Bedarf auch direkt eine persönliche und kundenorientierte Beratung in Anspruch nehmen. Damit verbindet die Website digitale Erreichbarkeit mit individueller Unterstützung durch einen erfahrenen Ansprechpartner.

Ergänzt wird das Angebot durch einen eigenen Ratgeberbereich. Dort werden zentrale Fragen rund um Zahnzusatzversicherung, Wartezeiten, Implantate, Tarifunterschiede und sinnvolle Leistungsmerkmale verständlich erklärt. Die Inhalte sollen Verbrauchern helfen, typische Fragen besser einzuordnen und sich einen ersten Überblick über wichtige Aspekte der privaten Zahnabsicherung zu verschaffen.

Gerade bei umfangreicheren Zahnbehandlungen können für Patienten erhebliche Eigenkosten entstehen. Eine Zahnzusatzversicherung kann dabei helfen, Leistungen für Zahnersatz, Implantate oder weitere Behandlungen sinnvoll zu ergänzen. Die neue Website zahncare24.de greift dieses Informationsbedürfnis auf und stellt das Thema übersichtlich und praxisnah dar.

Mit dem Start von zahncare24.de entsteht eine neue Informationsplattform für alle, die sich online über Zahnzusatzversicherung informieren und auf Wunsch beraten lassen möchten.

Über zahncare24.de

zahncare24.de ist eine Website rund um das Thema Zahnzusatzversicherung. Betreiber ist Mario Lux, langjähriger Versicherungsvermittler der Württembergischen und Inhaber einer Generalagentur in Hessisch Lichtenau. Die Plattform bietet Informationen zu Leistungen, Tarifmerkmalen und ergänzt das Angebot durch einen Ratgeberbereich mit verbraucherorientierten Inhalten.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ZahnCare24.de – Mario Lux

Herr Mario Lux

Leipziger Str. 32

37235 Hessisch Lichtenau

Deutschland

fon ..: 05602 914833

fax ..: 05602 914834

web ..: https://www.zahncare24.de/

email : kontakt@zahncare24.de

zahncare24.de macht das Thema Zahnzusatzversicherung digital, verständlich und zugänglich. Die Website informiert übersichtlich über Tarife, Leistungen und Unterschiede bei der Absicherung von Zahnersatz, Implantaten und weiteren Zahnbehandlungen. Ergänzt wird das Angebot durch persönliche Beratung durch Mario Lux in Hessisch Lichtenau sowie durch einen Ratgeberbereich mit praxisnahen Informationen für Verbraucher.



Pressekontakt:

Zenu Media – Inh. Sven Siepmann

Herr Sven Siepmann

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1010 Wien

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web ..: https://www.ze.nu

email : info@ze.nu

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