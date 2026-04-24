Klimatransparenz bei Catering-Events: FLOW The Kitchen führt CO?-Ampelsystem ein

Veranstaltungskaterers aus Kelsterbach ermöglicht Kunden erstmals die Einschätzung der Klimawirkung pro Event – inklusive Kompensationshinweis

Ob Unternehmenskonferenz, Messeauftritt oder Mitarbeiter-Event: Catering ist bei Veranstaltungen oft ein klimarelevanter Kostenpunkt – und gleichzeitig einer der am wenigsten transparent gemachten. Das Kelsterbacher Catering-Unternehmen FLOW The Kitchen begegnet dieser Lücke mit einem strukturierten CO?-Kalkulationstool, das den Treibhausgasausstoß einer Veranstaltung kategorienbezogen berechnet und über ein intuitives Ampelsystem bewertet.

Das Ampelsystem gibt Veranstaltern und Kunden ohne Fachwissen eine unmittelbare Einschätzung: Grün signalisiert eine vergleichsweise klimaschonende Veranstaltung, Gelb zeigt erhöhte Emissionen an, Rot markiert einen überdurchschnittlich hohen CO?-Ausstoß je Gast. Diese Einstufung erfolgt auf Basis des berechneten CO?-Ausstoßes je Person – einer Kennzahl, die Vergleiche zwischen verschiedenen Veranstaltungsformaten ermöglicht.

Wie funktioniert die Berechnung?

Das Tool arbeitet ausgabenbasiert: Vier Hauptkategorien – Speisen, Getränke, Personal und Equipment – werden mit ihren jeweiligen Budgets erfasst. Für jede Kategorie ist ein Emissionsfaktor hinterlegt, der auf wissenschaftlichen Datenbanken beruht. Das Produkt aus Budget und Faktor ergibt den CO?-Ausstoß der Kategorie; alle vier Kategorien zusammen ergeben den Gesamtausstoß der Veranstaltung.

Speisen weisen dabei mit 0,2524 kg CO?e pro Euro die höchste Klimaintensität auf – ein Wert, der die Bedeutung von Lebensmittelerzeugung und Lieferketten für den Gesamtausstoß eines Events widerspiegelt. Personal ist mit 0,0944 kg CO?e/EUR am klimaschonendsten, während Equipment (0,1345 kg CO?e/EUR) und Getränke (0,1144 kg CO?e/EUR) dazwischen liegen.

Ergänzt wird das Ergebnis durch einen rechnerischen Kompensationshinweis: Das Tool zeigt an, wie viel Euro in Kompensationsprojekte investiert werden müssten, um den ermittelten CO?-Ausstoß auszugleichen – und wie viele Bäume theoretisch nötig wären, um die Emissionen biologisch zu binden. Diese Angaben sind illustrativ und dienen als Orientierung, nicht als zertifizierter Kompensationsnachweis.

Der Einsatz des Tools erfolgt bislang intern. FLOW The Kitchen prüft, in welcher Form Kunden in Zukunft eine veranstaltungsbezogene CO?-Einschätzung als festen Bestandteil der Angebots- oder Abrechnungsdokumentation erhalten können.

„Klimabewusstes Veranstaltungsmanagement beginnt damit, überhaupt zu wissen, welchen CO?-Abdruck ein Event hat. Unser Tool beantwortet diese Frage konkret und ohne Fachwissen – das ist der erste Schritt zu einer bewussteren Entscheidung.“ – Geschäftsführung FLOW Food GmbH

Der gesellschaftliche Kontext ist relevant: Immer mehr Unternehmen berichten freiwillig oder verpflichtend über ihre Treibhausgasemissionen – auch bezogen auf indirekte Emissionen wie Geschäftsreisen, Lieferketten und externe Veranstaltungen. Tools, die eine einfache Kalkulation auf Veranstaltungsebene ermöglichen, unterstützen diese Berichtspflichten.

Über FLOW The Kitchen / FLOW Food GmbH

FLOW Food GmbH, bekannt unter dem Markennamen FLOW The Kitchen, ist ein Full-Service-Event-Caterer mit Sitz in Kelsterbach (Hessen). Das Unternehmen begleitet Veranstaltungen von der Planung über die kulinarische Umsetzung bis zur Logistik vor Ort.

Pressekontakt:

FLOW Food GmbH

65451 Kelsterbach

info@flow-thekitchen.de

https://flow-thekitchen.de/

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FLOW THE KITCHEN

Herr Florian Grosse

Langer Kornweg 19-23

65451 Kelsterbach

Deutschland

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FLOW THE KITCHEN ist Ihre Full Catering-Service Eventagentur in Frankfurt und der Rhein-Main-Region. Als einer der fuehrenden Anbieter fuer Catering in Frankfurt bieten wir massgeschneiderte kulinarische Erlebnisse fuer Business-Events, Messen, Konferenzen, Galas und private Feiern. Unser Full-Service-Konzept umfasst professionelle Eventplanung, kreatives Event-Catering, individuelle Locationbetreuung und nachhaltige Gastronomieloesungen – alles aus einer Hand. Von Business-Lunch ueber Flying Buffet und Gala-Dinner bis hin zu Messecatering und BBQ-Catering: Wir kreieren unvergessliche Events mit regionalen, saisonalen Produkten aus biologischem Anbau. Als CO2-neutraler Caterer setzen wir auf Nachhaltigkeit und verzichten auf Einweggeschirr. FLOW THE KITCHEN – Ihr Partner fuer erstklassiges Catering und Full Service Eventmanagement im Rhein-Main-Gebiet.

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