Zahnimplantate auf dem Vormarsch: 13 Prozent der Schweizer Bevölkerung tragen bereits eines

Zahnimplantate sind in der Schweiz auf dem Vormarsch: Ihr Anteil hat sich seit 2002 mehr als verdreifacht. Besonders bei den über 65-Jährigen ist der Trend deutlich.

Uitikon, 8. September 2026 – Zahnimplantate werden in der Schweiz immer häufiger eingesetzt. Laut Bundesamt für Statistik (BFS) hatten 2022 bereits 13 Prozent der Bevölkerung ab 15 Jahren mindestens ein Zahnimplantat – mehr als dreimal so viele wie noch 2002. Besonders deutlich ist die Entwicklung bei Menschen ab 65 Jahren: Hier stieg der Anteil von 6,4 auf 26,5 Prozent.

Damit verändert sich auch die Art, wie fehlende Zähne ersetzt werden. Während Zahnprothesen und Teilprothesen zunehmend an Bedeutung verlieren, gewinnen festsitzende Lösungen auf Implantaten an Bedeutung. Der Anteil der Bevölkerung mit einer Zahnprothese sank laut BFS zwischen 2002 und 2022 von 19 auf 9 Prozent.

Vom Zahnersatz zur langfristigen Lösung

Ein Grund für die Entwicklung liegt in den Möglichkeiten moderner Implantologie. Ein Implantat ersetzt die natürliche Zahnwurzel und kann anschließend mit einer Krone, Brücke oder Prothese versorgt werden. Dadurch lassen sich einzelne fehlende Zähne ebenso ersetzen wie mehrere Zähne oder ganze Zahnbereiche.

CAMIC Clinics in Uitikon setzt bei Implantatbehandlungen auf eine Kombination aus persönlicher Beratung und digitaler Diagnostik. Mithilfe einer digitalen Volumentomographie (DVT) kann die Knochensituation dreidimensional beurteilt und die Behandlung individuell geplant werden. Zum Leistungsspektrum gehören unter anderem Implantatberatung und 3D-Planung, Implantateinlage, Knochenaufbau, Implantatkronen, Brücken und implantatgetragene Prothesen.

Besonders starkes Wachstum bei den über 65-Jährigen

Die Zahlen des BFS zeigen, dass Zahnimplantate längst kein Nischenprodukt mehr sind. Bei den über 65-Jährigen verfügten 2022 bereits 26,5 Prozent über ein Implantat. Bei den 40- bis 64-Jährigen waren es 14,6 Prozent. Zum Vergleich: 2002 lagen die Werte noch bei 6,4 beziehungsweise 5,5 Prozent.

Interessant ist dabei auch die Entwicklung bei jüngeren Erwachsenen: Bei den 15- bis 39-Jährigen lag der Anteil 2022 mit 3,6 Prozent ungefähr auf dem Niveau von 2012. Der starke Zuwachs konzentrierte sich damit vor allem auf die Altersgruppen ab 40 Jahren.

Präzise Planung wird wichtiger

Mit der steigenden Verbreitung von Implantaten wächst gleichzeitig die Bedeutung einer sorgfältigen Diagnostik. Vor einer Implantation müssen unter anderem Knochenangebot, Zahnfleisch, vorhandene Zähne und die allgemeine Mundsituation berücksichtigt werden.

Bei CAMIC Clinics beginnt die Behandlung deshalb mit einer ausführlichen Untersuchung und digitalen 3D-Diagnostik. Anschließend wird ein individueller Behandlungsplan erstellt. Je nach Ausgangssituation können auch Knochenaufbau oder eine Sofortimplantation nach einer Zahnextraktion infrage kommen.

Auch die anschließende Versorgung wird digital unterstützt: Nach der Einheilungsphase erfolgt bei CAMIC Clinics der digitale Abdruck und die Anfertigung der individuellen Krone oder Brücke. Regelmässige Kontrollen und professionelle Zahnreinigung gehören zur Nachsorge.

Implantat statt Prothese – aber nicht für jeden

Trotz des Trends sind Implantate nicht automatisch für jeden Patienten die beste Lösung. Entscheidend sind die individuelle Knochen- und Mundsituation, bestehende Erkrankungen, Medikamente und die persönlichen Wünsche.

Für Patientinnen und Patienten bedeutet die Entwicklung vor allem mehr Auswahl: Neben klassischen Brücken und Prothesen stehen heute Implantate und implantatgetragene Lösungen zur Verfügung, die Funktion und Ästhetik miteinander verbinden können.

Über CAMIC Clinics AG

CAMIC Clinics AG ist eine moderne Zahnklinik in Uitikon Waldegg im Kanton Zürich. Das Leistungsspektrum umfasst unter anderem Zahnerhalt, Zahnästhetik, Zahnersatz, Oralchirurgie, Parodontologie, CMD-Behandlungen und Kinderzahnheilkunde. Im Bereich Implantologie bietet CAMIC Clinics unter anderem Implantatberatung und digitale 3D-Planung, Implantateinlagen, Knochenaufbau sowie implantatgetragene Kronen, Brücken und Prothesen an.

CAMIC Clinics AG

Zürcherstrasse 4

CH-8142 Uitikon Waldegg

Tel. +41 44 687 88 00

info@camicclinics.com

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