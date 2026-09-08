Kalo Gold entdeckt neue hochgradige Gold-Silber-Adern auf Vatu Aurum

Bis zu 7,83 g/t Gold und 108 g/t Silber: Das neue „New Vein Cluster“ erweitert das Potenzial des Wainikoro-Areals um zusätzliche mineralisierte Strukturen.

Kalo Gold (TSX-V: KALO; Frankfurt: 9M51) meldet einen weiteren, vielversprechenden Explorationserfolg von seinem Flaggschiffprojekt Vatu Aurum in Fidschi: Auf einem bislang unbeprobten Aufschluss im Nordosten des Wainikoro-Areals stießen Geologen auf das sogenannte „New Vein Cluster“. Sieben Gesteinsproben aus zwei sich kreuzenden epithermalen Quarzadersystemen lieferten Spitzenwerte von bis zu 7,83 g/t Gold und 108 g/t Silber. Fünf der sieben Proben übertrafen dabei die Marke von 2 g/t Gold, drei lagen sogar über 4 g/t Gold.

Das „New Vein Cluster“: Kreuzende Adern mit starker Edelmetallführung

Die Beprobung legte über rund 15 Meter Streichlänge zwei sich überlagernde Ader-Sets frei, die in nordnordwestlicher sowie annähernd ost-westlicher Richtung verlaufen und unter der Überdeckung in beide Richtungen offen bleiben. Kalo Gold interpretiert dieses Muster als klaren Hinweis auf mindestens zwei separate Phasen hydrothermaler Aktivität.

Die herausragenden Einzelproben der aktuellen Charge im Überblick:

Probe 315959: 7,83 g/t Gold und 99,7 g/t Silber (NNW-streichende Ader)

Probe 315962: 5,36 g/t Gold und 54,6 g/t Silber

Probe 315965: 4,02 g/t Gold und 105,0 g/t Silber

Probe 315971: 1,35 g/t Gold und 108,0 g/t Silber (Spitzenwert Silber)

Geologisch weisen die chalzedonischen Texturen, das Auftreten von Sulfosalzen sowie erhöhte Begleitwerte von Arsen und Antimon bei gleichzeitig sehr geringen Kupferanteilen auf ein klassisches, edelmetallbetontes Low-Sulfidation-Epithermalsystem hin.

Neues hydrothermales Zentrum: Geophysik bereitet Bohrziele vor

Für Investoren ist vor allem die strukturelle Lage des Neufunds bedeutsam: Das Areal liegt rund 900 Meter nordöstlich der Bohrung VA26-DH19 und etwa 270 Meter abseits der zentralen Wainikoro-Grabenstruktur am Rand eines ausgeprägten magnetischen Tiefs. Das Vorhandensein hochgradiger Adern außerhalb des Hauptgrabens belegt, dass Wainikoro nicht aus einem einzelnen isolierten Trend besteht, sondern mehrere parallele, strukturkontrollierte Korridore beherbergt – was das Tonnagepotenzial des Gesamtsystems deutlich vergrößert.

Um die verdeckten Fortsetzungen der hochgradigen Adern systematisch abzugrenzen, forciert Kalo Gold nun ein engmaschiges Arbeitsprogramm:

Parallel zu anstehenden Schlitzproben und Schürfgräben am New Vein Cluster führt Fender Geophysics umfangreiche Bodenuntersuchungen durch. Eine Gradient-Array-IP-Untersuchung sowie gravimetrische Messungen sollen bis Ende September abgeschlossen sein, gefolgt von tiefenwirksamen CSAMT-Messungen im Oktober. Der finale, integrierte geophysikalische Bericht ist für November 2026 angekündigt und bildet die unmittelbare Grundlage für die Priorisierung der nächsten Kernbohrziele auf Wainikoro.

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