Ylektra erreicht 500 MW Projektpipeline im Bereich Agri-PV und hybride Energielösungen

Mit einer Projektpipeline von rund 500 MW entwickelt Ylektra Agri-PV- und Hybridlösungen und positioniert sich als relevanter Akteur im deutschen Agri-PV-Markt.

Köln, 16. Januar 2026 – Ylektra GmbH zählt heute zu den führenden Projektentwicklern für Agri-Photovoltaik-Anlagen (Agri-PV) in Deutschland. Das Unternehmen hat eine Projektpipeline von rund 500 Megawatt Agri-PV- und hybriden Energielösungen mit Batteriespeichern aufgebaut. Die Projekte erstrecken sich über eine Fläche von etwa 550 Hektar und befinden sich überwiegend in fortgeschrittenen Entwicklungsstadien.

Agri-Photovoltaik verbindet die landwirtschaftliche Nutzung von Flächen mit der Erzeugung erneuerbarer Energie. Ylektra verfolgt diesen Ansatz seit den frühen Marktphasen und gehört damit zu den Pionieren der Agri-PV-Entwicklung in Deutschland. Der Fokus des Unternehmens liegt auf der hochwertigen Konzeption, der Projektentwicklung sowie der baulichen Umsetzung integrierter Agri-PV-Anlagen.

Ein zentrales Merkmal der Projekte ist die konsequente Integration von Landwirtschaft und Stromerzeugung. Die Anlagenkonzepte werden in enger Abstimmung mit den landwirtschaftlichen Betrieben entwickelt und sind auf eine vollwertige Bewirtschaftung der Flächen ausgelegt. Dazu zählen angepasste Unterkonstruktionen, sinnvolle Reihenabstände sowie langfristig tragfähige Pacht- und Vertragsmodelle.

Technologisch setzt Ylektra auf moderne Agri-PV-Systeme, unter anderem auf nachgeführte Anlagen (Tracker), um hohe spezifische Stromerträge zu erzielen. In Kombination mit Batteriespeichern entstehen hybride Energielösungen, die sowohl die Wirtschaftlichkeit der Projekte als auch die Netzintegration verbessern. Ziel ist die Entwicklung wirtschaftlich tragfähiger und dauerhaft umsetzbarer Agri-PV-Projekte.

Neben der technischen und wirtschaftlichen Auslegung ist die regulatorische Einbettung ein wesentlicher Erfolgsfaktor. Ylektra ist aktiv in politische Prozesse und Verbandsarbeit eingebunden und verfolgt die Entwicklungen auf Landes-, Bundes- und EU-Ebene kontinuierlich. Dadurch können Projekte frühzeitig an aktuelle und absehbare rechtliche Rahmenbedingungen angepasst und genehmigungsfähig entwickelt werden.

„Agri-PV bietet die Möglichkeit, landwirtschaftliche Wertschöpfung und erneuerbare Energieerzeugung sinnvoll zu verbinden. Unser Anspruch ist es, Projekte zu entwickeln, die für landwirtschaftliche Betriebe, Kommunen und weitere Beteiligte langfristig tragfähig, genehmigungsfähig und wirtschaftlich umsetzbar sind“, sagt Dr. Vigen Nikogosian, einer der Geschäftsführer der Ylektra GmbH.

Mit der erreichten Projektpipeline positioniert sich Ylektra als einer der relevantesten Anbieter für Agri-Photovoltaik in Deutschland und als strategischer Partner für Kommunen, Investoren, Flächeneigentümer und landwirtschaftliche Betriebe.

