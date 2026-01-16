PC Internals 2.1 mit HTML-Reports und nativer 64-Bit-Unterstützung

ASCOMP Software präsentiert neue Version der System-Analyse-Software – professionelle HTML-Reports für Hardware- und Systemdaten

ASCOMP Software hat Version 2.1 von PC Internals veröffentlicht. Das neue Haupt-Feature ermöglicht die Erstellung ausführlicher HTML-Reports mit ansprechenden Diagrammen, die sich ideal zur Weitergabe oder Veröffentlichung eignen. Zudem setzt die Software nun auf native 64-Bit-Architektur.

PC Internals ist eine umfassende Analyse-Software für Windows-Systeme, die detaillierte Informationen über Hardware-Komponenten, Systemressourcen und Leistungsdaten liefert. Die Anwendung erfasst präzise Daten zu Prozessor, Mainboard, Arbeitsspeicher, Grafikkarte, Festplatten und weiteren Komponenten. Nutzer erhalten einen vollständigen Überblick über ihre Systemkonfiguration – von technischen Spezifikationen bis hin zu Echtzeitinformationen über Auslastung, Temperaturen und Taktraten.

Besonders wertvoll ist PC Internals für IT-Profis, Systemadministratoren und technisch versierte Anwender, die ihr System überwachen, dokumentieren oder optimieren möchten. Die Software hilft bei der Fehlerdiagnose, beim Hardware-Upgrade oder einfach beim Kennenlernen der eigenen Systemkonfiguration.

Mit Version 2.1 können Anwender nun erstmals umfassende HTML-Reports generieren. Diese Reports enthalten sämtliche Systeminformationen in übersichtlicher Form und beinhalten aussagekräftige Diagramme – etwa zur Speichernutzung oder Festplattenauslastung. Die HTML-Berichte lassen sich problemlos per E-Mail versenden, im Intranet veröffentlichen oder für Dokumentationszwecke archivieren. Die native 64-Bit-Unterstützung sorgt für optimale Performance auf modernen Systemen, während optimierte Diagramme noch klarere Visualisierungen ermöglichen.

„Die HTML-Report-Funktion macht PC Internals zum professionellen Werkzeug für Systemdokumentation. IT-Abteilungen können nun Systemkonfigurationen strukturiert erfassen und weitergeben, während Privatanwender ihre Hardware-Ausstattung übersichtlich dokumentieren können“, so Andreas Ströbel, Geschäftsführer von ASCOMP Software.

Neuigkeiten in Version 2.1:

* HTML-Report erstellen

* Native 64-Bit-Unterstützung

* Verbesserte Code-Sicherheit

* Optimierte Diagramme

Verfügbarkeit: PC Internals 2.1 steht unter www.ascomp.de/de/products/pcinternals kostenfrei für private Nutzung zur Verfügung. Die Professional Edition mit automatisierter Festplattenüberwachung ist ab einmalig 24,90 Euro erhältlich.

Über ASCOMP Software: Die ASCOMP Software GmbH entwickelt seit über zwei Jahrzehnten professionelle Softwarelösungen für Windows. Das Portfolio umfasst Tools für Datensicherung, Systemoptimierung und Multimedia-Anwendungen. Mit Fokus auf Qualität, Anwenderfreundlichkeit und kontinuierliche Weiterentwicklung hat sich das Unternehmen als verlässlicher Partner für private Anwender und Unternehmen etabliert.

