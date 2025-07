Wohnquartier Krügel-Park der Schultheiß Projektentwicklung AG ist Teil der Architektouren 2025

Das Neubauquartier Krügel-Park der Schultheiß Projektentwicklung AG war eines der ausgewählten Projekte der Bayerischen Architektenkammer für die beliebten Architektouren 2025.

Das nachhaltig konzipierte Wohnquartier Krügel-Park der Schultheiß Projektentwicklung AG in Stein bei Nürnberg erfuhr in diesen Tagen besondere Aufmerksamkeit. Nur einen Tag nach der Auszeichnung mit dem IHK-Immobilienpreis Mittelfranken 2025 in der Kategorie Neubau war das Quartier eines der ausgewählten Projekte der Bayerischen Architektenkammer für die beliebten Architektouren 2025.

Gemeinsam mit Landschaftsarchitektin und Stadtplanerin Daniela Bock von Grosser-Seeger & Partner empfing Frank Weber, Technischer Vorstand der Schultheiß Projektentwicklung AG, am Samstag, den 28.06.2025 rund 30 Architekturliebhaber zu einer Besichtigung des Krügel-Parks. Diese fand im Rahmen der Architektouren, einer jährlich stattfindenden, bayernweiten Präsentation von Architektur und Stadtplanung statt, an der regelmäßig mehr als 20.000 Besucherinnen und Besucher teilnehmen.

Eines von 197 ausgewählten Projekten in Bayern

Für die von der Bayerischen Architektenkammer initiierten Architektouren wurden in diesem Jahr insgesamt 197 Architekturprojekte von einer Fachjury für die Besichtigung ausgewählt. „Wir sind sehr stolz, dass wir mit unserem Krügel-Park die Auszeichnung durch die Fachjury erfahren haben und in diesem Jahr Teil der Architektouren sein dürfen“, berichtet Frank Weber. „Als klimaresilientes Quartier wurde mit dem Krügel-Park ein lebenswertes Zuhause in der Metropolregion Nürnberg geschaffen, das mit umfangreichen Maßnahmen gemäß dem Prinzip der Schwammstadt auch einen wichtigen Beitrag für das städtische Klima leistet“, ergänzt Daniela Bock während der Führung durch das Quartier.

Nachhaltige Mobilität & Regenwassermanagement

Der Krügel-Park ist ein wegweisendes Wohnquartier mit insgesamt sieben Mehrfamilienhäusern und 254 Mietwohnungen in Stein bei Nürnberg. 69 Wohnungen sind öffentlich gefördert, darunter auch 3 Wohngemeinschaften speziell für Senioren. Teil des Quartiers ist zudem eine 5-gruppige, bilinguale Kindertagesstätte mit 92 Betreuungsplätzen für Kinder von 0 bis 6 Jahren des Trägers Infanterix. Der als verkehrsarmes Quartier konzipierte Krügel-Park verfügt über einen hohen Grün- und Spielflächenanteil und ein zukunftsweisendes Mobilitätskonzept mit Carsharing-Plätzen und einem Mietangebot für E-Bike-Lastenräder. Konsequent umgesetzt wurde auch die Idee der Schwammstadt zur Regenwasserversickerung, u.a. in Form von extensiv begrünten Dachflächen, Klimabäumen und versickerungsfähigen Bodenbelägen.

Die Schultheiß Projektentwicklung AG wurde 2009 gegründet und ist einer der führenden Bauträger der Metropolregion Nürnberg. Im Bereich des freien Wohnungsbaus bietet das Unternehmen ein breitgefächertes Portfolio aus Mehrfamilien-, Doppel- und Reihenhäusern. Die Schultheiß Projektentwicklung AG hat sich zudem in den vergangenen Jahren auf die Realisierung von Großprojekten im freien und geförderten Wohnungsbau spezialisiert und deckt mit ihren rund 100 Mitarbeitern und zahlreichen Kooperationspartnern jeden einzelnen Bereich bei der Entwicklung von Bauprojekten ab: vom Grundstückseinkauf und der Entwicklung von Bauerwartungsland hin zu baureifen Flächen über die komplette Planung samt Statik und Haustechnik, die Ausschreibung und Vergabe der Gewerke bis hin zur schlüsselfertigen Realisierung und den Verkauf der Immobilie an ihren zukünftigen Eigentümer. Im Bereich geförderter Wohnraum hat sich die Schultheiß Projektentwicklung in Nürnberg inzwischen zum führenden Bauträger entwickelt.

