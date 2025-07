Coolcation statt Hitzewelle – 5 Ferienhäuser für den perfekten Sommer

Im Sommer in den Süden? 40 Grad und mehr in Juli oder August sind vielen Urlauberinnen und Urlaubern mittlerweile zu heiß, die Buchungszahlen für den Süden gehen drastisch zurück.

Der Reisetrend Coolcation dreht die Blickrichtung um 180 Grad und öffnet für die Hauptreisezeit neue Erlebnisperspektiven in Europas Norden. Vom Gletscherwandern in Norwegen über Surfen an Schottlands Traumstränden bis zum gechillten Ruhepol in Finnland finden Reisende bei ihrer „Cool Vacation“ Erholung und Natur pur bei entspannten 20 bis 25 Grad Celsius und deutlich längeren Sommertagen. Interhome stellt jetzt fünf besonders coole Ferienhäuser vor, in denen der Sommerurlaub Körper und Geist erfrischt.

5 Coolcation-Tipps im Norden Europas

Sommerurlaub in Dänemark

Dänemark ist der Überraschungssieger für die Sommersaison mit einem Buchungs­zuwachs (allein bei Interhome) von 159 Prozent. Der nördliche Nachbar der Deutschen belegte im Jahr 2024 lediglich Platz 16 der Beliebtheitsskala, in diesem Jahr landet Dänemark bereits auf Platz 9. Freigeistern bieten exklusive Ferienhäuser am Meer weitblickende Ruhe inmitten verträumter Dünenlandschaften – bis zum Strand sind es nur noch ein paar Meter.

Im Sommer nach Finnland

Skandinavien hat sich längst auf den neuen Reisetrend „Coolcation“ eingestellt und wirbt gezielt für den kühlen Tourismus. Während Schweden und Norwegen bereits touristische Anstiege im zweistelligen Bereich verzeichnen, gilt Finnland als echter Geheimtipp. Besonders gefragt sind Wellness-Ferienhäuschen direkt am See mit privater Sauna und eigenem Badesteg.

Sommerurlaub in Schweden

Laut WDR verzeichnete Schweden bereits 2023 einen touristischen Anstieg von 11 Prozent. Auch darum eröffnete Interhome wohl bereits im Mai dieses Jahres sein erstes Servicebüro in Skandinavien – im schwedischen Halmstad. Beliebt sind vor allem Ferienhäuser im natürlichen schwedischen Design, stilvoll eingerichtet und direkt am Wasser.

Den Sommer in Schottland erleben

Ein weiterer Geheimtipp für kühle Gefilde im Sommer ist Schottland. Wandern durch die Highlands, Baden in einem der Seen oder kulturelle Entdeckungstouren in Städten wie Edinburgh, Dundee und Glasgow – hier treffen Geschichte und Legende auf rustikalen Charme. Gemütliche Ferienhäuser mit klassischem schottischen Charme sind ideale Ausgangspunkte für authentische Erkundungen.

Norwegen im Sommer genießen

2023 verzeichnete Norwegen laut WDR bereits rund 22 Prozent mehr Touristen. Lange Sommertage mit angenehmen Temperaturen zwischen 20 und 25 Grad, atemberaubende Fjordlandschaften, vielseitige Outdoor-Aktivitäten und nachhaltige Urlaubsangebote machen Norwegen zum Favoriten. Authentische Wohnerlebnisse bieten Ferienhäuser im Wikinger-Stil direkt am Fjord mit Terrasse – perfekt, um die endlosen Sommertage in vollen Zügen zu genießen.

