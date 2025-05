Sommerurlaub 2025: Deutsche entdecken ihre Nachbarn neu

Kurz bevor der Start in die große Urlaubszeit beginnt, verrät ein Blick auf die Reisepläne der Deutschen interessante Veränderungen zum Vorjahr.

Zu den Aufsteigern im Beliebtheitsranking zählt Dänemark, während Norwegen und Ungarn aus den Top 10 der Sommerreiseziele verschwunden sind. Diese und weitere interessante Ergebnisse zeigt eine Analyse der Interhome-Buchungsdaten für die Sommermonate.

Beim Blick auf die Veränderungen der Gesamtbuchungen überraschen teils deutliche Zuwächse von Reisen in die deutschen Nachbarländer. Zu den Destinationen mit den stärksten Buchungsanstiegen zählen Dänemark mit einem Plus von 159 Prozent, die Schweiz mit 87 Prozent mehr Buchungen als im Jahr 2024 und die Niederlande mit 54 Prozent Wachstum. Die stärksten Rückgänge verzeichnet hingegen Kroatien mit einem Minus von 26 Prozent, Italien wurde 25 Prozent weniger gebucht und für Portugal haben sich in diesem Jahr 24 Prozent weniger Urlauberinnen und Urlauber entschieden.

Aufsteiger Dänemark, Absteiger Norwegen und Ungarn

Interessante Veränderungen ergibt die Analyse der Interhome-Buchungsdaten für die Sommermonate auch hinsichtlich des Rankings der beliebtesten Reiseziele deutscher Urlauberinnen und Urlauber. Wieder überrascht Dänemark mit einem Sprung auf Platz neun. Der nördliche Nachbar der Deutschen erreichte im Jahr 2024 lediglich Platz 16 der Beliebtheitsskala. Platz eins und zwei gehen wie im Jahr zuvor an Italien und Frankreich, gefolgt von Deutschland, das vom vierten auf den dritten Platz vorgerückt ist. Kroatien rutscht von Platz drei auf Platz fünf ab, dafür macht Österreich als neue Nummer vier einen Platz gut. Konstant den sechsten Rang belegt Spanien. Die Plätze sieben bis zehn gehen an die Schweiz, die Niederlande, Dänemark und Belgien. Aus den Top 10 der beliebtesten Reiseziele der Deutschen herausgefallen sind Norwegen und Ungarn, die im Vorjahr noch die Plätze sieben und neun belegten.

Reisende buchen Sommerurlaub früher

Was die beliebteste Reisedauer anbelangt, so bleiben die deutschen Urlauberinnen und Urlauber auch im Jahr 2025 dem Sieben-Nächte-Urlaub treu. Darauf folgt wie im Jahr 2024 auf Platz zwei weiterhin der 14-Nächte-Urlaub, wobei dessen Anteil an den Gesamtbuchungen leicht angestiegen ist. Ein leichtes Plus bei den Buchungen verzeichneten auch Urlaube mit einer Dauer von zehn und elf Nächten.

Eine bemerkenswerte Veränderung hat sich hinsichtlich der Monate ergeben, in denen die Deutschen am liebsten ihren Sommerurlaub buchen. Während Januar und Februar nach wie vor die Spitzenreiter unter den Buchungsmonaten sind, haben sich 32 Prozent mehr Reisende als im Jahr zuvor im Dezember für die Destination ihres nächsten Sommerurlaubs entschieden.

Zur Untersuchungsmethodik:

Die Analyse basiert auf den Buchungsdaten von Interhome, die im Zeitraum November 2024 bis Februar 2025 erhoben wurden – bezogen auf Anreisen in den Monaten Juni, Juli und August 2025.

