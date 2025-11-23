WIRTZ & LÜCK WOHNBAU GMBH überzeugt auch 2025 mit bester Qualitätsperformance

Monheim/Kaarst: Baubetreuer- und Bauträgerprojekte des Unternehmens Wirtz & Lück Wohnbau GmbH prägen die Region in und rund um den Kreis Mettmann in vielen individuellen Ausführungen.

Das in Monheim, Langenfeld, Hilden, Haan, Düsseldorf, Wuppertal, Solingen und im jeweils angrenzenden Umland aktive Unternehmen befindet sich dabei seit Jahren in einem ständigen Qualitätssicherungsprozess aus der Sicht seiner BAUHERRINNEN und BAUHERREN.

Permanente Qualitätssicherung

Das bedeutet, dass die WIRTZ & LÜCK WOHNBAU GMBH ihre abgeschlossenen und übergebenen BAUHERRINNEN und BAUHERREN extern nach deren individuellen Qualitäts- und Servicebewertungen des Unternehmens und seiner Fachhandwerker schriftlich befragen lässt. Um die Neutralität für die interne Qualitätssicherung zu gewährleiten, wird mit dem Institut für Qualitätssicherung im Bauwesen GmbH aus Kaarst zusammengearbeitet. Dort werden alle Befragungsergebnisse gesammelt, ausgewertet und im Ergebnis zertifiziert.

Aktuelles Qualitäts-Monitoring 2025

Im Rahmen des aktuellen Qualitäts-Monitoring 2025 wurden die repräsentativen Befragungsergebnisse des Zeitraumes von 11/2023 bis 10/2025 ausgewertet und anschließend zertifiziert. Die BAUHERRINNEN und BAUHERREN bescheinigen der WIRTZ & LÜCK WOHNBAU GMBH darin erneut eine für die Branche außergewöhnlich hohe persönliche Zufriedenheit.

Details zur Beratung, Planung, Bauausführung und Bauleitung

Mit sehr guten Noten bewerten die BAUHERREN ihre Zufriedenheit mit der Beratung (1,0), der Architektur und Planung (1,3), der Bauleitung (1,3) und Bauausführung (1,3)

Erreichbarkeit, Bemusterung, Mängelbeseitigung und Baustellensauberkeit

Sehr gute Noten erteilten die BAUHERREN auch für die Erreichbarkeit (1,0), die Bemusterungen (1,5), die Beseitigung von Mängeln (1,0) sowie für die Baustellensauberkeit (1,3)

Änderungsbereitschaft, Budgetsicherheit, Baukostenverlauf

Alle BAUHERREN bestätigen dem Unternehmen trotz der Änderungsbereitschaft (1,3) eine sehr hohe Budgetsicherheit in Form der Einhaltung vertraglich vereinbarter Baukosten

Gesamtanforderungen, Wünsche und Versprechungen

Alle BAUHERREN sehen ihre Gesamtanforderungen und Ihre Wünsche als voll erfüllt an. Alle bestätigen die Einhaltung gemachter Versprechen und würden ohne Ausnahme erneut mit Wirtz & Lück Wohnbau GmbH bauen

Gesamtzufriedenheit

Über die Gesamtbefragung hinweg wird eine sehr hohe Zufriedenheit von 98% erreicht. Die Kundenorientierung der verantwortlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird in den Statements und Kommentaren der Bauherrinnen und Bauherren regelmäßig erwähnt und gelobt.

Zusammenfassung

100% der befragten BAUHERREN empfehlen die Wirtz & Lück Wohnbau GmbH aufgrund ihrer persönlich positiven Erfahrungen weiter. Alle gestatten dem Unternehmen, ihre Bewertungen als Referenzen bei neuen Interessenten einzusetzen. Die Bauherrenzufriedenheit des Unternehmens befindet sich überdies PERMANENT IN PRÜFUNG.

Bauinteressenten haben kostenlosen Zugriff auf Prüfungsunterlagen

Der Zugriff auf den aktuellen Qualitäts-Status der WIRTZ & LÜCK WOHNBAU GMBH ist für Bauinteressenten über das BAUHERREN-PORTAL jederzeit kostenfrei möglich. Das Institut für Qualitätssicherung im Bauwesen GmbH stellt dort detaillierte Qualitätsbewertungen des Unternehmens zum Download zur Verfügung, und zwar in Form des aktuellen Prüfberichtes und der dazugehörigen Qualitätsurkunde.

Diese Zertifizierungsunterlagen enthalten konkrete Informationen über das Zustandekommen der Zufriedenheitsquote und des Empfehlungs- und Referenzverhaltens der befragten BAUHERRINNEN und BAUHERREN. Neben der WIRTZ & LÜCK WOHNBAU GMBH befinden sich im BAUHERREN-PORTAL ausschließlich geprüfte und zertifizierte Qualitätsanbieter, die ihre Kunden nachweislich mit hoher Kundenorientierung und Spitzenleistungen in Sachen Qualität und Service bedienen und deshalb von diesen ausdrücklich empfohlen werden.

Zur Webseite der WIRTZ & LÜCK WOHNBAU GMBH gelangen Sie HIER.

Zur Qualitäts-Webseite des Unternehmens im BAUHERREN-PORTAL klicken Sie bitte HIER.

Kaarst, im November 2025

