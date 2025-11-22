EURO MASSIV BAU GMBH ist aus Sicht seiner Bauherren auch 2025 ein Spitzenanbieter

Duisburg/Kaarst: Seit vielen Jahren lässt die EURO MASSIV BAU GMBH ihre abgeschlossenen und übergebenen Bauherren nach deren Qualitäts- und Servicebeurteilung ihrer Unternehmensleistungen befragen.

Anschließend werden die repräsentativ eingeholten Ergebnisse gesammelt, ausgewertet und zertifiziert. Um der Neutralität und Objektivität willen arbeitet das Unternehmen mit dem ifb Institut für Qualitätssicherung im Bauwesen GmbH aus Kaarst zusammen.

Qualitätssicherung hat hohen Stellenwert

Im ifb Institut nimmt die EURO MASSIV BAU GMBH an einem permanenten Qualitätsprüfungs- und Sicherungsprozess teil. Dieser sagt aus, dass die Bauherren direkt nach erfolgtem Abschluss und Abnahme ihrer Bauvorhaben um eine schriftliche Qualitäts- und Servicebewertung der Planungs- und Ausführungsleistungen des Unternehmens, seiner Nachunternehmer und Kooperationspartner gebeten werden. Diese werden beim ifb Institut eingereicht, ausgewertet und zertifiziert.

In Rheinland und Ruhrgebiet sehr präsent

Seit Jahren prägen diverse Bauprojekte der EURO MASSIV BAU GMBH das Bild der Region im Raum Duisburg, Essen, Bochum, in Moers, Kleve, Wesel, Rheydt, Düsseldorf, Meerbusch, Viersen, Kaarst, Mönchengladbach bis in den Kölner Raum. Das Unternehmen ist somit im Rheinland und im Ruhrgebiet bestens vertreten.

Ergebnisse der Qualitätsbefragung 2025 liegen vor

Im Rahmen des aktuellen Qualitäts-Monitoring 2025 wurden alle Befragungen von 05/2024 bis 10/2025 eingeholt, ausgewertet und zertifiziert. Die Bauherren bescheinigen der EURO MASSIV BAU GMBH hierin erneut eine für die Branche überdurchschnittlich hohe persönliche Zufriedenheit.

Die Zusammenfassung der BAUHERREN-BEWERTUNGEN zeigt folgendes Bild:

Beratung, Architektur und Planung, Bauleitung und Bauausführung

Mit sehr guten und guten Noten bewerten die BAUHERREN ihre Zufriedenheit mit der Beratung (1,3), der Architektur und Planung (2,2), der Bauleitung (1,2) und Bauausführung (1,5).

Erreichbarkeit, Bemusterungen und Baustellensauberkeit

Ebenfalls sehr gute Noten erteilten die BAUHERREN dem Unternehmen für seine Erreichbarkeit (1,2), Bemusterungen (1,7), die Beseitigung von Mängeln (1,0) sowie für die Baustellensauberkeit (1,8).

Vertrags- und Budgetsicherheit, Wunsch- und Anforderungserfüllung

83% der BAUHERREN bestätigen der EURO MASSIV BAU GMBH trotz der sehr hohen Änderungsbereitschaft (1,7) die volle Budgetsicherheit in Form der Einhaltung vertraglich vereinbarter Baukosten.

Gesamtanforderungen, Einhaltung der Versprechen und der Zeiträume

Alle BAUHERREN sehen ihre Gesamtanforderungen und Ihre Wünsche als voll erfüllt an. Ebenso bestätigen alle BAUHERREN die Einhaltung gemachter Versprechen, vereinbarter Zeiträume und würden erneut mit der EURO MASSIV BAU GMBH bauen.

Bauherrenzufriedenheit und Empfehlungsbereitschaft

Über die Gesamtbefragung hinweg wird eine sehr hohe Bauherrenzufriedenheit von 93% erreicht. Die Kundenorientierung der verantwortlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird in den Statements und Kommentaren der Bauherrinnen und Bauherren regelmäßig erwähnt und gelobt.

Zusammenfassung:

Alle befragten BAUHERREN empfehlen die EURO MASSIV BAU GMBH aufgrund ihrer persönlich-positiven Erfahrungen weiter. 100% gestatten dem Unternehmen, ihre Bewertungen als Referenzen bei neuen Interessenten im Verkauf einzusetzen.

Ergebnisse im Detail kostenfrei einsehbar

Der Zugriff auf die aktuelle Qualitäts-Performance der EURO MASSIV BAU GMBH ist für Bauinteressenten über das BAUHERREN-PORTAL jederzeit kostenfrei möglich. Das ifb Institut veröffentlicht dort Qualitätsbewertungen des Unternehmens in Form des aktuellen Prüfberichts und der dazugehörigen Qualitätsurkunde.

Die dort vorliegenden Zertifizierungsunterlagen enthalten detaillierte Qualitätsinformationen über das Zustandekommen der Zufriedenheitsquote und des Empfehlungs- und Referenzverhaltens der befragten Bauherren. Sie stehen im BAUHERREN-PORTAL zum kostenlosen Download zur Verfügung.

BAUHERREN-PORTAL: Plattform für Spitzenanbieter

Neben der EURO MASSIV BAU GMBH befinden sich im BAUHERREN-PORTAL ausschließlich geprüfte und zertifizierte Qualitätsanbieter, die ihre Bauherren nachweislich mit Spitzenleistungen in Sachen Qualität und Service bedienen und deshalb von diesen ausdrücklich empfohlen werden.

Direkt zur Webseite der EURO MASSIV BAU GMBH gelangen Sie HIER.

Zur Qualitäts-Webseite des Unternehmens im BAUHERREN-PORTAL klicken Sie bitte HIER.

Kaarst, im November 2025

Diese Informationen werden bereitgestellt von: BAUHERRENreport GMBH, Ludwig-Erhard-Straße 30, 41 564 Kaarst, Tel.: 02131 / 742 789 – 0. Mail: pr-redaktion@BAUHERRENreport.de

Verantwortlich: BAUHERRENreport GMBH/PR-Redaktion/Theo van der Burgt

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Bauherrenreport GmbH

Herr Theo van der Burgt

Ludwig-Erhard-Straße 30

41564 Kaarst

Deutschland

fon ..: 02131 – 74 27 890

fax ..: 02131 – 74 27 894

web ..: http://www.bauherrenreport.de

email : vdb@bauherrenreport.de

Im ifb Institut nimmt die EURO MASSIV BAU GMBH an einem Qualitätsprüfungs- und Sicherungsprozess teil. Dieser sagt aus, dass die Bauherren direkt nach erfolgtem Abschluss und Abnahme ihrer Bauvorhaben um eine schriftliche Qualitäts- und Servicebewertung der Planungs- und Ausführungsleistungen befragt werden.

Pressekontakt:

Bauherrenreport GmbH

Herr Theo van der Burgt

Ludwig-Erhard-Straße 30

41564 Kaarst

fon ..: 02131 – 74 27 890

web ..: http://www.bauherrenreport.de

email : vdb@bauherrenreport.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.