Imagevorsprung für Dachdecker, Fliesenleger, Elektriker, Holzbauer und andere Gewerke

Handwerksbetriebe, die durch ihre zufriedenen Kunden einen Imagevorsprung in ihrer Region haben, sind im Wettbewerb um neue Kunden klar im Vorteil.

Das sollten diese zusätzlich nutzen, indem sie schriftlich vorliegende Referenzen, Bewertungen und Empfehlungen ihrer Kunden veröffentlichen. Diese lassen sich hervorragend zu einer weiteren Imageverbesserung über das Internet einsetzen.

Klassische Werbemittel auf Talfahrt

Imagebroschüren, Produktprospekte & Co. haben aufgrund der mangelhaften Produktivität schon fast ausgedient, auch wenn viele Handwerksunternehmer anderer Meinung sind. Aus Mangel an Alternativen klammern sie sich fast verzweifelt an ihnen fest, auch wenn sie nichts bringen.

Qualitätsprofil digitalisieren

Die produktivste und gleichzeitig preiswerteste Option zur Neukundengewinnung ist, wenn Handwerksunternehmer mit digitalem Qualitätsprofil aus der Sicht ihrer Altkunden ins Internet gehen. Dann sind sie dort mit klaren Qualitätsbotschaften positioniert und grenzen sich deutlich von ihren Wettbewerbern ab. Das ist die wichtigste Aufgabe des digitalen Content-Marketing.

Online-Marketing für scharfe Abgrenzung

Online-Content über das Internet grenzt Handwerksbetriebe scharf ab und erzeugt deutlich mehr Sichtbarkeit und Wahrnehmung, als dies mit offline-Mitteln und Maßnahmen zu erreichen ist. Die wichtigsten Qualitäts-Botschaften werden durch die virale Verbreitung konkreter, glaubwürdiger Qualitäts-Informationen generiert.

„Das Leben besteht zu drei Vierteln daraus, sich sehen zu lassen“

Präsent sein ist laut diesem Zitat von Woody Allen angesagt. Daraus lässt sich folgern, dass Handwerksbetriebe, die digital im Netz nicht mitspielen, immer schneller von Wettbewerbern abgehängt werden. Das ist auch verständlich, denn über die klassischen, genannten Wege können viele potenzielle Interessenten aus dem Einzugsgebiet eines Handwerkers nicht erreicht werden.

Mehr Aufmerksamkeit gewinnen

Die Reichweite digitalisierter Qualitäts- und Service-Informationen sorgt schon nach Tagen für mehr Bekanntheit und damit mehr Wahrnehmung und Aufmerksamkeit durch Handwerksinteressenten. Wichtig ist dabei, dass die Qualitätsinformationen authentisch, glaubwürdig und überprüfbar sind. Das sind sie dann, wenn übergebene Altkunden schriftlich und repräsentativ nach deren Qualitäts- und Servicebewertungen ihres Handwerkspartners befragt werden und diese ausgewertet und veröffentlicht werden.

Qualitätsbewertungen aktiv einsetzen

Die Ergebnisse solcher Kundenbefragungen können in Texte eingearbeitet, mit geeigneten Grafiken ergänzt und veröffentlicht werden. Dazu dienen PR- und Qualitäts-Portale, die sozialen Medien sowie diverse Blogs und Kundenforen. Dann stehen Handwerker online und werden von jedem in Frage kommenden Interessenten des Einzugsgebietes ergänzend zur Anbieter-Homepage wahrgenommen.

Mehrwert für alle Beteiligten

Handwerksinteressenten bekommen durch diese Informationen mehr Orientierung und generieren ein Plus an persönlicher Sicherheit. Handwerker erhöhen ihre Bekanntheit und generieren wiederum neue Kunden, die ihnen zusätzliche Aufträge bringen.

Internetauftritt

Im Handwerk ist ein seriöser und gut strukturierter Internetauftritt angesagt. Einerseits zur Interessentengewinnung, andererseits zur Imagebildung des Handwerksbetriebes. Dieser sollte sich bei Rohbauunternehmen, Dachdeckern oder Heizungsbauern nicht nur auf die Homepage beschränken. Inhaltlich sollten Qualitätsbewertungen und Empfehlungen erfahrener Kunden auch in Blogs, PR-Plattformen oder in den sozialen Medien veröffentlicht werden.

Qualitätssiegel für Handwerksunternehmen

Ob für Dachdecker, Heizungsinstallateure, Elektroinstallateure, Treppen- oder Fensterbauer und Handwerker anderer Gewerke gilt: Gütesiegel gewinnen neue Kunden, wenn sie auf relevante Inhalte für deren Interessenten verweisen. Beim Qualitätssiegel Gütesiegel „GEPRÜFTE KUNDEN-ZUFRIEDENHEIT“ ist das der Fall.

Bedürfnisse und Erwartungen neuer Interessenten bedienen

Handwerksinteressenten erwarten persönliche Sicherheit von einem zukünftigen Handwerker. Auf jeden Fall mehr, als dessen Wettbewerber anbieten. Dieser kann deren Erwartungen erfüllen, indem er verbindliche Ergebnisse aus Qualitätsbewertungen, Referenzbefragungen sowie Rezensionen und Empfehlungen übergebener, erfahrener Altkunden digitalisieren und über Online-Marketing im Internet veröffentlichen lässt.

Fazit:

Mit einem aussagefähigen Qualitätsprofil in der Außendarstellung generieren Handwerksunternehmen relevante Inhalte. Mit Online-Marketing erzeugen sie deutlich mehr Aufmerksamkeit und steigern zusätzlich ihre Attraktivität. Durch entsprechende Sichtbarkeit im Internet und klare Wahrnehmung der Qualitätsmerkmale können zusätzliche Aufträge realisiert und das Budget für konventionelle Werbung deutlich reduziert werden.

