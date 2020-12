Kunden und Kundinnen im Moment digital zu informieren, ist schwierig. Die Flut der täglichen Newsletter und Nachrichten verstört so manchen Menschen. Das gute alte Plakat kommt wieder in Mode.

Treue Kunden und Kundinnen, die auch in Krisenzeiten zum Unternehmen ihrer Wahl stehen und weiterhin vor Ort vorbeikommen, informiert man im Moment am besten nicht nur über die digitale Post. Viele Menschen sind bereits entnervt von der Flut an Emails, die täglich ins Postfach drückt und löschen zum Teil ungelesen – verständlich in diesen angespannten Zeiten. Wie also kann man seine Stammkunden vor Ort auf dem Laufenden halten? Über die Wiedereröffnung, besondere Angebote und Öffnungszeiten? Wie kann man gut sichtbar vermitteln, wie viele Kunden und Kundinnen unter welchen Bedingungen in den Laden dürfen? Genau dafür ist das Plakat aus Papier wie geschaffen und erlebt darum zurzeit wieder eine Renaissance – egal ob selbst gezeichnet oder professionell in der Onlinedruckerei erzeugt.

Egal ob drinnen oder draußen, Plakate fallen auf und zwar im Moment vor allem dann, wenn sie einen leichten Retro Touch aufweisen. Warum das so ist, haben Psychologen bereits mehrfach in den Medien verlautbart. Retro Produkte vermitteln Traditionalität, auch wenn sie nicht traditionell sind, allein dadurch, dass sich der Stil offenbar über Jahrzehnte gehalten hat. Und das wiederum vermittelt Sicherheit. Hinzu kommt Vertrautheit, wenn der Stil, der verwendet wird, Kunden und Kundinnen an ihre Kindheit oder Jugend erinnert, eine Zeit, die als durchwegs sorgenfrei, auf jeden Fall aber unbeschwerter als die jetzige wahrgenommen wird.

Liebevoll gestaltete Plakate im 1960er, 1970er oder 1980er Look machen also genauso Menschen aufmerksam, die in dieser Zeit jung waren wie auch Jugendlich die Retro „einfach cool“ finden. Mit Plakaten dieser Art vermittelt man außerdem, sich um die Kunden zu bemühen. Man unternimmt mehr, als einfach nur eine Email in den Äther zu schicken.

Zeit also, es einmal mit Plakaten zu versuchen und so dem eigenen Unternehmen den gewissen Extra Touch zu geben. Plakate muss man übrigens nicht in großen Mengen drucken lassen! Bei Global Print kann man nicht nur online günstig drucken lassen, sondern Plakate bereits ab einem Stück bekommen. Einfach auf der Website nachsehen und bestellen!

