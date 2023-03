Die 360 Grad Fotografie bietet Ihnen beeindruckende Aufnahmen. Es ist eine besondere Form der Fototechnik, wo der Betrachter von seinem Standpunkt aus einen kompletten Rund-um-Blick genießt.

Es wird dabei unterschieden, ob sich der Betrachter räumlich im Mittelpunkt befindet oder ob etwas von allen Seiten betrachtet werden kann.

Dank der 360 Grad Fotografie bringen Sie Ihre Präsentation auf ein viel höheres Level. Mithilfe dieser Technik kann die Umgebung in ihrer Gesamtheit abgebildet werden. Eine spezielle Kamera macht Aufnahmen in alle Richtungen und anschließend fügen sie sich zu einem Gesamtbild zusammen. Somit wird dem Betrachter ein Gefühl gegeben als wäre er tatsächlich vor Ort und kann sich in alle Richtungen umsehen. Der beeindruckende 360 Grad Rundumblick kann Produkte und Räumlichkeiten wesentlich besser präsentieren.

Polizeihauptkommissar Klaus de Groot verfügt über eine mehr als 30jährige Erfahrung auf dem Gebiet der Fotografie. Sie stellte einen wesentlichen Bestandteil seiner täglichen Arbeit bei der Aufnahme von Tatorten oder Verkehrsunfällen da. Für eine gerichtsverwertbare Dokumentation waren sehr gute, detailgetreue Fotografien notwendig. Neben zahlreichen Foto-Lehrgängen wurde Klaus de Groot auch an einer 360 Grad Kamera ausgebildet. Seine enormen Erfahrungen bietet er Ihnen für Ihr Business an. https://www.360-grad-fotografie.com

Zum Einsatz kommt eine Matterport Pro 2 Kamera. Sie ist eine fortschrittliche 3D-Scanner-Kamera, die sich hervorragend gerade für die Erstellung von hochwertigen 3D-Modellen eignet. Sie ist mit einer Vielzahl von Sensoren und Kameras ausgestattet und eignet sich sowohl für den Innen- und Außenbereich. Die 4K-Kameras können präzise 3 D-Scans von Objekten und Räumen erstellen. Sie nehmen Bilder auf und verarbeiten sie gleichzeitig automatisch zu einem 3D-Modell. Mithilfe der Vielzahl von Sensoren wie Beschleunigungssensor, einem Gyroskop und einem Magnetometer wird dazu beigetragen die Bewegungen der Kamera zu erfassen und die Genauigkeit der 3D-Scans zu erhöhen.

Die Einsatzgebiete der 360 Grad Fotografie sind sehr vielseitig. Möchten Sie als Verkäufer hochwertige Immobilien, Wohnungseinrichtungen oder wertvolle Kraftfahrzeuge verkaufen, so ist eine Präsentation mithilfe der 360 Grad Fotografie wesentlich eindrucksvoller und aussagekräftiger.

Der virtuelle Rundgang ist ein interaktiver Rundgang durch die Räumlichkeiten der Immobilie. Der potenzielle Betrachter kann sich frei und aktiv im Raum bewegen. Bei dem Verkauf eines Kraftfahrzeuges kann sich der Betrachter beispielsweise die Innenausstattung ganz genau ansehen. Mit der Maus wird die Betrachtungsrichtung individuell gewählt. Er kann das Armaturenbrett mit den Bedienelementen ansehen oder auch die elegant verkleideten Seitentüren bzw. die Ledersitze.

Je nach der Komplexität ist bei der 360 Grad Fotografie nicht nur der Rundum-Blick möglich, sondern auch der Betrachtungswinkel nach unten oder oben. Der Kunde kann die Ausstattung oder ein Produkt von allen Seiten genau begutachten ehe er sich zum Kauf entschließt. Ihm werden wesentlich mehr Ansichten und Einblicke ermöglicht als mit traditionellen Fotos.

Interessenten bewegen sich online in Echtzeit und erkunden alle Details die sie interessieren. Dafür müssen sie nicht vor Ort sein und sparen viel Zeit und Kosten. Durch die digitale Technik können potenzielle Kunden sich besser über ein Produkt, ein Kraftfahrzeug, eine Immobilie usw. informieren bevor sie sich zum Kauf entschließen. Das führt zumeist zu einer größeren Zufriedenheit bei der Entscheidung.

Gerade auch für die Immobilienmakler und Kaufinteressierten einer Immobilie bedeuten die virtuell geführten Touren eine große Geld- und Zeitersparnis. Somit kann die 360 Grad Fotografie für Ihr Business viele positive Auswirkungen haben. Sie wecken das Interesse von mehr potenziellen Kunden. Diese Option bedeutet auch für Ihre Kunden eine große Kosten- und Zeitersparnis. Sie wissen bereits im Vorfeld was sie erwartet. Zudem können Sie durch die 360 Grad Fotografie das Interesse und die Neugier potenzieller Neu-Kunden wecken.

Die Einsatzgebiete für die virtuellen Touren sind sehr vielseitig. Ob für den Tourismus, die Immobilienmakler oder auch die Architektur bieten sich weitreichende Möglichkeiten dank der 360 Grad Fotografie. Die Kunden erhalten einen realistischen Eindruck wie die Immobilie einmal aussehen wird. Auch für Versicherungen, Gutachter und die Schadenregulierung bieten die 360 Grad Rundgänge dienliche Beweismittel. Durch die verschiedenen Blickwinkel können mögliche Schäden und Mängel genau identifiziert werden.

Weitere Vorteile bietet die 360 Grad Fotografie für die Gastronomie. Ihre Gäste haben die Möglichkeit sich virtuell durch das Restaurant zu bewegen und einen Eindruck vom Ambiente zu bekommen. Das Interesse potenzieller Gäste wird geweckt, was zu vielen neuen Besuchern führen kann. Auch für Konferenzräume, Hochzeitsfeiern oder Veranstaltungsorte können Sie den 360 Grad Rundgang nutzen um Kunden zu gewinnen. Es bieten sich für viele Branchen und Anwendungsbereiche Möglichkeiten einen 360 Grad Rundgang für die Präsentation zu verwenden.

Weiterhin werden die Sichtbarkeit und die Bekanntheit Ihres Unternehmens wesentlich erhöht. Neben der Veröffentlichung auf Ihrer Webseite können Sie Ihr Unternehmen mit der 360 Grad Fotografie auch bei Google My Business, Street View und auf Social-Media-Kanälen veröffentlichen. Ihre Reichweite erhöht sich, wodurch mehr Kunden auf Ihr Business aufmerksam werden.

Neben dem 360 Grad Rundgang können Sie außerdem wichtige Informationen über Ihr Business in den Rundgang integrieren. Die Kundenkommunikation verbessert sich dadurch, die Kunden sind besser informiert, sodass sich leichter eine Kundenbindung aufbauen lässGewinnen Sie das Vertrauen Ihrer Kunden durch eine detaillierte Präsentation, so werden sie leichter einen Kauf tätigen. Durch die Bereitstellung des Rundganges mit der 360 Grad Fotografie oder der Rundumbetrachtung eines Produktes verbessern Sie zudem Ihre Konversionsraten. Die Kunden wissen bereits im Voraus was sie erwartet. Sie sind dadurch eher geneigt einen Kauf oder eine Buchung (beispielsweise bei einer Ferienwohnung) auszuführen. Eine umfangreiche virtuelle Darstellung schafft Transparenz und Vertrauen. Die Verweildauer auf Ihrer Internetpräsentation erhöht sich ca. um das 5-fache. Das wirkt sich nicht nur auf Ihr Google-Ranking positiv aus, sondern schafft auch einen Mehrwert für Ihre Besucher.

Durch die 360 Grad Fotografie https://www.360-grad-fotografie.com wecken Sie das Interesse und die Neugier potenzieller Kunden. Die Sichtbarkeit Ihres Unternehmens verstärkt sich, Ihre Kundenbindung wird verbessert und Verkäufe steigern sich. Verwenden Sie die enormen Vorteile der 360 Grad Fotografie für Ihr Business zur Steigerung Ihrer Umsätze.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

360-grad-fotografie.com

Herr Klaus de Groot

Im Eichengrund 15b

49434 Neuenkirchen-Vörden

Deutschland

fon ..: 0176 – 41935654

web ..: https://360-grad-fotografie.com/

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

