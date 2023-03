Die ShopLC GmbH führte ein Club Programm ein, wo die Treue der Kunden belohnt wird. Sammeln Sie Punkte beim Shoppen und sparen Sie deutlich auf Ihren nächsten Einkauf.

Die deutsche Tochtergesellschaft eines international tätigen Konzerns bietet ihren Kunden nun auch die Möglichkeit, Treuepunkte bei jedem Kauf und jeder Interaktion zu sammeln um anschließend die gesammelten Punkte in Rabatte umwandeln zu können.

ShopLC steht für eine einfach zu bedienende Shopping-Plattform, welche über einen eigenen Onlineshop sowie einen Home-Shopping-TV-Kanal verfügt. Somit bietet das Unternehmen seinen Kunden ein einzigartiges Shopping-Erlebnis kombiniert mit einer großen Auswahl an günstigen Produkten u.a. aus den Kategorien Schmuck, Mode, Wohn-Accessoires oder Kosmetik.



Ab sofort können Kunden im Onlineshop Treuepunkte sammeln. Yotpo ist eine amerikanische weltweit führende eCommerce Plattform, welche Unternehmen dabei unterstützt, die Qualität des Shopping-Erlebnisses verbessert. Kundenfeedback wird gesammelt und analysiert. Yotpo bietet außerdem ein Loyalty & Reward Programm an. Kunden können pro Anmeldung, Kauf, Bewertung, Social Media Interkation und Empfehlung Punkte sammeln und diese in Rabatte umwandeln.

Im ShopLC Club Programm können Sie auf verschiedene Art und Weise Punkte sammeln. Einige Punkte sammeln Sie einmalig, andere wiederrum können Sie immer wieder sammeln. Beispielsweise erhalten Sie 75 Punkte, wenn Sie sich bei www.shoplc.de registrieren. 1 Punkt erhalten Sie pro Euro, den Sie bei uns im Shop lassen. Wir bieten 10 weitere Möglichkeiten, regelmäßig Punkte zu sammeln. Lernen Sie mehr über unser Treuepunkteprogramm unter www.shoplc.de/reward

ShopLC.de gehört ebenso wie der in den USA sehr beliebte Shoppingsender Shop LC USA sowie TJC aus Großbritannien zu der Vaibhav Global Ltd. (VGL), einem international tätigen Konzern, der weltweit Schmuck und andere Lifestyle-Produkte verkauft. Mit über 40 Jahren Erfahrung verfügt die VGL-Gruppe über eigene Produktionsstätten in Indien, Thailand und China.



VGL beschäftigt weltweit fast 4.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die die Marken ShopLC und TJC strategisch und operativ unterstützen. Das Ziel ist es, Schmuck, Beauty-Produkte, Mode, Wohnkultur und Lifestyle-Produkte in bester Qualität zu attraktiven Konditionen anzubieten. Um bedürftigen Kindern eine bessere Zukunft zu bieten, hat der Konzern mit „Your purchase feeds“ ein Programm ins Leben gerufen, welches warme Mahlzeiten an Schulkinder in Indien spendet.



In den letzten 14 Jahren hat die VGL-Gruppe einen erfolgreichen 24/7 Live Shopping TV-Kanal in den USA und Großbritannien etabliert und ist nun bereits kurz nach der Gründung auch in Deutschland bereits erfolgreich.

