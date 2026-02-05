Wie Rocket House Immobilieninvestments systematisch filtert

Energieeffiziente Neubauimmobilien als Kapitalanlage: Markus Schmidt setzt auf geprüfte Projekte und klare Auswahlkriterien.

Immobilien gelten als stabiler Baustein im Vermögensaufbau, doch nicht jedes Objekt eignet sich gleichermaßen als Kapitalanlage. Entscheidend sind Standortqualität, Bau- und Ausstattungsstandard, die wirtschaftliche Tragfähigkeit des Projekts – und zunehmend auch die energetische Performance des Gebäudes. Das Mönchengladbacher Unternehmen Rocket House Immobilien hat auf dieser Grundlage einen strukturierten Ansatz entwickelt, um energieeffiziente Neubauimmobilien für Anleger auszuwählen und steueroptimierte Immobilieninvestments aufzubereiten.

„Eine Steuerersparnis allein macht aus keiner Immobilie ein gutes Investment“, bringt es Gründer Markus Schmidt auf den Punkt. „Die Immobilie muss sich am Markt behaupten, in der Vermietung funktionieren und langfristig zu den Zielen des Investors passen. Erst wenn diese Kriterien erfüllt sind, lohnt es sich überhaupt, über steuerliche Effekte zu sprechen.“ Deshalb arbeitet Rocket House mit Projektentwicklern und Bauträgern zusammen, deren Projekte bestimmte Anforderungen an Effizienzstandard, Bauqualität und Lage erfüllen. Im Zentrum stehen Neubauten, die den KfW-40-QNG-Kriterien entsprechen und damit sowohl energetisch als auch in Bezug auf Nachhaltigkeitsaspekte hohen Standards genügen.

Neben der technischen Qualität legt Rocket House großen Wert auf die wirtschaftliche Struktur der Projekte. Dazu gehören belastbare Mietkonzepte, realistische Annahmen zu Mieteinnahmen und Bewirtschaftungskosten, prüfbare Kalkulationen zu Kaufpreis und Nebenkosten sowie eine Finanzierungsstruktur, die auch bei Zinsänderungen tragfähig bleibt. Markus Schmidt und sein Team bereiten die relevanten Kennzahlen so auf, dass Investoren nachvollziehen können, wie sich ihr Objekt in verschiedenen Szenarien entwickelt. „Wir möchten, dass unsere Kundinnen und Kunden erkennen, warum ein Projekt überzeugt – und nicht nur, dass es einen Steuereffekt verspricht“, so Schmidt.

Ein weiterer Baustein ist der Blick auf die lokale Marktsituation. Rocket House analysiert, ob am jeweiligen Standort eine nachhaltige Nachfrage nach dem geplanten Wohnungssegment besteht, wie sich Einwohnerzahlen, Einkommensstrukturen und Infrastruktur entwickeln und welche Konkurrenzangebote am Markt sind. Energieeffiziente Neubauwohnungen haben in vielen Regionen einen klaren Wettbewerbsvorteil, weil sie moderne Grundrisse, niedrige Nebenkosten und zeitgemäßen Wohnkomfort verbinden – Eigenschaften, die gerade bei beruflich mobilen Mietergruppen stark gefragt sind.

In der Praxis führt dieser Ansatz dazu, dass nicht jedes vermeintlich attraktive Projekt in das Angebot von Rocket House aufgenommen wird. Markus Schmidt beschreibt den Auswahlprozess bewusst als mehrstufigen Filter, bei dem einige Vorhaben bereits an der ersten Hürde scheitern – etwa, weil der Mikrostandort nicht überzeugt oder die Kombination aus Kaufpreis und zu erwartender Miete wirtschaftlich keinen stimmigen Zusammenhang ergibt. Kommt ein Projekt durch diese Vorprüfung, folgt eine detaillierte Analyse der Bau- und Ausführungsqualität, der energetischen Planung und der vertraglichen Rahmenbedingungen, etwa hinsichtlich Garantien, Fertigstellungssicherheit und Kaufnebenkosten. Erst wenn alle Aspekte ein schlüssiges Gesamtbild ergeben, wird das Objekt für Anleger aufbereitet. „Für uns ist wichtig, dass wir eine Geschichte erzählen können, die sich aus den Fakten ergibt: Warum dieser Standort, warum dieser Standard, warum diese Struktur? Wenn wir diese Fragen nicht plausibel beantworten können, gehört das Projekt nicht zu Rocket House“, fasst Schmidt zusammen. Für Investoren bedeutet das einen deutlichen Zeitgewinn und ein höheres Maß an Sicherheit, weil sie sich auf eine kuratierte Vorauswahl stützen können, statt jedes Projekt mühsam allein zu prüfen.

„Am Ende wollen wir, dass energieeffiziente Neubauimmobilien nicht nur auf dem Papier überzeugen, sondern im Alltag der Mieter und in der Lebensplanung unserer Anleger funktionieren“, fasst Markus Schmidt zusammen. Für Investoren bedeutet der strukturierte Ansatz von Rocket House, dass sie auf eine Vorauswahl von Projekten zugreifen, bei denen Standort, Standard und Struktur zusammenpassen – und in denen die steuerliche Optimierung nicht der Ausgangspunkt, sondern die Folge einer durchdachten Gesamtkonzeption ist.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Rocket House Immobilien

Herr Markus Schmidt

Holbeinstraße 37

41063 Mönchengladbach

Deutschland

fon ..: 0151 – 11628888

web ..: https://www.rocket-house.de

email : info@rocket-house.de

Über Rocket House Immobilien / Markus Schmidt

Rocket House Immobilien ist ein spezialisierter Dienstleister für steueroptimierte Immobilieninvestments im energieeffizienten Neubausegment. Gründer Markus Schmidt bringt viele Jahre Erfahrung in leitenden Funktionen des Finanzvertriebs mit dem Fokus auf Immobilieninvestments ein und bündelt mit Rocket House diese Expertise in einer Plattform, die Investoren systematisch an energieeffiziente Neubauimmobilien heranführt und ihnen hilft, Steuer- und Fördermöglichkeiten strukturiert im Rahmen zukunftsorientierter Immobilieninvestments zu nutzen. Im Zentrum des Geschäftsmodells stehen Neubauprojekte nach KfW-40-QNG-Standard. Diese Objekte verbinden hohe energetische Qualität mit den Förder- und Abschreibungsvorteilen der aktuellen Gesetzgebung, etwa im Kontext des Qualitätssiegels „Nachhaltiges Gebäude“ und der Regelungen des § 7b EStG. Durch die Kombination aus staatlicher Förderung, erhöhter steuerlicher Abschreibung und niedrigen laufenden Energiekosten entstehen Immobilienlösungen, die für einkommensteuerpflichtige Anleger geeignet sind, um Nettoertrag und Steuerentlastung gezielt miteinander zu verbinden. Rocket House versteht sich dabei weniger als klassischer Vertrieb einzelner Objekte, sondern als Strukturierer von Kapitalanlagekonzepten und Sparringspartner von langfristig orientierten Investoren, die energieeffiziente Neubauten bewusst als strategischen Baustein ihres Vermögensaufbaus einsetzen wollen. Ein besonderes Merkmal des Ansatzes ist der starke Fokus auf Wissensvermittlung. Rocket House bietet Workshops, digitale Tools und ein begleitendes Bildungsangebot, mit dem sich private und professionelle Investoren „aufschlauen“ können, bevor sie eine Investitionsentscheidung treffen. Für Partner aus dem Finanz- und Immobilienvertrieb eröffnet dieses Modell die Möglichkeit, ihren Kunden einen professionalisierten Zugang zu steueroptimierten Neubauinvestments zu bieten. Rocket House kann dabei als Produktspezialist im Hintergrund agieren, der Projekte prüft, steuerliche Rahmenbedingungen einordnet und die investitionsrelevanten Kennzahlen so aufbereitet, dass Berater sie in ihre ganzheitliche Finanz- und Ruhestandsplanung integrieren können. Mehr Informationen unter https://www.rocket-house.de

Pressekontakt:

Dr. Patrick Peters – Klare Botschaften

Herr Prof. Dr. Patrick Peters

Heintgesweg 49

41239 Mönchengladbach

fon ..: 0170 5200599

web ..: https://www.pp-text.de

email : info@pp-text.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.