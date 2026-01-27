Wie steueroptimierte Neubauten die Altersvorsorge stärken können

Rocket House Immobilien zeigt, wie Anleger mit energieeffizienten Neubauten und steuerlichen Abschreibungen ihre Ruhestandsplanung ergänzen

Wer heute an Altersvorsorge denkt, kommt an Sachwerten kaum vorbei. Klassische Zinspapiere liefern nach Inflation nur begrenzte Beiträge zum Vermögensaufbau, während Renten- und Sozialversicherungssysteme unter dem Druck des demografischen Wandels stehen. Immobilieninvestments im energieeffizienten Neubausegment gewinnen deshalb für einkommensteuerpflichtige Anleger an Bedeutung – vor allem dann, wenn sie intelligent mit den steuerlichen Abschreibungsmöglichkeiten kombiniert werden. Darauf hat sich Rocket House Immobilien aus Mönchengladbach spezialisiert. „Viele Investoren unterschätzen die Wirkung der Abschreibung im Zeitverlauf“, erläutert Markus Schmidt, Gründer von Rocket House. Das Unternehmen aus Mönchengladbach entwickelt und strukturiert steueroptimierte Immobilieninvestments im energieeffizienten Neubausegment.

„Ein Neubauobjekt bietet nicht nur potenzielle Mieteinnahmen, sondern auch planbare steuerliche Effekte über viele Jahre. Diese Effekte lassen sich so in die Ruhestandsplanung einbinden, dass der Investor bereits heute absehen kann, welche Rolle die Immobilie im Rentenalter spielen wird.“ Im Fokus stehen energieeffiziente Neubauten, die neben der regulären Abschreibung über zusätzliche Förder- und Abschreibungsanreize verfügen können, wenn sie den entsprechenden gesetzlichen Kriterien für neuen Mietwohnungsbau und hohe Effizienzstandards genügen. Für Anleger entsteht damit eine Art „steuerlich flankierte Sachwert-Rente“: Während der Finanzierungsphase reduzieren Abschreibungen und eventuelle Sonderabschreibungen die laufende Steuerlast, ohne dass der Investor auf Liquidität verzichten muss. Später, wenn die Immobilie weitgehend entschuldet ist oder die Kredite vollständig getilgt sind, treten die Mieteinnahmen stärker in den Vordergrund und können als zusätzliches Einkommen im Ruhestand dienen. Energieeffizienzstandards wie KfW 40 QNG reduzieren dabei die laufenden Nebenkosten und wirken dem Risiko entgegen, dass hohe Betriebskosten die Vermietbarkeit beeinträchtigen.

Ein weiterer Vorteil dieses Ansatzes liegt in der hohen Planbarkeit. Während sich Kapitalmarktanlagen oft sprunghaft entwickeln und kurzfristige Kursschwankungen die Nerven strapazieren, lässt sich ein energieeffizienter Neubau in seiner wirtschaftlichen Wirkung über viele Jahre hinweg modellieren. Kaufpreis, Finanzierung, voraussichtliche Mieteinnahmen, Abschreibungsverläufe und energetisch bedingte Betriebskostenvorteile können in Szenarien durchgerechnet werden, die auch Stressfaktoren wie Zinsanstiege oder temporäre Leerstände berücksichtigen. Markus Schmidt legt dabei Wert auf konservative Annahmen: „Wir kalkulieren lieber vorsichtig und zeigen unseren Kunden, dass ein Investment selbst unter zurückhaltenden Prämissen trägt. Wenn sich die tatsächliche Entwicklung später positiv von der Rechnung absetzt, ist das ein angenehmer Nebeneffekt.“ Für die Ruhestandsplanung bedeutet das: Anleger erhalten kein Versprechen auf eine bestimmte Rendite, sondern ein durchdachtes Gerüst, in dem Chancen, Risiken und steuerliche Effekte transparent aufeinander bezogen sind – eine Grundlage, auf der sich verantwortungsvoll entscheiden lässt, welchen Anteil die Immobilie im Gesamtkonzept der Altersvorsorge einnehmen soll.

Rocket House entwickelt für seine Kunden individuelle Szenarien, in denen Kaufpreis, Finanzierungsstruktur, steuerliche Effekte und spätere Cashflows zusammengeführt werden. Digitale Tools und Berechnungsmodelle zeigen, wie sich das Investment über 10, 20 oder mehr Jahre auf die persönliche Einkommens- und Vermögenssituation auswirkt. „Unser Ziel ist, dass Anleger nicht nur eine Immobilie besitzen, sondern verstehen, wie sie Jahr für Jahr in ihrer Bilanz arbeitet. Wer das Prinzip einmal durchdrungen hat, kann sehr gezielt entscheiden, ob und wann eine weitere Immobilie sinnvoll ist“, betont Markus Schmidt. Gerade für selbständige Berufsgruppen, Freiberufler und Unternehmer, deren Rentenansprüche aus der gesetzlichen Versorgung oft begrenzt sind, können energieeffiziente Neubauimmobilien so zu einem tragfähigen Baustein werden. Sie verbinden planbare steuerliche Effekte mit einem realen Vermögenswert, der unabhängig von der Entwicklung einzelner Kapitalmärkte besteht – vorausgesetzt, Standort, Objektqualität und Finanzierung werden sorgfältig gewählt.

Über Rocket House Immobilien / Markus Schmidt

Rocket House Immobilien ist ein spezialisierter Dienstleister für steueroptimierte Immobilieninvestments im energieeffizienten Neubausegment. Gründer Markus Schmidt bringt viele Jahre Erfahrung in leitenden Funktionen des Finanzvertriebs mit dem Fokus auf Immobilieninvestments ein und bündelt mit Rocket House diese Expertise in einer Plattform, die Investoren systematisch an energieeffiziente Neubauimmobilien heranführt und ihnen hilft, Steuer- und Fördermöglichkeiten strukturiert im Rahmen zukunftsorientierter Immobilieninvestments zu nutzen. Im Zentrum des Geschäftsmodells stehen Neubauprojekte nach KfW-40-QNG-Standard. Diese Objekte verbinden hohe energetische Qualität mit den Förder- und Abschreibungsvorteilen der aktuellen Gesetzgebung, etwa im Kontext des Qualitätssiegels „Nachhaltiges Gebäude“ und der Regelungen des § 7b EStG. Durch die Kombination aus staatlicher Förderung, erhöhter steuerlicher Abschreibung und niedrigen laufenden Energiekosten entstehen Immobilienlösungen, die für einkommensteuerpflichtige Anleger geeignet sind, um Nettoertrag und Steuerentlastung gezielt miteinander zu verbinden. Rocket House versteht sich dabei weniger als klassischer Vertrieb einzelner Objekte, sondern als Strukturierer von Kapitalanlagekonzepten und Sparringspartner von langfristig orientierten Investoren, die energieeffiziente Neubauten bewusst als strategischen Baustein ihres Vermögensaufbaus einsetzen wollen. Ein besonderes Merkmal des Ansatzes ist der starke Fokus auf Wissensvermittlung. Rocket House bietet Workshops, digitale Tools und ein begleitendes Bildungsangebot, mit dem sich private und professionelle Investoren „aufschlauen“ können, bevor sie eine Investitionsentscheidung treffen. Für Partner aus dem Finanz- und Immobilienvertrieb eröffnet dieses Modell die Möglichkeit, ihren Kunden einen professionalisierten Zugang zu steueroptimierten Neubauinvestments zu bieten. Rocket House kann dabei als Produktspezialist im Hintergrund agieren, der Projekte prüft, steuerliche Rahmenbedingungen einordnet und die investitionsrelevanten Kennzahlen so aufbereitet, dass Berater sie in ihre ganzheitliche Finanz- und Ruhestandsplanung integrieren können. Mehr Informationen unter https://www.rocket-house.de

