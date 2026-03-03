Wie aus einem Produkt eine Marke wurde – BEEZER® – the art of cooling

Mit der Einführung des ersten BEEZER® im Jahr 2023 betrat die ritterwerk GmbH Neuland.

Das bayerische Traditionsunternehmen, bekannt für hochwertige Tisch- und Einbaugeräte, stellte mit dem wahrscheinlich schnellsten Flaschenkühler der Welt eine Innovation vor, die in kürzester Zeit Aufmerksamkeit erregte.

Was als außergewöhnliche Produktneuheit begann, ist heute weit mehr: BEEZER® – the art of cooling ist eine eigenständige Marke für anspruchsvolle Kühl-Erlebnisse – technisch präzise, ästhetisch, durchdacht und emotional aufgeladen.

Vom Innovationsprodukt zur eigenständigen Marke

Als „a brand by ritter“ verbindet BEEZER® die Ingenieurskompetenz und Qualitätsphilosophie von ritterwerk mit einer neuen, mutigen Produktkategorie: schnelles, punktgenaues Kühlen.

Der Markenkern entwickelte sich klar aus der ersten Innovation heraus. Der BEEZER® Getränkekühler zeigte, dass Kühlen nicht warten bedeutet, sondern ein Erlebnis sein kann – spontan, beeindruckend und auf den Moment abgestimmt.

Mit der Erweiterung des Portfolios im Jahr 2026 wurde aus dem Einzelprodukt endgültig eine Markenwelt:

* BEEZER® IceBall – erzeugt große, kristallklare Ice Balls für stilvolle Drinks

* BEEZER® IceCube mini – kompakte Eiswürfel auf Knopfdruck

Ob Flasche oder Eis – BEEZER® bringt Kälte auf den Punkt.

Was BEEZER® besonders macht

* Geschwindigkeit als Statement

BEEZER® steht für radikale Zeitersparnis. Statt stundenlangem Vorkühlen liefert die Technologie in Minuten perfekte Trinktemperatur oder formschönes Eis.

* Design trifft Funktion

Minimalistische Formgebung, hochwertige Materialien und eine intuitive Bedienung machen jedes Gerät zum Blickfang – auf der Küchenzeile ebenso wie in der Bar oder im Wohnbereich.

* Emotion statt Funktion allein

BEEZER® verkauft keine Temperatur – sondern Momente: Der spontane Aperitif. Der perfekt temperierte Wein. Der beeindruckende Cocktail mit glasklarem Ice Ball.

* Made with expertise

Als Marke der ritterwerk GmbH steht BEEZER® für deutsche Ingenieurskunst, Qualitätsbewusstsein und langlebige Konstruktion – Werte, die seit Jahrzehnten für Vertrauen sorgen.

BEEZER® – the art of cooling

Mit BEEZER® ist es ritterwerk gelungen, aus einer technischen Innovation eine eigenständige Markenidentität zu entwickeln.

Die Marke steht für eine neue Kategorie im Haushalt: Premium Cooling Experience.

Für Gastgeber mit Anspruch.

Für Designliebhaber.

Für alle, die nicht warten wollen.

BEEZER® – a brand by ritter.

BEEZER® – the art of cooling.

Über BEEZER®

BEEZER® ist eine Marke von ritterwerk und steht seit 2023 für stilvolle Kühltechnik mit Erlebnisfaktor. Was mit dem „wahrscheinlich schnellsten Getränkekühler der Welt“ begann, ist heute eine eigenständige Produktwelt für außergewöhnliche Kälteerlebnisse.

Weitere Informationen unter: www.ritterwerk.de/beezer

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ritterwerk GmbH

Frau Victoria Keller

Industriestr. 13

82194 Gröbenzell

Deutschland

fon ..: 081424401639

web ..: https://www.ritterwerk.de

email : victoria.keller@ritterwerk.de

Küchengeräte für höchste Ansprüche seit 1905

Über 100 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung von Küchengeräten gibt uns die Souveränität auch in der Zukunft die richtigen Entwicklungen für unsere Kunden voranzutreiben: offen für Neues, aber der Tradition verpflichtet. Auf uns und unsere Produkte können Sie sich verlassen. Wir liefern seit jeher gleichbleibende Qualität und sind immer persönlich ansprechbar für unsere Kunden und Partner. Wertschätzung treibt uns an. Wir schätzen unsere Kunden und Partner und entwickeln Produkte, die ihren Anforderungen an Qualität, Leistung und Design entsprechen. Was wir tun, tun wir mit voller Kraft und vollem Einsatz – von der Entwicklung bis zur Herstellung. Wie auch unsere Produkte: kraftvoll und leistungsstark.

souverän – zuverlässig – wertschätzend – kraftvoll

Weitere Informationen unter: www.ritterwerk.de

