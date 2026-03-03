Datavault AI meldet deutlichen Anstieg institutioneller Beteiligungen aufgrund beschleunigter Plattformausweitung

PHILADELPHIA, PA / ACCESS Newswire / 3. März 2026 / Datavault AI Inc. (Datavault AI oder das Unternehmen) (NASDAQ:DVLT), ein Anbieter von Technologien für Datenmonetarisierung, Credentialing, digitale Interaktion und Tokenisierung realer Vermögenswerte, gab heute einen deutlichen Anstieg der institutionellen Beteiligung sowie eine anhaltende kommerzielle Expansion in den Medien- und Unternehmensmärkten bekannt.

Zwischen dem vierten Quartal 2025 und Februar 2026 haben mehrere große Vermögensverwalter ihre Positionen in Datavault AI deutlich ausgebaut. Laut jüngsten öffentlichen Angaben hat Vanguard seinen Bestand von rund 393.000 Aktien auf 11,8 Millionen Aktien erhöht. State Street hat seinen Bestand von rund 335.000 Aktien auf 10,0 Millionen Aktien ausgebaut. BlackRock erhöhte seine Position von etwa 136.000 Aktien auf 4,1 Millionen Aktien. Diese Veränderungen entsprechen prozentualen Steigerungen von etwa 2.900 %, 2.800 % bzw. 3.000 %.

Das Management betrachtet diese Zunahme der institutionellen Beteiligung als Unterstützung für die Umsetzungsstrategie und das langfristige Umsatzpotenzial von Datavault AI. Die Ausweitung der Beteiligungen folgt auf eine Phase erheblichen operativen Wachstums. Die Unternehmensleitung führt dieses Wachstum auf die zunehmende Akzeptanz durch Unternehmen, strategische Akquisitionen und hochkarätige kommerzielle Partnerschaften zurück.

Die jüngste Erweiterung der Plattform umfasst Vereinbarungen mit Sports Illustrated und NFL Alumni, wodurch Datavault AI seine Präsenz in den Ökosystemen der Premium-Sportmedien ausbaut. Das Unternehmen hat außerdem die Übernahme von API Media abgeschlossen, wodurch es seine Medienvertriebskapazitäten stärkt und seine Infrastruktur zur Datenmonetarisierung verbessert.

Darüber hinaus kündigte Datavault AI im Jahr 2025 eine strategische Investition in Höhe von 150 Mio. $ durch die Scilex Holding Company an, wodurch die Kapitalressourcen des Unternehmens im Zuge seiner Expansion weiter gestärkt werden.

Daten sind nicht mehr nur Informationen. Sie sind eine Anlageklasse, sagte Nathaniel Bradley, CEO von Datavault AI. Wir bauen eine sichere Infrastruktur auf, die es Unternehmen und Medienplattformen ermöglicht, diesen Wert in großem Umfang zu erfassen, zu verwalten und zu monetarisieren.

Mit einer verstärkten institutionellen Beteiligung, dem Ausbau kommerzieller Beziehungen und der fortgesetzten Plattformintegration ist Datavault AI positioniert für eine erhöhte Sichtbarkeit und nachhaltiges Wachstum auf den Kapitalmärkten und in den Branchenkanälen im Jahr 2026.

Über Datavault AI

Datavault AI (Nasdaq:DVLT) ist führend im Bereich KI-gesteuerter Datenerfahrungen, Bewertung und Monetarisierung von Assets in der Web 3.0-Umgebung. Die cloudbasierte Plattform des Unternehmens bietet umfassende Lösungen mit einem Schwerpunkt auf Zusammenarbeit in den Bereichen Akustikwissenschaft und Datenwissenschaft. Die Abteilung für Akustikwissenschaft von Datavault AI verfügt über die patentierten Technologien WiSA®, ADIO® und Sumerian® sowie über branchenweit einzigartige grundlegende Technologien für die räumliche und mehrkanalige drahtlose HD-Tonübertragung mit IP-Schutz für Audio-Timing, Synchronisation und mehrkanalige Interferenzunterdrückung. Die Abteilung für Datenwissenschaft nutzt die Leistungsfähigkeit von Web 3.0 und Hochleistungsrechnern, um Lösungen für die Wahrnehmung, Bewertung und sichere Monetarisierung von Erfahrungsdaten anzubieten. Die cloudbasierte Plattform von Datavault AI bietet umfassende Lösungen für verschiedene Branchen, darunter HPC-Softwarelizenzen für Sport und Unterhaltung, Veranstaltungen und Veranstaltungsorte, Biotechnologie, Bildung, Fintech, Immobilien, Gesundheitswesen, Energie und mehr. Der Information Data Exchange® (IDE) ermöglicht Digital Twins, die Lizenzierung von Namen, Bildern und Ähnlichkeiten (NIL), indem physische Objekte aus der realen Welt sicher mit unveränderlichen Metadatenobjekten verknüpft werden, wodurch eine verantwortungsvolle KI mit Integrität gefördert wird. Die Technologie-Suite von Datavault AI ist vollständig anpassbar und bietet KI- und Machine-Learning-Automatisierung (ML), Integration von Drittanbietern, detaillierte Analysen und Daten, Marketing-Automatisierung und Werbeüberwachung. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Philadelphia, Pennsylvania. Weitere Informationen über Datavault AI finden Sie unter www.dvlt.ai.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen (im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 in seiner geänderten Fassung und anderer Wertpapiergesetze) über Datavault AI Inc. (Datavault AI, das Unternehmen, uns, unser oder wir) und unsere Branche, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. In einigen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen daran erkennen, dass sie Wörter wie kann, könnte, wird, sollte, erwartet, plant, rechnet mit, beabsichtigt, zielt ab, prognostiziert, erwägt, glaubt, schätzt, sagt voraus, Potenzial, Ziel, Bestreben, wahrscheinlich oder fortsetzen oder die Verneinung dieser Wörter oder andere ähnliche Begriffe oder Ausdrücke, die sich auf unsere Erwartungen, Strategien, Pläne oder Absichten beziehen. Das Fehlen dieser Wörter bedeutet nicht, dass eine Aussage nicht zukunftsgerichtet ist. Solche zukunftsgerichteten Aussagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über zukünftige Ereignisse, das erwartete Wachstum im Jahr 2026 und die erwarteten operativen, technischen und kommerziellen Ergebnisse der Geschäftsstrategie des Unternehmens, basieren notwendigerweise auf Schätzungen und Annahmen, die zwar vom Unternehmen und seiner Geschäftsleitung als angemessen erachtet werden, aber von Natur aus unsicher sind. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf diese und andere hierin enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen.

Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Risiken und Ungewissheiten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die folgenden, erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen Ergebnissen abweichen: Risiken im Zusammenhang mit der Fähigkeit von Datavault AI, seine kommerziellen Partnerschaften, Kooperationen und/oder Strategien erfolgreich umzusetzen; das Risiko, dass Vermögensverwalter und andere institutionelle Anleger ihre Beteiligungen an Datavault AI nicht erhöhen oder aufrechterhalten; Veränderungen der Marktnachfrage nach den Dienstleistungen und Produkten von Datavault AI; Veränderungen der wirtschaftlichen, marktbezogenen oder regulatorischen Rahmenbedingungen; Risiken im Zusammenhang mit sich entwickelnden regulatorischen Rahmenbedingungen für tokenisierte Vermögenswerte; Risiken im Zusammenhang mit der technologischen Entwicklung und Integration; sowie andere Risiken und Ungewissheiten, die in den bei der SEC eingereichten Unterlagen von Datavault AI, einschließlich des Jahresberichts auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr und anderer Unterlagen, die Datavault AI von Zeit zu Zeit bei der SEC einreicht (verfügbar auf der Website der SEC unter www.sec.gov), ausführlicher beschrieben sind und dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den Erwartungen abweichen.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf Ereignisse zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Aussagen. Datavault AI übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieser Pressemitteilung oder neue Informationen oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Datavault AI erreicht möglicherweise nicht die in seinen zukunftsgerichteten Aussagen offenbarten Pläne, Absichten oder Erwartungen, und Sie sollten sich nicht übermäßig auf solche zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die zukunftsgerichteten Aussagen von Datavault AI spiegeln nicht die potenziellen Auswirkungen zukünftiger Akquisitionen, Fusionen, Veräußerungen, Joint Ventures oder Investitionen wider, die das Unternehmen möglicherweise tätigt.

KONTAKT:

John Shaw

(503) 615-7700

Ir@dvlt.ai

QUELLE: Datavault AI Inc

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

