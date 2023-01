Eine ordentlich aufgeräumte Werkstatt macht nicht nur mehr Spaß, sondern ist auch sicherer. Werkstatt Profi Lothring stellt die neuesten Modelle vor.

Heimwerker wie auch Profis schätzen aufgeräumte Werkstätten. Das Arbeiten macht nicht nur mehr Spaß, wenn man weiß, wo man welches Werkzeug abgelegt hat, sondern geht auch schneller voran. Wer einmal ein Spezialwerkzeug in einer unaufgeräumten Werkstatt gesucht hat, weiß garantiert, was gemeint ist. Doch nicht nur Zeit und Ordnungssinn spielen hier eine Rolle, sondern auch der Faktor Sicherheit.

In nicht aufgeräumten Werkstätten steigt das Unfallrisiko an. Werkzeug mit scharfen Klingen und Kanten, das herumliegt, kann zu kleinen Verletzungen führen, Maschinen, die nicht abgedeckt sind, oder auf denen Werkzeug abgelegt wird, können durchaus auch größere Verletzungen verursachen. Ein Werkzeugwagen ist die ideale Lösung, um all dies zu vermeiden. Werkzeug wird fachgemäß und ordentlich verstaut und kann mit wenigen Handgriffen in den Teil der Werkstatt gebracht werden, in dem es gebraucht wird.

Bei Lothring hat man mit 2022 die neuesten Werkzeugwagen aus dem Hause Stahlbruck präsentiert und ins Sortiment aufgenommen. Die hochwertig verarbeiteten Werkzeugwagen in verschiedenen Größen und Ausführung gibt es leer oder bestückt. Die bestückten Exemplare werden mit einem 233-teiligen Werkzeugset aus Chrom-Vanadium-Stahl in DIN und ISO Größen ausgeliefert und bieten somit einen idealen Grundstock für jede Werkstatt. Wer einen Werkstattwagen kaufen möchte, sollte unbedingt im Werkzeug Online Shop von Lothring vorbeikommen und sich begeistern lassen: lothring.at.

Lothring GmbH & Co. KG – Ihr Spezialist für Werkstatt und Haushalt!

In unserem Onlineshop finden Sie alles vom Bauen bis zum Wohnen und können ganz einfach und bequem von zu Hause aus bestellen. Wir bei Lothring legen sehr viel Wert auf die Qualität unserer Produkte und auf die Zufriedenheit unserer Kunden. Im Lothring Onlineshop finden Sie Haus- & Küchenprodukte, Gartengeräte & -möbel, Spielwaren, Eisenwaren und Werkzeug schnell und günstig.

Sie möchten lieber persönlich vorbeikommen? Lassen Sie sich in unserem Eisenwarenfachhandel beraten!

