Wohlfühlen und Ausspannen ist heute kein „Ab und An Luxus“ mehr, sondern wird zunehmend in den Alltag integriert. Sauna Experte Achleitner stellt die wichtigsten Gadgets der Saison vor.

Saunieren entspannt Körper und Seele und immer mehr Menschen schätzen den wöchentlichen Saunagang. Was man alles zum Saunieren braucht, dazu gibt es klare Vorstellungen – und dennoch greifen echte Profis oft zu den ganz besonderen Dingen, die nicht jedermann zu Hause hat. Bei Sauna- und Holzwarenprofi Achleitner weiß man ganz genau, was das sein könnte. Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Bereiche Wellness, Sauna und Spa und bietet im Shop-Sortiment so ziemlich alles, was das Saunaherz begehrt. Zurzeit boomen ganz besonders:

o Badefass und Tauchbecken. Spätestens seit Wim Hof Atmung und Eisbaden gesellschaftsfähig geworden sind, wollen auch immer mehr Saunafans ein Fass zum Abkühlen nach dem Saunieren. Zum richtig Abkühlen, wie betont wird. Eiskaltes Wasser, durchatmen, untertauchen. Am besten einfach probieren!

o Fußwärmebecken. Wer frisch aus dem Alltagsstress in die Sauna kommt, tut gut daran, vor dem ersten Aufguss einmal richtig durchzuatmen. Damit hier nicht nur die Seele zum Entspannen kommt, sondern auch der Körper, empfiehlt sich ein lauwarmes Fußbad – zum Beispiel in einem stylischen Fußwärmebecken von Achleitner.

o Der Saunahut. Nicht im Sortiment von Achleitner, doch das kundige Team verrät, dass dieses Saunagadget immer beliebter wird. Saunahut und Saunakappe schützen den Kopf in der Sauna vor zu viel Hitze und beim Abkühlen vor Kälte. So gesehen ein Muss.

Mehr zu den Holzprodukten von Achleitner gibt es auf der Website des Unternehmens unter www.holzprodukte-achleitner.at.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Achleitner Holzwaren KG

Frau Petra Achleitner

Stauf 4

4890 Frankenmarkt

Österreich

fon ..: +43 (0)7684-6372

web ..: http://www.holzprodukte-achleitner.at/

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

In unserem Betrieb legen wir wert auf altes Handwerk und neues Wissen. Wir bieten eine bunte Palette an Erzeugnissen aus Holz, deren Qualität und Ausführung unsere Kunden seit Jahren überzeugen.

Die Firma Holzprodukte Achleitner ist spezialisiert auf sämtliche Faßbinderarbeiten und bietet Saunakübel, Tauchbecken, Holzbadewannen, Weinregale, Blumenkübel, und viele weitere Holzprodukte aus eigener Produktion. Mit hochwertiger Handwerksarbeit für Wellness, Sauna und Spa ergänzen wir eine große Auswahl an Geschenksideen aus Holz.

Achleitner – Ihr Spezialist für Holzprodukte!

