Wenn man Geld in Werbung steckt, sollte man unbedingt sichergehen, dass man mit den erworbenen Werbemitteln auch nachhaltig betreut wird. Der Experte erklärt, worauf es ankommt.

Werbung hat viele Erscheinungsformen und viele Kanäle, auf denen sie funktioniert. Ob Online Werbung, Fernsehwerbung, Radiowerbung, Plakatwerbung oder Werbung auf Veranstaltungen, ihnen allen ist gemein: Nicht nur zur Erstellung des richtigen Werbekonzepts sollte man sich an einen Experten wenden, sondern auch zur Nachbereitung. Denn was, wenn die Werbung genau das bringt, was man wollte – wie geht es danach weiter? Wenn nicht, wer stellt fest, wie man verbessern könnte? Und in Sachen „Werbemittel zum Angreifen“ taucht dann auch noch die Frage auf, wie werden diese Mittel gelagert und gepflegt?

Bei Skanbo, dem Experten für aufblasbare Werbung und Werbemittel mit Pfiff, weiß man um diese Bedürfnisse und hat das perfekte „All in One“ Paket geschnürt: „Wie wissen, wie wichtig es ist, dass Werbemittel im täglichen Einsatz einwandfrei funktionieren. Vor allem auf Veranstaltungen wie Messen kann man sich da keine Ausfälle leisten. Darum bieten wir unseren Kunden und Kundinnen Service pur. Wir betreiben eine eigene Werkstätte, in der technischen Reparaturen, zum Beispiel an Gebläsen, rasch durchgeführt werden können. In unserer eigenen Schneiderei können Reparaturen am Material ebenso prompt und unkompliziert durchgeführt werden.“

Außerdem bietet das Unternehmen eine eigene „Waschstraße“ für die Werbemittel aus dem Hause Skanbo an. Dort werden Werbemittel wie aufblasbare Säulen oder andere Inflatables fachgerecht gereinigt und getrocknet. Das bewahrt nicht nur das ideale Aussehen, sondern verlängert auch die Lebensdauer der Produkte.

In einem eigenen Lager können erworbene Werbemittel außerdem fachgerecht und sicher eingelagert werden, vor allem für saisonale Werbeauftritte die perfekte Lösung. Alles zum Thema Produktlogistik, aufblasbare Werbung und Inflatables finden Interessierte unter www.skanbo.com.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Skanbo GmbH

Herr Manfred Nareyka

Dragonerstraße 87

4600 Wels/Austria

Österreich

fon ..: +43 / 7242 / 45545 – 0

fax ..: +43 / 7242 / 45545 – 22

web ..: http://www.skanbo.com

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Seit über 20 Jahren sind wir führender Anbieter von aufblasbaren Werbeträgern (Inflatables) und Displays. Unser Produktsortiment umfasst über 200 Produkte, unter denen sich Klassiker wie Plakatständer, Stehtische, Bodenplakatrahmen und aufblasbare Werbung (Werbesäulen) befinden.

Alle Produkte werden individuell gefertigt und nach Kundenwunsch gebrandet. Ständige Innovationen sind für uns ein Fixbestandteil, um am Markt konkurrenzfähig zu bleiben. Eventservice und Eventtrailer ergänzen das Kundenservice.

Pressekontakt:

Skanbo GmbH

Herr Manfred Nareyka

Dragonerstraße 87

4600 Wels/Austria

fon ..: +43 / 7242 / 45545 – 0

web ..: http://www.skanbo.com

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.