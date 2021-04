Einen Spielplatz zu planen erfordert nicht nur Kreativität. Auch pädagogisches Wissen und eine Vorstellung um das Zusammenspiel einzelner Geräte ist notwendig. OBRA Design stellt das „Look Book“ vor.

Das „Look Book“ von OBRA Design ist ein Must in Sachen Spielplatzentwicklung. Der Spezialist für Spielplatzgeräte und Klettergeräte stellt seinen umfangreichen Ideenkatalog darum sowohl in Printform wie auch online zur Verfügung.

Unter dem Motto „Ein Bild sagt mehr als tausend Worte“ werden auf über 100 Seiten die spannendsten Spielplatzprojekte präsentiert, von Corvara bis Saalbach, vom Generationenspielplatz bis zum Kletterabenteuerspielplatz. Hier findet wohl jeder Spielplatzgestalter die passenden Ideen, für die Kindertagesstätte, die Hotelanalage oder den Freizeitpark.

OBRA Design widmet sich nicht nur Einzelgeräten für Kleinstspielplätze, sondern vor allem auch Gesamtkonzepten, Themenspielplätzen und Freizeitanlagen. Hier gilt es, Kindern verschiedenster Altersgruppen passende Angebote bereit zu stellen. OBRA Design ist spezialisiert auf das Planen und Umsetzen von Multispielanlagen in den verschiedensten Bereichen und stellt ein Expertenteam, das gemeinsam mit den Kunden und Kundinnen einen Erlebnisspielplatz von Grund auf plant und umsetzt.

Dabei spielen Klettergeräte eine ganz besondere Rolle. Klettern fördert die motorischen und geistigen Fähigkeiten und ist bei Kindern verschiedensten Alters beliebt. Klettergeräte sollten darum auf keinem Spielplatz fehlen. Die OBRA Design Klettergerüste sind speziell für Spielplätze entwickelt und entsprechen höchsten Anforderungen in Bezug auf Widerstandsfähigkeit und Haltbarkeit. Außerdem wird das Produktsortiment nicht nur im Kletterbereich regelmäßig erweitert und bietet ständig neue, spannende Möglichkeiten.

Mit OBRA Design wird ein Spielplatz zum Abenteuerland. Jetzt gleich ins „Look Book“ eintauchen und Inspirationen tanken: obra-play.com.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

OBRA Design, Ing. Philipp Ges.m.b.H. & Co.KG

Herr Florian Philipp

Satteltal 2

4872 Neukirchen an der Vöckla

Österreich

fon ..: +43 (0)7682/2162-0

fax ..: +43 (0)7682/2165

web ..: http://www.obra.at

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Seit über 40 Jahren entwickeln wir Spielgeräte, planen und errichten Spielplätze für jede Anforderung und jedes Budget.

Egal, ob es sich um einen kompakten Spielbereich in einer Wohnanlage oder Gaststätte, einen multifunktionalen Spielplatz mit viel Bewegungsraum für Schule oder Kindergarten, einen Generationen-Spielplatz im urbanen Raum oder um einen individuellen themenbezogenen Spielplatz im touristischen Bereich handelt – wir bieten durchdachte Konzepte und qualitative Ausführung!

Kunden aus ganz Europa zählen auf unser Know-how und die persönliche Beratung.

Pressekontakt:

OBRA Design, Ing. Philipp Ges.m.b.H. & Co.KG

Herr Florian Philipp

Satteltal 2

4872 Neukirchen an der Vöckla

fon ..: +43 (0)7682/2162-0

web ..: http://www.obra.at

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.