Weniger Handarbeit, mehr Wirkung: KI-Consultant Marco Gundlach bringt Automatisierung in den Mittelstand

Wie mittelständische Unternehmen im DACH-Raum durch KI und Prozessautomatisierung jede Woche Stunden sparen. KI-Consultant Marco Gundlach zeigt, wie das in der Praxis funktioniert.

Daten aus E-Mails abtippen, Zahlen von einem System ins nächste kopieren, Belege sortieren und am Ende doch alles nochmal prüfen: In vielen mittelständischen Unternehmen gehen jede Woche Stunden für Aufgaben verloren, die längst automatisiert laufen könnten. Genau hier setzt Marco Gundlach an. Der KI-Consultant und Trainer unterstützt Unternehmen im DACH-Raum dabei, Künstliche Intelligenz und Prozessautomatisierung so einzuführen, dass sie im Alltag wirklich genutzt werden. Messbar, praxisnah und ohne Agenturumwege.

Sein Ansatz unterscheidet sich bewusst von klassischen Beratungsprojekten. Statt mit Konzeptpapieren zu starten, analysiert Gundlach zuerst die tatsächlichen Prozesse im Unternehmen und sagt ehrlich, wo KI hilft und wo nicht. Erst dann wird umgesetzt: von automatisierter Datenextraktion über Workflow-Automatisierung mit Tools wie n8n bis zur Integration von Sprachmodellen in bestehende Systeme. Schon fünf eingesparte Stunden pro Woche bedeuten für ein Unternehmen schnell rund 1.000 Euro Ersparnis im Monat. Bei wiederkehrenden Prozessen in Vertrieb, Buchhaltung oder Kundenservice ist deutlich mehr drin.

„Die meisten KI-Projekte scheitern nicht an der Technologie. Sie scheitern daran, dass das Team nicht mitgenommen wurde“, sagt Marco Gundlach. „Deshalb gehört Change-Management für mich genauso dazu wie die Implementierung. Eine Automatisierung, die nach sechs Monaten keiner mehr nutzt, hat niemandem geholfen.“

Neben Strategie und Umsetzung schult Gundlach Teams direkt an ihren eigenen Prozessen. Die Formate reichen vom halbtägigen Führungskräfte-Briefing über eintägige Grundlagen-Workshops bis zum zweitägigen Intensivtraining, an dessen Ende die Teilnehmer eigene Automatisierungen gebaut haben. Kein Frontalunterricht, keine Buzzwords, sondern echte Use-Cases aus dem jeweiligen Betrieb. Alle Details zu den Trainingsformaten finden sich unter https://marcogundlach.de/de/training.

Seine Praxiserfahrung stammt aus Projekten für Unternehmen wie Hugo Boss, Fressnapf, Aktion Mensch, APCOA und den Flughafen Düsseldorf. Einen Überblick über das komplette Leistungsportfolio von der KI-Strategie bis zur Workflow-Automatisierung gibt es unter https://marcogundlach.de/de/leistungen.

Interessierte Unternehmen können ein kostenloses 30-minütiges Erstgespräch buchen. Gundlach schaut sich die Ausgangslage an und sagt offen, ob und wo KI im konkreten Fall Sinn ergibt. Mehr Informationen unter https://marcogundlach.de.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Marco Gundlach Consulting

Herr Marco Gundlach

Gerberstraße 19

42105 Wuppertal

Deutschland

fon ..: 015222783940

web ..: https://marcogundlach.de/

email : mgundlach@seoload.de

Marco Gundlach ist KI-Consultant und Trainer für den Mittelstand im DACH-Raum. Mit seiner Beratung Marco Gundlach Consulting hilft er Unternehmen, Künstliche Intelligenz so einzuführen, dass sie dauerhaft genutzt wird: messbar, praxisnah und ohne unnötigen IT-Overhead.

Vor seiner Selbstständigkeit war Gundlach in verschiedenen Rollen der digitalen Transformation tätig und sammelte Projekterfahrung bei Unternehmen wie Hugo Boss, Fressnapf, Aktion Mensch, APCOA und dem Flughafen Düsseldorf. Er spricht die Sprache der IT ebenso wie die der Geschäftsführung und übersetzt zwischen beiden Welten.

Sein Leistungsportfolio umfasst KI-Strategie und Implementierung, Workflow-Automatisierung sowie Corporate Trainings, vom eintägigen Grundlagen-Workshop über zweitägige Intensivtrainings bis zum Führungskräfte-Briefing und individuellen Mentoring. Sein Ansatz: keine Theorie-Folien, sondern Hands-on-Arbeit mit echten Prozessen aus dem jeweiligen Unternehmen. Change-Management ist dabei fester Bestandteil jedes Projekts, denn die meisten KI-Vorhaben scheitern nicht an der Technologie, sondern daran, dass das Team nicht mitgenommen wird.

Marco Gundlach ist zertifizierter Professional Scrum Product Owner und Scrum Master (PSPO I+II, PSM I+II), ITIL-4-zertifiziert und hält das Google Project Management Zertifikat.

Weitere Informationen unter marcogundlach.de.

Pressekontakt:

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Herr Marco Gundlach

Gerberstraße 19

Wuppertal 42105

fon ..: 015222783941

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