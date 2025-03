Weltweite Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen für das Logo der alten Shu-Zivilisation gestartet

Mitten im weiten Fluss der Geschichte erstrahlen Sanxingdui und Jinsha wie „Zwillingsterne“ im strahlenden Sternbild der alten Shu-Zivilisation und strahlen faszinierende Brillanz aus.

Am 20. März startete die Sichuan Provincial Cultural Heritage Administration einen weltweiten Aufruf zur Einreichung von Vorschlägen für das Logo der alten Shu-Zivilisation und lädt Einzelpersonen und Organisationen ein. Die Veranstaltung läuft bis zum 10. Mai.

„Die Initiative schafft ein einheitliches und einzigartiges Markenimage für das kulturelle Erbe durch diese Veranstaltung und zeigt die Schätze der chinesischen Kultur der Welt durch Symbole, die das Wesen der alten Shu-Zivilisation verkörpern, und erzählt die Geschichten Chinas einem globalen Publikum“, sagte ein Vertreter des Organisationskomitees. Die Veranstaltung soll dazu anregen, ein Logo zu entdecken, das den kulturellen Wert und den einzigartigen Charme der alten Shu-Zivilisation widerspiegelt.

Es gibt klare Anforderungen für die Einreichungen: Die Beiträge müssen Elemente der Sanxingdui- und Jinsha-Stätten integrieren und den einzigartigen kulturellen Wert und die Bedeutung der alten Shu-Zivilisation hervorheben. Das Design sollte eine internationale Perspektive, chinesische kulturelle Ästhetik und den besonderen Charme der Ba-Shu-Region widerspiegeln. Es sollte mit dem Thema in Einklang stehen, eine innovative Komposition und einzigartige Kreativität aufweisen und visuell auffällig, leicht erkennbar und künstlerisch ausdrucksstark sein. Die Einreichungen müssen sowohl eine Bilddatei als auch eine Quelldatei enthalten, begleitet von einer schriftlichen Beschreibung von 300-800 Wörtern, und per E-Mail an die spezielle E-Mail-Adresse der Veranstaltung gesendet werden: submit@visitancientshu.com.

Es wird einen ersten Preis mit einem Geldpreis von 50.000 RMB, zwei zweite Preise mit je 10.000 RMB, drei dritte Preise mit je 5.000 RMB und zehn Exzellenzpreise mit je 2.000 RMB vergeben.

Mit dem Start wird die alte Shu-Zivilisation mit neuer Vitalität und Energie in der modernen Ära wiederbelebt. Ein Vertreter des Organisationskomitees erklärte, dass eine Brücke über Zeit und Raum gebaut wird, die die alte Shu-Zivilisation mit der modernen Welt verbindet, sodass mehr Menschen dieses wertvolle menschliche Kulturerbe verstehen, schätzen, bewahren und weitergeben können. Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Website der alten Shu-Zivilisation www.visitancientshu.com.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sichuan Provincial Cultural Heritage Administration

Frau Jean Huang

Dongsheng Street, Qingyang District No. 19

610031 Chengdu City, Sichuan Province

China

fon ..: +8628 8663 7325

web ..: http://www.visitancientshu.com

email : submit@visitancientshu.com

Pressekontakt:

Sichuan Provincial Cultural Heritage Administration

Frau Jean Huang

Dongsheng Street, Qingyang District No. 19

610031 Chengdu City, Sichuan Province

fon ..: +8628 8663 7325

web ..: http://www.visitancientshu.com

email : submit@visitancientshu.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.