WELCON EUROPE GmbH & Co. KG erneut Preisträger beim Deutschen Gesundheits-Award

Das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) und der Nachrichtensender ntv prämieren die beliebtesten Unternehmen.

Giesen-Hasede, 19. September 2024 – WELCON EUROPE GmbH & Co. KG, ein Versandhandelsunternehmen aus Giesen-Hasede, wurde zum zweiten Mal in Folge mit dem renommierten Deutschen Gesundheits-Award 2024 in der Kategorie Massagesessel ausgezeichnet.

Für viele Menschen spielt die eigene Gesundheit eine immer größere Rolle. Doch welche Gesundheitsanbieter haben das höchste Ansehen bei den Kundinnen und Kunden? Um diese Frage zu beantworten, prämieren das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) und der Nachrichtensender ntv die beliebtesten Unternehmen mit dem „Deutschen Gesundheits-Award“. Grundlage dieser Auszeichnung ist das Votum von über 45.000 Befragten.

Die feierliche Preisverleihung fand in diesem Jahr in Berlin im Rahmen des Big Bang KI-Festivals statt. Die Preisträger in 69 Kategorien kommen unter anderem aus den Bereichen Kliniken und Pflegedienste, Sanitätshäuser, Apotheken, Hersteller von Gesundheitsprodukten sowie Barrierefreiheit, Ernährung und Mentale Gesundheit. Eine hohe Kundenzufriedenheit mit den Gesundheitsanbietern zeigt sich vor allem im Angebot. Der Gesundheitssektor schnitt insgesamt mit guten bis sehr guten Resultaten ab. Die Ergebnisse sind sowohl nützlich als auch verbraucherorientiert und erfüllen somit wesentliche Kriterien der Berichterstattung.

Im Rahmen der bevölkerungsrepräsentativ angelegten Befragung über ein Online-Panel wurde die Kundenzufriedenheit mit Anbietern aus der Gesundheitsbranche in den Bereichen Preis-Leistungs-Verhältnis, Angebot und Kundenservice untersucht. Berücksichtigt wurden dabei zahlreiche Einzelaspekte wie die Qualität und der Nutzen der Produkte bzw. Dienstleistungen, die Angebotsvielfalt, die Zuverlässigkeit, die Kontaktmöglichkeiten vor Ort, per Telefon, Chat, E-Mail und über Social-Media-Kanäle sowie die Reaktionen auf Kundenanfragen hinsichtlich Beratungskompetenz und Freundlichkeit. Zudem floss die Weiterempfehlungsbereitschaft der Kundinnen und Kunden in das Gesamtergebnis ein. Bewertet wurden 553 Unternehmen; in die Einzelauswertung gelangten 501 Anbieter mit je mindestens 80 Stimmen. Es gingen insgesamt 45.462 Kundenstimmen ein.

WELCON EUROPE GmbH & Co. KG konnte sich erneut über diese prestigeträchtige Auszeichnung freuen. Das Unternehmen aus Giesen-Hasede hat sich durch seine herausragenden Leistungen und sein umfassendes Angebot im Bereich Massagesessel besonders hervorgetan. Diese erneute Auszeichnung bestätigt die hohe Zufriedenheit der Kundinnen und Kunden sowie die Qualität der Produkte und Dienstleistungen von WELCON EUROPE GmbH & Co. KG.

„Wir sind außerordentlich stolz darauf, dass wir nach 2023 auch in 2024 den Deutschen Gesundheits-Award in der Kategorie Massagesessel-Angebot gewinnen konnten,“ sagt der Gründer und Geschäftsführer Stefan Iburg von WELCON EUROPE GmbH & Co. KG. „Diese Auszeichnung ist eine Bestätigung unserer harten Arbeit und unseres Engagements, unseren Kunden nur die besten Produkte und den besten Service zu bieten. Wir danken allen unseren Kunden für ihr Vertrauen und ihre Unterstützung.“

Die erneute Auszeichnung zeigt, dass WELCON EUROPE GmbH & Co. KG auch weiterhin eine wichtige Rolle im Versandhandel von Massagesesseln spielt und seine Kunden durch innovative Produkte und exzellenten Service überzeugt. Das Unternehmen wird auch in Zukunft bestrebt sein, höchste Qualitätsstandards zu erfüllen und die Erwartungen seiner Kunden zu übertreffen.

