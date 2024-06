Boxspringbetten im Test bei RTL

Welcon präsentiert das Boxspringbett Rockstar: Testsieger mit Note 1,12 und absoluter Spitzenreiter im Schlafkomfort

Die Marke Welcon setzt erneut Maßstäbe in der Schlafwelt und präsentiert stolz ihr neuestes Meisterwerk: das Boxspringbett Rockstar. In einem umfangreichen Testbericht von RTL aus dem Mai 2024 erhielt das Bett die herausragende Note 1,12 („sehr gut“) und überzeugt mit zahlreichen herausragenden Eigenschaften, die es zum idealen Begleiter für eine erholsame Nachtruhe machen.

Individuell gestaltbar für höchste Ansprüche

Das Boxspringbett Rockstar lässt keine Wünsche offen, wenn es um Individualität und Personalisierung geht. Kunden können aus über 200 verschiedenen Farben wählen und ihr Bett so perfekt an ihre Wohnumgebung und ihren persönlichen Geschmack anpassen. Ganz gleich, ob dezente Erdtöne, frische Pastellfarben oder kräftige Akzente – das Rockstar fügt sich harmonisch in jedes Schlafzimmerambiente ein.

Luxus und Komfort auf Bestellung

Für diejenigen, die das gewisse Extra suchen, bietet Welcon optionale Luxusausstattungen an. Diese exklusiven Features heben das Rockstar auf ein neues Niveau des Schlafkomforts und lassen keine Wünsche offen. Vom motorisierten Lattenrost über integrierte Beleuchtungssysteme bis hin zu hochwertigen Bezugsmaterialien – die Luxusoptionen machen das Rockstar zu einem wahren Highlight in jedem Schlafzimmer.

Hochwertige Materialien für Langlebigkeit und Komfort

Welcon setzt bei der Herstellung des Boxspringbett Rockstar auf erlesene Materialien, die sowohl Langlebigkeit als auch höchsten Komfort garantieren. Das Bett ist mit hochwertigen Matratzen ausgestattet, die eine optimale Druckentlastung und Unterstützung bieten. Zudem sorgen die robusten und langlebigen Materialien dafür, dass das Rockstar auch nach Jahren noch für erholsame Nächte sorgt.

Individuelle Härtegrade für perfekten Schlaf

Ein besonderes Highlight des Boxspringbett Rockstar ist die Möglichkeit, individuelle Härtegrade für zwei Personen zu wählen. So kann jeder Partner seinen bevorzugten Härtegrad auswählen und somit den bestmöglichen Schlafkomfort genießen. Diese Option ist besonders wertvoll für Paare mit unterschiedlichen Schlafbedürfnissen und -gewohnheiten.

Kurze Lieferzeit von 4-6 Wochen

Trotz der umfassenden Personalisierung und der hochwertigen Ausstattung überzeugt das Boxspringbett Rockstar mit einer bemerkenswert kurzen Lieferzeit von nur 4-6 Wochen. Dies ermöglicht es den Kunden, ihr Traumbett in kürzester Zeit zu genießen und sich von der außergewöhnlichen Qualität und dem Komfort zu überzeugen.

Fazit

Das Boxspringbett Rockstar von Welcon setzt neue Maßstäbe in der Welt des Schlafkomforts und überzeugt mit herausragender Qualität und Vielfalt. Die erstklassige Bewertung von RTL mit der Note 1,12 unterstreicht die hohe Zufriedenheit der Kunden und die hervorragende Leistung des Bettes. Mit individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, einer kurzen Lieferzeit, luxuriösen Ausstattungsoptionen und hochwertigsten Materialien bietet das Rockstar alles, was man sich für einen erholsamen Schlaf nur wünschen kann.

Über Welcon

Welcon ist eine renommierte Marke, die sich auf die Herstellung von hochwertigen Schlaflösungen spezialisiert hat. Mit einem Fokus auf Qualität, Komfort und Individualität bietet Welcon Produkte, die den höchsten Ansprüchen gerecht werden. Die Marke steht für Innovation und Exzellenz und hat sich als ein führender Anbieter in der Schlafbranche etabliert.

Weiterführender Link: https://www.boxspringbettenshop24.de/

Wohlbefinden, Entspannung und bewusstes Leben: Das ist seit vielen Jahren unsere Kern- kompetenz. Als einer der führenden Anbieter für hochwertiges Wellness-Equipment beliefern wir nicht nur professionelle Anwender wie zum Beispiel Hotels, Praxen oder Fitness- Studios, sondern auch private Kunden – überall in Deutschland und europaweit.

Unser Lieferprogramm beschränkt sich bewusst auf Produkte, die man in dieser Qualität, Ausstattung und Güte oft lange sucht. Dass wir sie zu einem erstaunlich günstigen Preis bereithalten, hat einen einfachen, aber einleuchtenden Grund: Wir ersparen uns und Ihnen teure Werbung. Als Versandhändler verzichten wir zudem auf kostspielige Ladenlokale. Durch dieses kundenorientierte Marketing können wir Ihnen einen Preisvorteil einräumen, der ebenfalls zu einem entspannten Gefühl beiträgt.

Lernen Sie uns kennen: Im Internet unter welcon.de oder ganz persönlich in unserer über 850 Quadratmeter großen Ausstellungsfläche im niedersächsischen Hasede. Wir freuen uns, Sie mit dem Besten zu überzeugen!

