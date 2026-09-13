Welches Kassensystem passt zu meinem Unternehmen? Die wichtigsten Kriterien bei der Auswahl

Die richtige Kassenlösung kann Arbeitsabläufe deutlich vereinfachen und langfristig Kosten sparen. Entscheidend sind Funktionen, Bedienbarkeit, Rechtssicherheit und die passende technische Ausstattung

Ein modernes Kassensystem ist heute weit mehr als eine technische Lösung zum Erfassen von Verkäufen. In vielen Unternehmen bildet es einen zentralen Bestandteil des täglichen Betriebs. Zahlungen werden verarbeitet, Umsätze ausgewertet, Artikel verwaltet, Bestände aktualisiert und teilweise sogar Kunden-, Mitarbeiter- und Buchhaltungsprozesse miteinander verbunden.

Entsprechend groß ist das Angebot auf dem Markt. Vom einfachen mobilen Kassensystem für kleine Betriebe über cloudbasierte Lösungen bis hin zu umfangreichen Systemen für Filialunternehmen stehen zahlreiche Varianten zur Verfügung. Für Unternehmen bedeutet das: Nicht die Lösung mit den meisten Funktionen ist automatisch die beste. Entscheidend ist, wie gut das System zu den tatsächlichen Abläufen des Unternehmens passt.

Der Unternehmensalltag sollte die Auswahl bestimmen

Eine der ersten Fragen lautet oft: Welches Kassensystem .

Die Antwort hängt vor allem davon ab, wie ein Unternehmen arbeitet. Ein kleines Café hat andere Anforderungen als ein Modegeschäft, ein Friseursalon oder ein Unternehmen mit mehreren Standorten.

In der Gastronomie können beispielsweise Tischverwaltung, mobile Bestellaufnahme, Küchenbons, Trinkgeldfunktionen und unterschiedliche Steuersätze eine wichtige Rolle spielen. Im Einzelhandel stehen dagegen häufig Warenwirtschaft, Barcodes, Variantenverwaltung, Retouren und Bestandskontrolle im Mittelpunkt.

Dienstleistungsunternehmen benötigen möglicherweise Terminverwaltung, Kundenprofile oder Funktionen zur Verwaltung verschiedener Mitarbeiter.

Bevor verschiedene Anbieter miteinander verglichen werden, sollten Unternehmen deshalb ihre eigenen Prozesse analysieren. Welche Funktionen werden täglich gebraucht? Welche Aufgaben sollen automatisiert werden? Wo entstehen aktuell unnötige Arbeitsschritte?

Ein gutes Kassensystem sollte diese Abläufe vereinfachen und nicht zusätzliche Komplexität schaffen.

Bedienbarkeit ist im Tagesgeschäft entscheidend

Funktionsumfang allein sagt wenig darüber aus, wie gut eine Kasse tatsächlich funktioniert. Besonders wichtig ist eine intuitive Bedienung.

Mitarbeiter sollten typische Vorgänge wie Verkauf, Stornierung, Rabatt, Zahlungsartenwechsel oder Belegdruck möglichst schnell durchführen können. Je komplizierter die Benutzeroberfläche aufgebaut ist, desto höher kann der Schulungsaufwand werden.

Gerade während Stoßzeiten macht sich eine gute Bedienbarkeit bemerkbar. Wenn beispielsweise in einem Restaurant viele Gäste gleichzeitig bezahlen möchten oder sich im Einzelhandel eine Warteschlange bildet, muss das System zuverlässig und ohne unnötige Zwischenschritte funktionieren.

Unternehmen sollten eine Kassensoftware deshalb möglichst unter realistischen Bedingungen testen. Ein kurzer Blick auf eine Produktdemo reicht häufig nicht aus, um zu beurteilen, wie effizient das System im täglichen Einsatz tatsächlich ist.

Rechtliche Anforderungen müssen berücksichtigt werden

Bei der Auswahl eines Kassensystems spielen in Deutschland auch steuerrechtliche Vorgaben eine wichtige Rolle.

Elektronische oder computergestützte Kassensysteme und Registrierkassen fallen grundsätzlich unter die Kassensicherungsverordnung. Aufzeichnungspflichtige Geschäftsvorfälle, die über entsprechende elektronische Aufzeichnungssysteme erfasst werden, müssen nach § 146a AO einzeln, vollständig, richtig, zeitgerecht und geordnet aufgezeichnet werden. Die digitalen Aufzeichnungen sind grundsätzlich durch eine zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung, kurz TSE, zu schützen.

Die KassenSichV schreibt zudem vor, dass Geschäftsvorgänge entsprechend protokolliert und Aufzeichnungen vollständig, unverändert sowie manipulationssicher gespeichert werden müssen. Für Prüfungen spielt außerdem der standardisierte Datenexport über die vorgeschriebene digitale Schnittstelle eine wichtige Rolle.

Auch die Mitteilungspflicht für elektronische Aufzeichnungssysteme sollte bei der Einführung einer neuen Kasse berücksichtigt werden. Die elektronische Meldemöglichkeit über „Mein ELSTER“ beziehungsweise die ERiC-Schnittstelle steht seit dem 1. Januar 2025 zur Verfügung. Für entsprechend meldepflichtige Systeme sieht § 146a Abs. 4 AO grundsätzlich eine Meldung innerhalb eines Monats nach Anschaffung oder Außerbetriebnahme vor.

Unternehmen sollten daher nicht ausschließlich Funktionen und Preis betrachten, sondern frühzeitig prüfen, ob die jeweilige Lösung die für ihren Einsatzbereich relevanten gesetzlichen Anforderungen zuverlässig unterstützt.

Cloud oder lokales Kassensystem?

Eine weitere Entscheidung betrifft die technische Architektur.

Cloudbasierte Kassensysteme speichern und verarbeiten viele Daten über zentrale Online-Dienste. Dadurch können Unternehmer je nach System beispielsweise Umsatzberichte, Produktdaten oder Auswertungen von verschiedenen Geräten und Standorten abrufen.

Das kann besonders interessant sein, wenn mehrere Filialen verwaltet werden oder Geschäftsinhaber auch außerhalb des Betriebs auf Kennzahlen zugreifen möchten.

Lokale Systeme können dagegen für Unternehmen interessant sein, die bestimmte Prozesse bewusst innerhalb einer eigenen IT-Infrastruktur abbilden möchten.

Die Entscheidung sollte nicht ausschließlich nach dem Prinzip „Cloud oder lokal“ getroffen werden. Wichtiger sind Fragen wie Datensicherung, Verfügbarkeit, Datenschutz, Zugriffskontrolle und das Verhalten des Systems bei einer unterbrochenen Internetverbindung.

Gerade bei cloudbasierten Lösungen ist es sinnvoll zu prüfen, welche Funktionen offline weiterhin verfügbar bleiben.

Schnittstellen werden zunehmend wichtiger

Eine moderne Kasse arbeitet selten vollständig isoliert. Je nach Unternehmen müssen Daten mit Buchhaltung, Warenwirtschaft, Online-Shop, Zahlungsdienstleistern, Reservierungssystemen oder anderen Anwendungen ausgetauscht werden.

Fehlende Schnittstellen können langfristig erheblichen manuellen Aufwand verursachen.

Wenn Tagesumsätze beispielsweise regelmäßig per Hand in eine andere Software übertragen werden müssen, steigt nicht nur der Zeitaufwand. Auch Fehler bei der Dateneingabe werden wahrscheinlicher.

Unternehmen sollten deshalb bereits vor dem Kauf prüfen, welche bestehenden Systeme angebunden werden müssen.

Dabei lohnt sich auch ein Blick in die Zukunft. Eine Schnittstelle zu einem Online-Shop erscheint für ein kleines stationäres Geschäft vielleicht zunächst unwichtig. Soll später jedoch zusätzlich online verkauft werden, kann eine vorhandene Integration die Expansion deutlich erleichtern.

Warenwirtschaft kann den Unterschied machen

Für Unternehmen mit vielen Produkten ist die Warenwirtschaft eines der wichtigsten Auswahlkriterien.

Ein leistungsfähiges System kann Verkäufe direkt mit dem Lagerbestand verbinden. Wird ein Produkt verkauft, reduziert sich der verfügbare Bestand automatisch. So erhalten Unternehmen einen besseren Überblick darüber, welche Artikel gut laufen, welche Produkte nachbestellt werden müssen und wo möglicherweise Überbestände entstehen.

Besonders im Einzelhandel sollten Unternehmen prüfen, ob Varianten wie Größe, Farbe oder Ausführung getrennt verwaltet werden können.

Auch Funktionen für Lieferanten, Mindestbestände, Inventuren, Wareneingänge und mehrere Lagerorte können je nach Geschäftsmodell wichtig sein.

Hier zeigt sich besonders deutlich, warum eine reine Preisentscheidung problematisch sein kann. Ein zunächst günstiges Kassensystem kann später teuer werden, wenn wichtige Funktionen fehlen und zusätzliche Softwarelösungen benötigt werden.

Zahlungsarten sollten flexibel integrierbar sein

Kunden erwarten zunehmend unterschiedliche Zahlungsmöglichkeiten. Neben Bargeld gehören Karten- und kontaktlose Zahlungen in vielen Branchen zum normalen Geschäftsalltag.

Bei der Auswahl sollten Unternehmen daher prüfen, welche Zahlungsanbieter und Terminals unterstützt werden und wie eng diese mit dem Kassensystem verbunden sind.

Bei einer direkten Integration wird der zu zahlende Betrag beispielsweise automatisch an das Kartenterminal übertragen. Dadurch entfällt die manuelle Eingabe und das Risiko von Tippfehlern kann reduziert werden.

Unternehmen sollten außerdem die Kostenstruktur der Zahlungsabwicklung separat betrachten. Kassensoftware, Hardware und Payment werden teilweise gemeinsam angeboten, können aber unterschiedliche Grundgebühren oder Transaktionskosten verursachen.

Ein niedriger Softwarepreis bedeutet daher nicht zwangsläufig niedrige Gesamtkosten.

Aussagekräftige Auswertungen schaffen mehr Transparenz

Kassendaten können wertvolle Informationen über das Geschäft liefern.

Ein gutes Reporting zeigt nicht nur den Gesamtumsatz. Je nach System können Unternehmen beispielsweise erkennen, welche Produkte besonders häufig gekauft werden, zu welchen Tageszeiten die meisten Verkäufe stattfinden oder welche Warengruppen besonders umsatzstark sind.

Für Filialunternehmen ist außerdem der Vergleich zwischen verschiedenen Standorten interessant.

Auch Mitarbeiter-, Rabatt- oder Zahlungsartenberichte können dabei helfen, Geschäftsprozesse besser zu verstehen.

Entscheidend ist jedoch nicht die Anzahl verfügbarer Berichte. Die Informationen müssen verständlich aufbereitet und für unternehmerische Entscheidungen nutzbar sein.

Ein übersichtliches Dashboard mit fünf relevanten Kennzahlen kann im Alltag wertvoller sein als hundert Auswertungen, die kaum jemand verwendet.

Datenschutz und Zugriffsrechte nicht unterschätzen

Kassensysteme können sensible Unternehmens- und teilweise personenbezogene Daten verarbeiten. Datensicherheit und Datenschutz sollten daher bereits bei der Systemauswahl berücksichtigt werden.

Unternehmen sollten unter anderem klären, wo Daten gespeichert werden, welche Sicherheitsmaßnahmen der Anbieter einsetzt, wie Backups funktionieren und welche Zugriffsrechte vergeben werden können.

Gerade die Benutzerverwaltung ist im täglichen Betrieb wichtig.

Nicht jeder Mitarbeiter benötigt Zugriff auf alle Funktionen. Während Verkaufspersonal beispielsweise Zahlungen durchführen können muss, sollten Änderungen an Stammdaten, umfangreiche Auswertungen oder bestimmte Stornofunktionen gegebenenfalls nur autorisierten Personen zur Verfügung stehen.

Detaillierte Rollen und Rechte können dadurch sowohl die Sicherheit als auch die Nachvollziehbarkeit interner Vorgänge verbessern.

Die tatsächlichen Kosten liegen häufig im Detail

Beim Preisvergleich sollten Unternehmen nicht nur die monatliche Grundgebühr betrachten.

Zu den möglichen Kosten gehören unter anderem Softwarelizenzen, Kassenterminals, Tablets, Bondrucker, Scanner, Kassenschubladen, Kartenterminals, TSE-Lösungen, Einrichtung, Support und zusätzliche Benutzer oder Standorte.

Auch einzelne Erweiterungen können kostenpflichtig sein.

Ein System für 30 Euro monatlich kann deshalb langfristig teurer sein als eine Lösung für 60 Euro, wenn beim günstigeren Angebot zahlreiche notwendige Funktionen separat gebucht werden müssen.

Für einen realistischen Vergleich empfiehlt es sich, die Gesamtkosten über einen längeren Zeitraum zu betrachten und gleichzeitig die jeweils enthaltenen Leistungen gegenüberzustellen.

Support wird meist erst wichtig, wenn etwas nicht funktioniert

Ein Kassenausfall kann unmittelbar den Umsatz beeinflussen. Deshalb gehört die Qualität des Supports zu den Kriterien, die vor einer Entscheidung geprüft werden sollten.

Interessant sind beispielsweise die Supportzeiten, erreichbare Kommunikationswege und mögliche Reaktionszeiten.

Für einen Gastronomiebetrieb, der hauptsächlich am Abend und Wochenende arbeitet, kann ein Support, der nur werktags während klassischer Bürozeiten verfügbar ist, problematisch sein.

Auch Schulungsmaterialien, Wissensdatenbanken, Videoanleitungen und ein verständlicher Einrichtungsprozess können die tägliche Arbeit erleichtern.

Besonders bei der Einführung einer neuen Lösung kann guter Support darüber entscheiden, wie schnell das Unternehmen produktiv mit dem System arbeiten kann.

Skalierbarkeit schützt vor einem frühen Systemwechsel

Viele Unternehmen wählen ihre Kassensoftware ausschließlich nach ihrem aktuellen Bedarf aus. Sinnvoller ist es, auch mögliche Entwicklungen der nächsten Jahre einzubeziehen.

Kann eine zweite Kasse problemlos ergänzt werden? Lassen sich weitere Mitarbeiter anlegen? Können zusätzliche Standorte verwaltet werden? Gibt es Lösungen für Online-Bestellungen oder einen zukünftigen Online-Shop?

Ein kleiner Betrieb benötigt diese Funktionen möglicherweise heute noch nicht. Wenn das Unternehmen wächst, können sie jedoch schnell relevant werden.

Ein späterer Wechsel des gesamten Kassensystems kann mit Datenmigration, neuer Hardware und Mitarbeiterschulungen verbunden sein. Eine skalierbare Lösung kann deshalb langfristig Zeit und Kosten sparen.

Ein Praxistest liefert oft die beste Entscheidungsgrundlage

Produktbeschreibungen und Funktionslisten können einen ersten Überblick geben. Ob ein Kassensystem tatsächlich zum Unternehmen passt, zeigt sich jedoch meist erst im praktischen Einsatz.

Vor einer langfristigen Entscheidung ist deshalb eine Testphase oder ausführliche Live-Demonstration sinnvoll.

Dabei sollten nicht nur Geschäftsführer oder IT-Verantwortliche beteiligt sein. Gerade Mitarbeiter, die täglich mit der Kasse arbeiten, können schnell erkennen, ob typische Vorgänge verständlich und effizient umgesetzt sind.

Getestet werden sollten möglichst reale Situationen: Verkauf, unterschiedliche Zahlungsarten, Storno, Rabatt, Retouren, Tagesabschluss sowie die Suche nach Produkten oder Kunden.

Auch Geschwindigkeit und Stabilität sollten berücksichtigt werden.

Die passende Kasse verbindet Technik mit Geschäftsprozessen

Das ideale Kassensystem ist nicht zwangsläufig das teuerste, modernste oder funktionsreichste Produkt auf dem Markt. Entscheidend ist das Zusammenspiel aus Unternehmensanforderungen, Bedienbarkeit, Rechtssicherheit, Schnittstellen, Kosten, Support und Zukunftsfähigkeit.

Ein kleiner Betrieb benötigt möglicherweise eine schlanke und flexible Lösung, während ein Unternehmen mit mehreren Filialen umfangreiche Warenwirtschafts-, Reporting- und Verwaltungsfunktionen braucht.

Wer deshalb vor der Entscheidung die eigenen Abläufe dokumentiert, notwendige Funktionen priorisiert und verschiedene Systeme unter realistischen Bedingungen testet, schafft eine wesentlich bessere Grundlage für die Auswahl.

Das Kassensystem wird damit nicht nur zum Werkzeug für den Bezahlvorgang. Richtig ausgewählt kann es Prozesse vereinfachen, Daten besser nutzbar machen und das Unternehmen bei seiner weiteren Entwicklung unterstützen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Stefanie Dürr

Frau Stefanie Dürr

Genslerstraße 20

13409 Berlin

Deutschland

fon ..: 0303525519

web ..: http://www.sdmediapr.com

email : info@sdmediapr.com

Pressekontakt:

Stefanie Dürr

Frau Stefanie Dürr

Genslerstraße 20

13409 Berlin

fon ..: 0303525519

web ..: http://www.sdmediapr.com

email : info@sdmediapr.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.