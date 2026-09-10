Wenn Hydraulikleitungen beweglich bleiben müssen: Worauf es bei Drehdurchführungen ankommt

Sichere Medienübertragung ist bei rotierenden Hydrauliksystemen entscheidend. Die passende Technik reduziert Verschleiß und Ausfallrisiken.

Hydraulische Systeme müssen in vielen Maschinen hohe Kräfte zuverlässig übertragen, während einzelne Bauteile gleichzeitig rotieren oder schwenken. Genau an diesen beweglichen Übergängen entsteht eine besondere technische Herausforderung: Hydraulikflüssigkeit muss unter Druck sicher von einem feststehenden in ein bewegliches Bauteil gelangen, ohne dass Leitungen verdreht, geknickt oder übermäßig belastet werden. Drehdurchführungen übernehmen dabei eine zentrale Aufgabe.

Beweglichkeit ohne verdrehte Leitungen

In klassischen Hydrauliksystemen lassen sich feste Leitungsverbindungen vergleichsweise einfach realisieren. Sobald sich jedoch Maschinenteile dauerhaft drehen, reichen herkömmliche Schlauch- oder Rohrverbindungen häufig nicht mehr aus. Eine kontinuierliche Rotation könnte Leitungen verdrillen und dadurch Materialermüdung, Undichtigkeiten oder einen vollständigen Ausfall verursachen.

Drehdurchführungen schaffen hier einen kontrollierten Übergang zwischen feststehenden und rotierenden Komponenten. Sie ermöglichen die Übertragung hydraulischer Medien, während sich die angeschlossenen Maschinenteile unabhängig voneinander bewegen können. Dadurch lassen sich komplexe Bewegungsabläufe realisieren, ohne die Hydraulikversorgung zu unterbrechen.

Druck, Drehzahl und Medium müssen zusammenpassen

Die Auswahl einer geeigneten Drehdurchführung hängt stark von den Betriebsbedingungen ab. Besonders wichtig ist der maximale beziehungsweise dauerhaft auftretende Betriebsdruck. Eine Komponente, die für einen niedrigeren Druckbereich ausgelegt wurde, kann in einem leistungsstarken Hydrauliksystem schnell an ihre Belastungsgrenze geraten.

Auch die Drehzahl spielt eine wesentliche Rolle. Mit zunehmender Rotationsgeschwindigkeit steigen die Anforderungen an Lagerung, Dichtungen und Wärmeabfuhr. Gleichzeitig muss berücksichtigt werden, welches Medium durch die Drehdurchführung geleitet wird. Hydrauliköle unterscheiden sich beispielsweise hinsichtlich Viskosität, Temperaturverhalten und chemischer Zusammensetzung.

Professionell ausgelegte Hydraulik-Drehdurchführungen werden deshalb immer auf das Zusammenspiel aus Druck, Drehzahl, Temperatur, Medium und erforderlichem Volumenstrom abgestimmt.

Dichtungen entscheiden über Betriebssicherheit

Ein besonders sensibler Bereich jeder Drehdurchführung ist das Dichtungssystem. Zwischen dem feststehenden und dem rotierenden Teil müssen Druckverluste und das Austreten des Hydraulikmediums möglichst verhindert werden.

Welche Dichtungstechnologie geeignet ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dazu gehören unter anderem:

Betriebsdruck und Druckspitzen

Drehgeschwindigkeit

Temperaturbereich

verwendetes Hydraulikmedium

Häufigkeit und Dauer der Bewegungen

Anforderungen an Wartung und Lebensdauer

Eine ungeeignete Dichtung kann nicht nur zu Leckagen führen. Auch erhöhte Reibung und damit verbundene Wärmeentwicklung können die Lebensdauer der gesamten Baugruppe reduzieren.

Mehrere Medienkanäle auf engem Raum

Moderne Maschinen benötigen häufig nicht nur einen einzigen hydraulischen Kreislauf. Je nach Anwendung müssen mehrere Druck- und Rücklaufleitungen gleichzeitig durch eine rotierende Schnittstelle geführt werden.

Mehrkanalige Drehdurchführungen ermöglichen es, mehrere voneinander getrennte Medienwege innerhalb einer kompakten Komponente zu integrieren. Dadurch lässt sich der verfügbare Bauraum effizient nutzen.

Bei anspruchsvollen Anlagen können darüber hinaus hydraulische, pneumatische oder weitere Übertragungswege miteinander kombiniert werden. Entscheidend ist dabei, dass die einzelnen Kanäle zuverlässig voneinander getrennt bleiben und keine unerwünschte Vermischung der Medien entsteht.

Werkstoffe beeinflussen Lebensdauer und Zuverlässigkeit

Nicht nur die konstruktive Auslegung, sondern auch die verwendeten Materialien bestimmen die Belastbarkeit einer Drehdurchführung. Gehäuse und Wellen müssen mechanische Belastungen ebenso aufnehmen können wie mögliche Einwirkungen durch Temperatur, Feuchtigkeit oder aggressive Umgebungsbedingungen.

Je nach Einsatzgebiet kommen beispielsweise Stahl, Edelstahl oder speziell behandelte Metalllegierungen zum Einsatz. Auch Oberflächenbeschichtungen können dazu beitragen, Verschleiß und Korrosion zu reduzieren.

Bei mobilen Arbeitsmaschinen, Produktionsanlagen oder Anwendungen im Außenbereich sind robuste Werkstoffe besonders relevant, da die Bauteile häufig wechselnden Temperaturen, Schmutz, Vibrationen oder Feuchtigkeit ausgesetzt sind.

Präzise Auslegung verhindert unnötigen Verschleiß

Eine hochwertige Drehdurchführung allein garantiert noch keinen störungsfreien Betrieb. Ebenso wichtig ist ihre korrekte Integration in das Gesamtsystem. Fehlausrichtungen, starke mechanische Belastungen oder ungünstig angeordnete Anschlüsse können zu erhöhtem Verschleiß führen.

Auch die Befestigung der angeschlossenen Leitungen sollte berücksichtigt werden. Obwohl die Drehdurchführung die Rotationsbewegung aufnimmt, dürfen zusätzliche Zug-, Druck- oder Biegekräfte nicht unkontrolliert auf das Bauteil übertragen werden.

Eine präzise Montage und eine auf die Anwendung abgestimmte Konstruktion tragen deshalb wesentlich dazu bei, Wartungsintervalle zu verlängern und ungeplante Maschinenstillstände zu vermeiden.

Wartung und Zustandskontrolle nicht unterschätzen

Drehdurchführungen sind häufig über viele Betriebsstunden hinweg hohen Belastungen ausgesetzt. Regelmäßige Kontrollen können helfen, Verschleiß frühzeitig zu erkennen.

Zu den typischen Prüfpunkten gehören sichtbare Undichtigkeiten, ungewöhnliche Geräusche, erhöhte Temperaturen oder Veränderungen im Betriebsdruck. Auch der Zustand der angeschlossenen Leitungen und Verschraubungen sollte regelmäßig kontrolliert werden.

Bei besonders kritischen Produktionsanlagen kann eine vorbeugende Wartungsstrategie sinnvoll sein. Verschleißteile werden dabei nicht erst nach einem Ausfall, sondern anhand definierter Betriebsintervalle oder Zustandsdaten überprüft beziehungsweise ersetzt.

Ein kleines Bauteil mit großer Wirkung

Drehdurchführungen wirken im Vergleich zu Hydraulikaggregaten, Zylindern oder großen Maschinenkomponenten häufig unscheinbar. Für rotierende hydraulische Anwendungen sind sie jedoch eine entscheidende Schnittstelle.

Die richtige Kombination aus passender Bauform, geeignetem Dichtungssystem, belastbaren Materialien und präziser Dimensionierung ermöglicht eine zuverlässige Medienübertragung selbst bei kontinuierlichen Bewegungen. Wer bei der Auswahl Druck, Drehzahl, Temperatur, Volumenstrom und Einsatzumgebung frühzeitig berücksichtigt, schafft damit eine wichtige Grundlage für einen sicheren, wartungsarmen und langlebigen Maschinenbetrieb.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Stefanie Dürr

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