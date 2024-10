Welchen Vorteil haben Patienten bei zertifizierten Mitgliedern der DGET?

Zertifizierungen sind meist ein Hinweis auf besondere Qualität. Das gilt auch im zahnmedizinischen Bereich für Zahnarztpraxen und Zahnkliniken, wo aktive Mitglieder in der DGET sind.

Dillingen, 11.10.2024 – Patienten profitieren von den hohen Qualitätsstandards der DGET

Eine Übersicht über die Vorteile für Patienten von Zahnärzten, die zertifiziertes Mitglied in der DGET sind.

Dr. Anna Borys, eine Spezialistin in der Praxis Dr. Lamest (ZahnklinikSaarland.de) ist aktives Mitglied in der DGET. Doch was bedeutet das und was ist die DGET eigentlich? Dieser Beitrag verrät mehr über die Voraussetzungen für die Zertifizierung, den Stellenwert des Qualitätssiegels und die Bedeutung für die Patientinnen und Patienten.

Die zahnärztliche Praxis von Dr. Lamest ist insbesondere auf die Oralchirurgie, Endodontie und die Implantologie spezialisiert. Mit der Teilnahme an regelmäßigen Fortbildungen sichern die Mitarbeiter das hohe Niveau ihrer. Die Praxis kann viele Zertifizierungen vorweisen, die die Qualitätsstandards unterstreichen. Für den Bereich der modernen Wurzelbehandlung (Endodontie) ist Dr. Anna Borys verantwortlich. Sie ist als Fachzahnärztin für Oralchirurgie und Spezialistin für Endodontie aktives Mitglied in der Deutschen Gesellschaft für Endodontologie und zahnärztliche Traumatologie e.V., kurz DGET.

Was ist die DGET?

Bei der DGET handelt es sich um eine wissenschaftliche Fachgesellschaft im Bereich der modernen Zahnmedizin. In dieser Fachgesellschaft tauschen sich Spezialisten aus Praxen und Universitäten regelmäßig aus. Das Netzwerk richtet besondere Treffen wie Kongresse aus oder publiziert wissenschaftliche Schriften. In der Zahnmedizin gibt es viele verschiedene Fachgesellschaften.

Die DGET hat sich auf Endodontologie und zahnärztliche Traumatologie spezialisiert. Sie ist Teil eines großen Netzwerks, in dem neben anderen Experten auch deutsche Universitäten integriert sind.

Hohe Qualitätsstandards: Vorteile für die Patienteninnen und Patienten

Wenn eine Zahnarztpraxis mit Schwerpunkt auf der Endodontologie und dentaler Traumatologie eine DGET-Zertifizierung vorweisen kann, genießen auch die Patienten besondere Vorteile. Die Zahnärzte können etwa die modernsten wissenschaftlichen Erkenntnisse in ihre Behandlung einfließen lassen, sodass die Patienten neue wirkungsvolle Therapieverfahren in Anspruch nehmen können.

Die Zertifizierung in der DGET stellt in Deutschland die höchste Qualifikation dar, die man im Bereich der Endodontie erreichen kann. Nach einer mehrjährigen strukturierten Fortbildung oder einem Abschluss im jeweiligen universitären postgraduierten Studiengang erfolgt eine Prüfung vor einem Ausschuss aus Universitätsprofessoren und anerkannten Spezialisten. Die Zahnärzte müssen dazu Dokumentationen über anspruchsvolle Behandlungsfälle vorlegen. Darüber hinaus werden sie in einer mündlichen Prüfung geprüft.

Endodontologie und dentale Traumatologie in der Praxis Dr. Lamest

Die Praxis Dr. Lamest (ZahnklinikSaarland.de) blickt auf zahlreiche zufriedene Patienten zurück. Mit einer erstklassigen Qualifizierung, viel Erfahrung und dem freundlich-kompetenten Team begeistert die Praxis und ermöglicht hervorragende Behandlungsergebnisse. Nehmen Sie Kontakt zu der professionellen Zahnklinik auf, um ein erstes Beratungsgespräch zu vereinbaren.

Die Praxisklinik für zahnärztliche Chirurgie und Implantologie, welche zudem noch zahlreiche weitere zahnärztliche Praxen auf dem Gebiet der Zahnärztlichen Chirurgie und Implantologie betreut, befindet sich in Dillingen.

