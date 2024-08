Was sind Augmentationen in der Zahnmedizin, und wer benötigt diese Behandlung?

In der Implantologie sind in den letzten Jahren beeindruckende Fortschritte erzielt worden, so dass Implantate in der weitaus überwiegenden Mehrzahl der Fälle als der beste Zahnersatz gelten.

Dillingen, 07.08.2024 – Warum ist in einigen Fällen bei einer Implantation ein Knochenaufbau nötig?

Mit hochwertigen Implantaten lassen sich Zahnlücken zuverlässig und nachhaltig wieder schließen. Das Implantat wird im Kieferknochen verankert. Bei manchen Patientinnen oder Patienten ist ein Teil der Knochensubstanz aber verloren gegangen. Dann ist ein Knochenaufbau erforderlich, der in der zahnmedizinischen Fachsprache als Augmentation bezeichnet wird.

Die Bedeutung dieses vorbereitenden Schrittes kann nicht genug betont werden: Nur ein solider aufgebauter Knochen kann das Implantat viele Jahre sicher halten. Daher sollten Patienten mit einer geplanten Implantation sich ausschließlich an kompetente und erfahrene Zahnmediziner wie die Fach-Zahnärzte in der Praxis Dr. Lamest (ZahnklinikSaarland.de) wenden.

Implantologie: Die Augmentation beim Zahnarzt

Um den verloren gegangenen Kieferknochen wiederherzustellen, stehen verschiedene Maßnahmen zur Verfügung. Sie sind meist invasiv, also chirurgisch. Bedeutend sind hier unter anderem der externe und der interne Sinuslift, das Bone-Spreading und die Knochenspan-Methode. Welche dieser Techniken eingesetzt wird, richtet sich unter anderem nach dem Ausmaß des Knochenverlusts. Oft erfordert der Knochenaufbau einige Zeit zum Abheilen. Verläuft der Eingriff erfolgreich, ist sowohl das anschließend eingesetzte Implantat, als auch der verstärkte Kieferknochen in der Lage, dieselbe Belastung im Alltag auszuhalten wie ein gesunder Zahn.

Warum der Knochen im Kiefer verloren geht

Werden Muskeln nicht benutzt, bilden sie sich zurück. Dieses Prinzip wird auch als „use it or loose it“ (nutze es oder verliere es) bezeichnet. Beim Knochen ist das ähnlich: Wer einen oder mehrere Zähne verliert, belastet den Bereich des Knochens kaum noch, in dem die Zähne zuvor verankert waren. Der Organismus baut die ungenutzte Knochensubstanz schließlich ab. Dabei spielt es keine Rolle, warum der Zahn verloren ging: Das Problem entsteht sowohl bei gezogenen Zähnen, die nicht unmittelbar ersetzt werden, als auch bei durch Unfälle, Therapien oder Krankheiten ausgefallenen Zähnen.

So läuft eine Augmentation (Knochenaufbau) ab

Ein Knochenaufbau erfordert meist nur eine Sitzung. Ist der Knochenverlust nur geringfügig ausgeprägt, kann die Augmentation zusammen mit dem Einsetzen des Implantats erfolgen. Patienten erhalten in der Regel eine örtliche Betäubung. Leichte Schmerzen nach dem Eingriff sind normal und können mit Analgetika (Schmerzmittel) gelindert werden. Knochenaufbau und Implantologie gehen jeweils mit typischen Risiken einher, zu denen zum Beispiel Wundheilungsstörungen zählen. Der behandelnde Zahnarzt sollte im Vorfeld über alle Risiken aufklären.

Eine erfahrene Zahnklinik (https://www.zahnkliniksaarland.de/) ist der ideale Ansprechpartner

Wer Zahnlücken beseitigen lassen möchte, sollte sich an einen professionellen Anbieter wenden. Behandlungsfehler können nicht nur das Infektionsrisiko erhöhen, sondern auch die Haltbarkeit des Implantates herabsetzen. Ein idealer Dienstleister für Knochenaufbauten ist die Zahnklinik Saarland (Praxis Dr. Lamest). Hier arbeiten Fach-Zahnärzte verschiedener Fachrichtungen zusammen, um bestmögliche Ergebnisse zu erzielen. Die Oralchirurgen und Implantologen haben zusammen bereits über 11.000 Implantationen durchgeführt. Nehmen Sie am besten gleich Kontakt auf, um ein erstes Beratungsgespräch zu vereinbaren!

