WEDEON expandiert nach Erfurt – Digitale Stärke für Thüringen

WEDEON aus Rosenheim eröffnet neuen Standort in Erfurt. Die Webdesign-Agentur unterstützt Unternehmen in Thüringen mit individuellem Webdesign, SEO und technischer Betreuung.

Erfurt, 5. November 2025 – Die Webdesign-Agentur WEDEON aus Rosenheim wächst weiter und eröffnet einen neuen Standort in Erfurt. Damit baut das Unternehmen seine Präsenz in Mitteldeutschland aus und reagiert auf die steigende Nachfrage nach hochwertigem Webdesign Erfurt, SEO und technischer Webseitenbetreuung für regionale Unternehmen.

„Erfurt ist eine Stadt mit Charakter – lebendig, geschichtsträchtig und wirtschaftlich stark. Viele Unternehmen hier wollen digital sichtbarer werden und ihren Markenauftritt modernisieren“, erklärt Franco, Geschäftsführer von WEDEON. „Genau dafür stehen wir: individuelles Webdesign, klare Strukturen und eine persönliche Betreuung auf Augenhöhe.“

Am neuen Standort in der Bahnhofstraße 38, 99084 Erfurt, bietet WEDEON ab sofort umfassende Leistungen rund um Webdesign, Suchmaschinenoptimierung, Texterstellung, Hosting und Wartung. Ziel ist es, kleine und mittelständische Betriebe in Thüringen beim Aufbau einer professionellen und leistungsstarken Online-Präsenz zu unterstützen.

„Wir gestalten Websites, die nicht nur optisch überzeugen, sondern messbar zum Erfolg beitragen“, so Franco weiter. „In jedem Projekt steckt unsere Leidenschaft für Design, Technik und Verständlichkeit – das ist unser Anspruch an modernes Webdesign.“

Mit der Eröffnung in Erfurt schafft WEDEON eine direkte Verbindung zwischen Süddeutschland und Thüringen. Der Hauptsitz in Rosenheim bleibt das Zentrum der Agentur, während Erfurt künftig als kreativer Standort für Beratung, Gestaltung und Umsetzung regionaler Webprojekte dient.

Über WEDEON:

Die Webdesign-Agentur WEDEON wurde in Rosenheim gegründet und hat sich auf die Entwicklung moderner, verkaufsfördernder Websites spezialisiert. Das Team aus Designern, Entwicklern und SEO-Experten begleitet Unternehmen aus ganz Deutschland – von der ersten Idee bis zum fertigen Online-Auftritt.

