WEDEON eröffnet neuen Standort in Leipzig – Bayern trifft Sachsen im digitalen Raum

WEDEON aus Rosenheim eröffnet neuen Standort in Leipzig. Die Agentur unterstützt Unternehmen in Mitteldeutschland mit professionellem Webdesign, SEO und digitaler Markenstrategie.

Leipzig, 5. November 2025 – WEDEON erweitert seinen Wirkungskreis: Nach erfolgreichen Jahren in Bayern eröffnet das Unternehmen nun einen neuen Standort in Leipzig. Damit stärkt WEDEON seine Präsenz in Mitteldeutschland und reagiert auf die steigende Nachfrage nach professionellem Webdesign Leipzig, SEO und Online-Marketing in der Region.

„Leipzig hat sich in den letzten Jahren zu einem der spannendsten Wirtschaftsstandorte Deutschlands entwickelt“, erklärt Franco, Geschäftsführer von WEDEON. „Die Stadt vereint kreative Köpfe, innovative Start-ups und eine starke Gründerszene – ein ideales Umfeld für unsere Arbeit. Mit dem neuen Standort möchten wir noch näher an unseren Kundinnen und Kunden in Sachsen sein und lokale Unternehmen gezielt beim digitalen Wachstum unterstützen.“

Der neue Standort in der Kohlgartenstraße 11, 04315 Leipzig, bietet künftig umfassende Leistungen rund um Webdesign Leipzig, Suchmaschinenoptimierung (SEO), Texterstellung, Hosting und Wartung. Dabei bleibt WEDEON seiner Philosophie treu: Individuelle Konzepte, persönliche Betreuung und strategisches Denken über den Tellerrand hinaus.

Der Fokus liegt besonders auf kleinen und mittelständischen Unternehmen, die in der digitalen Welt sichtbarer werden möchten.

„Eine moderne Website ist heute weit mehr als eine digitale Visitenkarte“, so Franco weiter. „Sie ist Verkaufsplattform, Kommunikationsmittel und Markenbotschafter in einem. Genau hier setzen wir mit unseren Konzepten an – professionell, authentisch und messbar erfolgreich.“

Mit dem neuen Standort in Leipzig will WEDEON künftig nicht nur Kundinnen und Kunden in Sachsen betreuen, sondern auch die Zusammenarbeit zwischen Nord und Süd stärken. Der Standort in Rosenheim bleibt weiterhin das Herzstück der Agentur, während Leipzig als kreativer Hub für Webdesign-Projekte und technologische Entwicklung dient.

Über WEDEON:

Die Agentur WEDEON wurde in Rosenheim gegründet und hat sich auf die Entwicklung verkaufsfördernder Websites, SEO-Strategien und Online-Marketing-Kampagnen spezialisiert. Mit einem interdisziplinären Team aus Designer:innen, Entwickler:innen und SEO-Expert:innen betreut WEDEON Unternehmen aus ganz Deutschland – von der ersten Idee bis zur erfolgreichen Umsetzung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

WEDEON

Herr Robert Rosenberg

Kufsteiner Straße 14

83022 Rosenheim

Deutschland

fon ..: 08031 2821431

web ..: https://wedeon.de/

email : info@wedeon.de

„Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.“

Pressekontakt:

WEDEON

Herr Robert Rosenberg

Kufsteiner Straße 14

83022 Rosenheim

fon ..: 08031 2821431

web ..: https://wedeon.de/

email : info@wedeon.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.