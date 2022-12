Mit einer ungewöhnlichen Aktion machte das Team von wassertanks.pro auf sich aufmerksam: Nein danke zu Black Friday angeboten. Warum man auf diese Idee kam, verraten wir hier.

Der Newsbeitrag auf der Website des Wassertank Experten wassertanks.pro stach ins Auge: KEINE Black Friday Angebote. Warum man sich für diesen Weg entschieden hat, erklären die Wassertank Spezialisten gerne: „Wir bieten Top Produkte zu Bestpreisen und bemühen uns, unseren Kunden und Kundinnen dazu auch noch den perfekten Service zu garantieren. Weil uns Kundenbindung wichtig ist, gilt all das für uns das ganze Jahr über. Da brauchen wir keine Black Friday Aktionen“.

Ein fairer Deal, um im amerikanischen Wortlaut zu bleiben! Immerhin werden die Produkte aus dem wassertanks.pro immer beliebter. In Zeiten von Hitzesommern mit Wasserknappheit und dem Aufruf zum Trinkwasser sparen boomen vor allem die Regenwassertanks für den privaten Bereich und die Landwirtschaft. Für Privatgärten eignen sich vor allem die einige hundert Liter fassenden oberirdischen Tanks, doch auch unterirdisch verbaute Tanks werden bei Privatpersonen immer beliebter. „Ein unterirdisch verbauter Tank braucht keinen Platz im Garten, kann also durchaus größer gewählt werden, ist enorm lange haltbar und muss im Winter nicht geleert werden. Diese Vorteile werden auch von Privatpersonen immer mehr geschätzt“, weiß man bei wassertanks.pro.

Regenwasser bunkern gewinnt in vielen Bereichen immer mehr an Bedeutung. Die beliebten Wassertanks von wassertanks.pro kommen zum Beispiel zum Einsatz

o In privaten Gärten

o In Kleingartenanlagen

o In der Landwirtschaft

o Für den Transport von Wasser

o Bei Veranstaltungen

o Auf Baustellen

Und wer jetzt richtig neugierig geworden ist, kommt am besten gleich auf der Website vorbei wassertanks.pro.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Zieglmeier Tankstellen GmbH

Herr Nico Zieglmeier

Gerolsbacher Straße 9

86529 Schrobenhausen

Deutschland

fon ..: 08252-90962-0

fax ..: 08252-90962-29

web ..: https://wassertanks.pro

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Wir haben uns auf das zukunftsweisende Thema Wassertanks spezialisiert und bieten intensive Beratung und geballtes Know How für den professionellen Einsatz an.

Vom Löschwassertank für die Feuerwehr, über Wassersilos zur Speicherung von großen Wassermengen bis hin zu Transporttanks für den mobilen Einsatz von Wasser auf Baustellen oder in der Landwirtschaft: Mit unserem hauseigenen Lieferservice und Montageteam bringen wir Ihr Projekt sicher an den Start!

Viele Wassertanks aus unserem Angebot haben wir auf Lager und können sie auch entsprechend Ihren Spezifikationen kurzfristig ausrüsten.

