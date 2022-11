Es geistert wieder durch die Medien: Was tun, wenn der Blackout kommt? Wie wahrscheinlich ist das überhaupt? Und was soll man vorbereiten?

Das Thema Blackout ist kein Neues. Seit gut einem Jahrzehnt wird es von den Medien immer wieder aufgegriffen und selten wird dabei in die Tiefe gegangen. In Zeiten der Energiekrise scheint es näher denn je – doch ist das wirklich so? Die Meinungen dazu gehen selbst in Expertenkreisen auseinander. Während die einen betonen, dass ein flächendeckender Blackout über mehrere Tage in Deutschland kaum möglich ist, zeigen sich andere Experten skeptisch: Bereits ein Tag ohne Strom könne verheerende Folgen haben. Darum wird geraten, einen Notvorrat an Lebensmitteln und Wasser zu Hause zu haben.

Doch wie soll man sich vorbereiten, wenn man einen großen Garten sein Eigen nennt, eine Landwirtschaft betreibt oder eine Gärtnerei? Wie kann man sich darauf einstellen, große Mengen Wasser zur Verfügung zu haben, wenn aus der örtlichen Wasserleitung nichts mehr kommt?

Wassertanks für den Garten sind auf jeden Fall die beste Lösung für Kleingärtner, Hobbygärtner und Kleinbetriebe. Diese Tanks bieten Platz für mehrere tausend Liter Wasser und können sowohl oberirdisch wie auch unterirdisch verbaut werden. Und sie garantieren die Wasserversorgung für Fauna und Flora nicht nur, wenn das öffentliche Netz zum Stehen kommt, sondern auch, wenn der nächste Sommer ähnlich heiß und trocken wird, wie der vergangene.

Für große landwirtschaftliche Betriebe werden Wassersilos mit mehreren hundertausend Litern Füllmenge angeboten. Diese garantieren, dass auch Gemüsefelder und andere große Anbauflächen nicht vertrocknen müssen, wenn der nächste Hitzesommer ins Haus steht.

Für all diese Tanks und Silos gilt außerdem: Sie werden mit Wasser befüllt, das einfach so vom Himmel fällt. Wasser, dass uns gratis zur Verfügung steht und in Zeiten, in denen es viel regnet, ganz einfach gesammelt werden kann. Diese Chance sollte man nutzen!

Alle Angebote sowie viele weitere Informationen zum Thema Wassertanks finden Interessierte unter wassertanks.pro.

Wir haben uns auf das zukunftsweisende Thema Wassertanks spezialisiert und bieten intensive Beratung und geballtes Know How für den professionellen Einsatz an.

Vom Löschwassertank für die Feuerwehr, über Wassersilos zur Speicherung von großen Wassermengen bis hin zu Transporttanks für den mobilen Einsatz von Wasser auf Baustellen oder in der Landwirtschaft: Mit unserem hauseigenen Lieferservice und Montageteam bringen wir Ihr Projekt sicher an den Start!

Viele Wassertanks aus unserem Angebot haben wir auf Lager und können sie auch entsprechend Ihren Spezifikationen kurzfristig ausrüsten.

