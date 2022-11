Sondertransporte und Spezialtransporte sind die „Hingucker der Landstraße“. Dass hinter solch einem Transport ein Wunderwerk an Logistik steht, wissen die wenigsten Schaulustigen.

Es ist kein Wunder, dass es Aufsehen erregt, wenn ein ganzes Windrad auf einem Schwertransporter an seinen Bestimmungsort gebracht wird, wenn auch in Einzelteilen, wenn eine Luxusyacht zu Ihrer Jungfernfahrt reist oder wenn eine Blockhütte mit dem Lkw unterwegs ist. Menschen lieben Dinge, die überraschen und nicht alltäglich sind und für diese Spezialtransporte gibt es sogar eigene Fangemeinden. Die Fahrer und Fahrerinnen dieser Transporte sind hoch angesehen, geht es doch bei manchen Streckenabschnitten um Zentimeterarbeit. Doch dass es bei einem Spezialtransport nicht nur um fahrerisches Können geht und der arbeitsintensivste Teil eines solchen Schwer- oder Sondertransportes die logistische Planung ist, weiß kaum jemand.

Alles beginnt bei den länderspezifischen Gesetzen und Vorschriften. Ob es sich tatsächlich um einen Sondertransport handelt, beurteilt in erster Linie das Kraftfahrgesetz des jeweiligen Landes. In diesem Gesetz findet man Angaben über die Abmessungen eines Sondertransportes, Regelungen zu speziellen Gefahrengütern sowie auch benötigten Sondergenehmigungen. Welche Kriterien nun einen Transport zum Sondertransport machen und was es im Rahmen der Vorbereitungen zu beachten gilt, ist durch die unterschiedliche Handhabung in den einzelnen Ländern in vielen einzelnen Schritten zu klären.

Wann darf ein Spezialtransport fahren? Wo darf er fahren? Wo kann er – aufgrund von zu engen Kurven oder Brücken – nicht fahren und welche Ausweichstrecken gibt es? All diese Fragen zu beantworten ist der zweite Schritt nach den Genehmigungen für den jeweiligen Transport. Sowohl für die Abwicklung in Sachen Genehmigungen als auch für die Planung holt man sich einen Spezialisten, der mit langjähriger Erfahrung aufwarten kann. Zum Beispiel die Obermair Transporte-Erdbau GmbH.

Der europaweit agierende Logistikdienstleister begleitet von der Planung bis hin zur Durchführung des Sondertransportes und unterstützt bei verschiedensten Projektabwicklungen und der Einholung von etwaigen spezifischen Länderinformationen. Nähere Informationen zu Spezialtransporten, deren Abwicklung und Planung, durchgängige logistische Transportlösungen sowie technische Erklärungen rund um dieses Thema finden Interessierte auf der Seite des Experten unter www.obermair-transporte.at.

Seit mehr als 25 Jahren vertrauen Kunden auf die Leistungsstärke von Obermair Transporte. Persönlicher Kontakt zu Kunden und Handschlagqualität zeichnen die Arbeit von Obermair Transporte aus.

Das Angebot von Obermair Transporte umfasst den Bereich Erdbau, Arbeitsbühnenvermietung und Transporte, vom Schwertransport bis hin zum komplexen Sondertransport auf nationaler oder internationaler Ebene.

