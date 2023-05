Wassertanks gewinnen an Bedeutung

Nicht nur im gewerblichen oder landwirtschaftlichen Bereich gewinnen Wassertanks immer mehr an Bedeutung. Auch für Privathaushalte empfiehlt sich die Speicherung von Regenwasser.

Regenwassertanks kommen immer mehr zum Einsatz. Die Gründe dafür liegen auf der Hand: In den vergangenen Jahren sind die Menschen sensibler auf die Themen Wasserknappheit und Trockenheit geworden, die sommerlichen Hitzewellen brachten in vielen Regionen Wassernot. Hinzu kommt der Kostenfaktor: Wasser- und Kanalgebühren steigen, so wie die Preise für andere Güter auch. Wasser sparen ist also angesagt, und das nicht nur aus Gründen der Nachhaltigkeit, sondern auch aufgrund der Kosten.

Ein Wassertank zum Regenwasser speichern kann in verschiedensten Bereichen nützlich sein. Angefangen vom Wasser für den Garten, zum Bewässern von Rasen, Sträuchern und Beeten über die Bewässerung von kommunalen Flächen, Sportanlagen oder landwirtschaftliche Flächen. Für letztere eignen sich große Wassersilos ganz besonders, die mehrere 100.000 Liter fassen können.

Für den privaten Bereich genügen Wassertanks mit Füllmengen von bis zu 10.000 Litern, die es sowohl zur unterirdischen Installation als auch in oberirdischen Varianten gibt. Ja nach Dachflächen, die den Regen auffangen und dem Wassertank zuführen, wird man seine individuell passende Größe finden. Bei der Auswahl behilflich ist das fachkundige Team von Tankhandel.de.

Auf der Website des Unternehmens kann man sich vorab schon kundig machen, welche Tankgrößen und Installationsmöglichkeiten es gibt und vor allem: Welche Ausführungen. Neben fix verbauten Tanks bietet Tankhandel.de auch viele mobile Wassertanks, die je nach Bedarf an ihren Einsatzort gebracht werden können.

Am besten gleich vorbeischauen: www.tankhandel.de.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Zieglmeier Tankstellen GmbH

Herr Nico Zieglmeier

Gerolsbacher Straße 9

86529 Schrobenhausen

Deutschland

fon ..: 08252-90962-0

fax ..: 08252-90962-29

web ..: https://wassertanks.pro

email : verkauf@zieglmeier.de

Wir haben uns auf das zukunftsweisende Thema Wassertanks spezialisiert und bieten intensive Beratung und geballtes Know How für den professionellen Einsatz an.

Vom Löschwassertank für die Feuerwehr, über Wassersilos zur Speicherung von großen Wassermengen bis hin zu Transporttanks für den mobilen Einsatz von Wasser auf Baustellen oder in der Landwirtschaft: Mit unserem hauseigenen Lieferservice und Montageteam bringen wir Ihr Projekt sicher an den Start!

Viele Wassertanks aus unserem Angebot haben wir auf Lager und können sie auch entsprechend Ihren Spezifikationen kurzfristig ausrüsten.

