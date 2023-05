Einzigartiges Spielturm- und Stelzenhaussortiment begeistert die Schweiz

Spielturm Hersteller Isidor aus Brandenburg präsentiert ein außergewöhnliches Sortiment an besonders großen Spieltürmen und Stelzenhäusern. Die Marke findet nun auch in der Schweiz begeisterte Fans.

Isidor hat sich auf Spieltürme und Stelzenhäuser der ganz besonderen Art spezialisiert. Die flexible Modulbauweise, die es ermöglicht, die meisten Modelle individuell aufzubauen, begeistert Kinder und Erwachsene in Deutschland und Österreich – und seit 2022 auch in der Schweiz. Der neue Isidor Shop Schweiz macht das Einkaufen einfach: Für Lieferungen in die Schweiz wird die Verzollung selbstverständlich für die Kunden erledigt, sie haben damit keinen Aufwand.

Die Stelzenhäuser von Isidor sind tatsächlich für Abenteurer und Abenteurerinnen jeden Alters geeignet. Die besonders großen Spielhäuser sind nicht nur für die Kleinen, sondern auch für die Großen gebaut. Dies eröffnet vielfältige Möglichkeiten für gemeinsames Spielen, das Einrichten eines Kindercafés oder den Besuch älterer Freunde und Freundinnen. Die Spieltürme und Klettertürme von Isidor sind wahre Allrounder!

Neben den beeindruckenden Größen und den vielseitigen Aufbaumöglichkeiten bietet Isidor auch zahlreiche Zubehöroptionen, die in die verschiedenen Türme integriert werden können. Von Doppelschaukeln über Verkaufstresen bis hin zu gemütlichen Nestschaukeln – hier ist für jeden Geschmack und jedes Abenteuer etwas dabei. Darüber hinaus setzt Isidor weiterhin auf die Entwicklung neuer Ideen, die Kindern Freude bereiten. Dafür werden diejenigen befragt, die es am besten wissen: die Kinder selbst. Deren Ideen fließen alljährlich in ein spannendes und ansprechendes Sortiment ein.

Wer nun Lust auf ein spannendes Spielturmabenteuer bekommen hat, kann auf der Website von Isidor in aller Ruhe stöbern und die neuesten Produkte entdecken: isidor.ch.

Isidor GmbH – Qualität, Innovation und grenzenloser Spielspaß für kleine und große Abenteurer und Abenteurerinnen.

Die Isidor GmbH & Co. KG hat Ihren Hauptsitz am Rande Berlins in der schönen Stadt Brandenburg an der Havel. 59 Mitarbeiter arbeiten in unserer Holzproduktions,- Holzbearbeitungsstätte, in unserer Lager- und Versandstätte mit einem eigenen Fuhrpark, in unserem Premium-Kundenservice oder in der Produktentwicklung.

Auf insgesamt 19.220 m² entstehen ausgehend von ungehobeltem Brett- und Balkenholz versandfertig unsere exklusiven und ganz besonderen Naturprodukte für Sie.

Wir sind Ihr Spezialst für ganz besondere Outdoorartikel aus dem Naturbaustoff Holz und hier speziell für die Bereiche Spieltürme/Spielhäuser, Grillkotas, Fasssaunen und Gartensaunen.

Hauptziel ist eine ständige Weiterentwicklung unserer Premiumartikel. Dies geschieht in engem Kontakt zu Ihnen, zu unseren besonderen Kunden.

Wir bieten unsere Artikel europaweit an und erzielten dabei 2014 ca. 40% unseres Umsatzes in Österreich, der Schweiz, Polen und Großbritannien.

