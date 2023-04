Trockene und heiße Sommer stellen für Landwirte eine ernsthafte Gefahr dar. Sowohl die Ernte als auch das Vieh leiden unter der Wassernot. Wassersilos sind eine einfach Lösung für das Problem.

Zu trockene Sommer bringen oftmals verheerende Folgen für die Landwirtschaft. Das Wasser fehlt auf Feldern und Weiden und die Entnahme von Wasser aus Flüssen und Seen wird im Extremfall untersagt. Die einzige Lösung ist, Regenwasser zu speichern, solange es zur Verfügung steht, sprich im Winter und Frühling.

Die Bedeutung der Speicherung von Regenwasser nimmt nicht nur aufgrund immer trockener werdender Sommer zu, sondern auch aus ökologischen und ökonomischen Gründen.

Besonders in der Landwirtschaft, aber auch in Industrie und Gewerbe, greift man immer häufiger auf die Speicherung von Regenwasser in Wassersilos zurück. Die Vorteile liegen auf der Hand:

o Regenwasser kann in Wassersilos genau dort gespeichert werden, wo es benötigt wird. Das bedeutet, dass man nicht auf die Wasserversorgung aus Leitungen angewiesen ist, sondern auf das Wasser aus dem Silo zurückgreifen kann. Dies ist besonders vorteilhaft für landwirtschaftliche Flächen, die weit entfernt vom nächsten Wasseranschluss liegen, sowie für Baustellen, auf denen Wasser benötigt wird.

o Die Speicherung von Regenwasser ist eine preiswerte Alternative zur Wasserversorgung aus der Leitung. Wassersilos sind zu Top-Preisen beim Experten erhältlich.

o Regenwasser bietet ideale Qualität zum Bewässern von Pflanzen. Warum also nicht das Wasser speichern, wenn es im Überfluss vorhanden ist und es einsetzen, wenn es kaum regnet?

o Wer in heißen Sommern auf zuvor gespeichertes Regenwasser zurückgreift, entlastet die Wasserversorgungssysteme.

Ein Wassersilo kann nicht nur zum Speichern von Regenwasser verwendet werden, sondern auch zum Speichern von Löschwasser und anderen Flüssigkeiten. Stahlwellblechtanks sind die ideale Lösung für diese Art der Wasserspeicherung. Sie sind kostengünstig, langlebig und in verschiedenen Größen erhältlich – von wenigen tausend Litern bis zu mehreren hunderttausend Litern. Das bedeutet, dass Wassersilos für jeden Zweck zur Verfügung stehen!

Weitere Informationen zu verschiedenen Tankmodellen und Einsatzgebieten finden Sie bei den Experten von tankhandel.de.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Zieglmeier Tankstellen GmbH

Herr Nico Zieglmeier

Gerolsbacher Straße 9

86529 Schrobenhausen

Deutschland

fon ..: 08252-90962-0

fax ..: 08252-90962-29

web ..: https://www.tankhandel.de/

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Wir haben uns auf das zukunftsweisende Thema Wassertanks spezialisiert und bieten intensive Beratung und geballtes Know How für den professionellen Einsatz an.

Vom Löschwassertank für die Feuerwehr, über Wassersilos zur Speicherung von großen Wassermengen bis hin zu Transporttanks für den mobilen Einsatz von Wasser auf Baustellen oder in der Landwirtschaft: Mit unserem hauseigenen Lieferservice und Montageteam bringen wir Ihr Projekt sicher an den Start!

Viele Wassertanks aus unserem Angebot haben wir auf Lager und können sie auch entsprechend Ihren Spezifikationen kurzfristig ausrüsten.

